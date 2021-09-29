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Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с „Зенитом“»

29 сентября 2021, 10:09

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который недавно забил свой дебютный гол за команду, рассказал о своих целях и мечтах.

Все, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира.

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Все комментарии
particular
particular
29 сентября в 19:21
Олимпийское золото и северо-западные ветры вскружили голову заокеанскому парню. Мечты в российской действительности долго не живут :)))
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
29 сентября в 19:04
Хороший настрой👨
Виталий Козлов
Виталий Козлов
29 сентября в 18:56
    dzvinka
    dzvinka
    29 сентября в 18:41
    нет, чтобы помечтать про что-то более реалистичное... про высадку человека на Альфа-Центавру, или про клонирование Тиранозавра и востановление этого вида, ну либо о нахождении внеземной цивилизации - все эти вещи более реалистичны, чем победа зенитом в ЛЧ.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Храневец (раскрыть)
    29 сентября в 18:23
    ну так Сатурн не далеко,в Раменске и летать не обязательно
    barcamilan
    barcamilan
    29 сентября в 18:17
    хошь ЛЧ, вали из зенита
    firewing
    firewing
    29 сентября в 18:14
    Мечтать конечно можно, но мечты ни к чему не обязывают - лучше сосредоточиться на предметных целях и задачах.
    димон 37
    димон 37 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    29 сентября в 17:57
    Делал, 41л Спартак за открытие стадиона з Црвеной Звездой, обешал привезти Челси или Баварию, а привёз Торпедо москва
    memphis
    memphis
    29 сентября в 17:46
    Проверьте темного на допинг, он не в себе
    4RT
    4RT
    29 сентября в 17:40
    Лучше мечтай слетать на Марс,это более реалистично
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    29 сентября в 17:37
    С Шерифом легче будет, чем с Зенитом))
    протон
    протон
    29 сентября в 16:58
    Ну про выиграть ЛЧ с Зенитом он перегнул, а вот поехать на ЧМ вполне может. Невероятно техничный игрок
    Один вместо «сладости» пишет «слабость» в очень известной фразе. Другие не в состоянии отличить мечту от цели. И какие перспективы у такого поколения? Никаких.
    протон
    протон
    29 сентября в 16:57
    — Мечтаю стать миллиардером, как мой отец.
    — Твой отец миллиардер?
    — Нет, он тоже мечтает.
    Правдолюб158
    Правдолюб158
    29 сентября в 16:47
    Вполне правильные мечты!!!
    Дай Бог!!! Дай Бог!!!
    Alice Tracy
    Alice Tracy ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    29 сентября в 16:41
    А еще один не менее амбициозный околофутбольный деятель из Питера обещал золотые горы на ЧМ
    gentlewolf
    gentlewolf ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
    29 сентября в 16:12
    Смешной какой :)
    zsb1961
    zsb1961
    29 сентября в 16:12
    Мечтать - не вредно! Зениту победы сегодня!
    ГолдБол
    ГолдБол
    29 сентября в 16:05
    Вам бы хоть в Лигу Европы попасть!
    Аксинья
    Аксинья
    29 сентября в 15:50
    Предел твоих мечтаний это чемпион РПЛ но зато постоянно и надолго))
    Хиромант
    Хиромант ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    29 сентября в 15:34
    - Тебе смешно?

    - Взгляни на ЦСКА!

    - Сразу погрустнеешь...
    d_fincher
    d_fincher
    29 сентября в 15:18
    Зенит не выиграет ЛЧ никогда. Пока не отключат Северный поток.
    Petergoff
    Petergoff
    29 сентября в 15:16, ред.
    О, в плей стейшен играешь😃
    sir_Alex
    sir_Alex
    29 сентября в 15:16
    Несбыточная мечта.
    Конь 666
    Конь 666
    29 сентября в 14:59
    Таких мечтателей куча была за 14 лет. Бабло заработали и свалили дальше мечтать
    Храневец
    Храневец
    29 сентября в 14:30
    А я мечтаю на Сатурн слетать !
    sv_1969
    sv_1969 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    29 сентября в 12:49
    22 уже выходит!Надеюсь для них этот уровень остался))
    Kosmos58
    Kosmos58
    29 сентября в 12:47
    Клава, такой большой, а в сказки веришь!
    oFANATo
    oFANATo
    29 сентября в 12:40
    Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с „Зенитом“»

    makkie
    makkie
    29 сентября в 12:34
    Смешно. В свете последних "успехов" наших клубов в ЛЧ и ЛЕ скоро за счастье будет вообще пробиться в ЛЧ хотя бы в 4-ю корзину. Ибо большего российские клубы своей игрой не заслуживают.
    ОПС
    ОПС
    29 сентября в 12:29
    Редкостный, однако, мечтатель.
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