Зайнутдинов — лучший игрок матча «Нижний Новгород» — ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче 9-го тура РПЛ.
Лучшим игроком матча признан полузащитник москвичей Бактиёр Зайнутдинов, который забил на 31-й минуте встречи, открыв счет в этом поединке.
Утеплённый Бахтиёр Зайнутдинов – лучший игрок матча #НижнийЦСКА 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/EXed2tfSgz— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 27, 2021
Ранее агент рассказал о ближайших планах Зайнутдинова.
нападении и в защите. А лучшим все же был Эджуке.
Победа вполне заслуженная, хотя реализация плачевная.
Всем здоровья.
нападении и в защите. А лучшим все же был Эджуке.
Победа вполне заслуженная, хотя реализация плачевная.
Всем здоровья.