Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с „Зенитом“»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который недавно забил свой дебютный гол за команду, рассказал о своих целях и мечтах.

Все, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира.