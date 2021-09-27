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Зайнутдинов — лучший игрок матча «Нижний Новгород» — ЦСКА

27 сентября 2021, 21:28
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче 9-го тура РПЛ.

Лучшим игроком матча признан полузащитник москвичей Бактиёр Зайнутдинов, который забил на 31-й минуте встречи, открыв счет в этом поединке.

Ранее агент рассказал о ближайших планах Зайнутдинова.

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Все комментарии
ckcz456nsjcr
ckcz456nsjcr
28 сентября в 04:46
Это вполне резонно
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 сентября в 23:17
Привет Толя. ✌ Я смотрел тоже весь матч и кроме вот этого момента, он ничего путного не сделал. Посмотри если есть желание игру заново и последи за его игрой, и ты разачаруешся , особенно когда он пытается сделать хоть один точный пас. И бесполезное перемещение по полю. Это моё субъективное мнение и спорить я не собираюсь. Спасибо тебе за понимание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
27 сентября в 23:06
Давай спокойно разберем этот момент. Я повтор посмотрел раз 10. Бахтиер пытался в падении пробить головой, но защитник его уже в полете отодвинул и он головой не попал по мячу из-за этого, а в момент падения мяч попал ему в спину и отлетел в ворота. Нужно парня похвалит за самоотверженность. Тем более он играет на месте центрального п/з, почти второго опорника., т.е. не на своей позиции. Хотя я бы отдал без вариантов Чидере. Но Бахтиер молодец.
протон
протон
27 сентября в 22:52
Яковлев очень порадовал.
протон
протон
27 сентября в 22:51
Гол Зайнудинова деморализовал Нижний.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 сентября в 22:38
Команда сегодня играла с позиции силы, не дав усомниться в итоговой победе.Мне больше понравился Эджуке, но Бактиёр был тоже хорош. Федя много ошибался и мазал с выгодных позиций.
Gahi
Gahi
27 сентября в 22:15
Зайнутдинов старался и благодаря своей настойчивости и получился оригинальный по своему исполнению его гол. Хотя нужно так же отметить Энджуке, который выполнял большой объем работы на поле, но парня подвила реализации, особенно та которую он не использовал с 5 метров. Будем надеяться что в следующей игре футболисты ЦСКА будет играть более эффективно и результативно в своём исполнении во время матча. Удачи
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 22:11
Как можно было его назвать лучшим???
Кто смотрел этот матч, то кроме забитого случайно задним местом гол , никаких точных передач у него небыло, одни косяки .
zsb1961
zsb1961
27 сентября в 21:47
С победой армейцев!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
27 сентября в 21:44
Про Эджуке правильно, а вот Яковлев очень много ошибался.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 21:41, ред.
Как не старался Федя Чалов оставить армейцев без голов, у него это не получилось, два гола команда все же заковыряла. Чалов запорол четыре явных голевых момента - это просто никуда не годится, ....хотя пора бы уже привыкнуть, но к этому привыкнуть трудно. Пару моментов запорол Эджуке, но этот хоть пашет за троих, создает моменты, а Чалов даже пас на пару метров точно отдать не может. Вообще ошибок в передачах было очень много. Может из-за мокрого поля??? В игре армейцам надо все же еще прибавлять, много суеты и в
нападении и в защите. А лучшим все же был Эджуке.
Победа вполне заслуженная, хотя реализация плачевная.
Всем здоровья.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
27 сентября в 21:39
.
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 21:39
Ну и ладно,хотя лучший-Эджуке.Он теперь мотор команды и отрада замылившемуся глазу,несмотря на недостатки. Парень ИГРАЕТ В ФУТБОЛ!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 сентября в 21:34
"ЦСКА" забрал победу на классе. "Нижний Новгород" продолжает неудачную серию, оправдывая прогнозы, которые давались перед началом чемпионата. Среди лучших пожалуй выделялся еще Эджуке, но гениальный гол Зайнутдинова склонил чашу весов на сторону Бахтиера. Интересно, забивать так голы учит Березуцкий, или этому обучил кто-то еще:
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 21:33
Каким местом Гатагов смотрел - непонятно.
oFANATo
oFANATo
27 сентября в 21:33, ред.
Бахтиер забил победный гол...хотя и курьезно...прыжок был отменный.
Жалко нельзя несколько игроков признавать лучшим игроком матча....ещё Эджуке и Яковлев отыграли здорово.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 сентября в 21:33
Заслужил парень номинацию
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