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«Барселона» понесла убытки в размере 481 млн евро за прошлый год

01 октября 2021, 15:39

Убытки «Барселоны» за минувший финансовый год составили 481 млн евро. Об этом сообщает официальный сайт каталонской команды.

Операционные доходы клуба составили 631 млн евро, что меньше 828 млн евро, изначально заложенных в бюджете. Показатель за прошлый год составил €855 млн. Операционные расходы увеличились на 19% по сравнению с прошлым сезоном, с 955 млн до 1,136 млрд евро, что стало рекордным показателем за всю историю «Барселоны». Чистый долг на 30 июня 2021 года составил 680 млн. Операционные доходы в бюджете на сезон-2021/22 — 765 млн, расходы запланированы на уровне 784 млн при значительном сокращении фонда заработной платы.

Summary of profit and loss account at year-end 2020/21

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ VeniaminS (раскрыть)
01 октября в 21:44
Зато погуляли от души.
pomor45
pomor45
01 октября в 21:44
Убыток, почти втрое превышающий доход самого богатого клуба РПЛ. Видно шагали намного шире, чем позволяют штаны.
протон
протон
01 октября в 20:26
Жить надо по средствам, а не шиковать на кредитные деньги.
Это не только клубов касается, но и обычных людей. Мало чего ты хочешь, нужно держать в голове худший сценарий.
vale46
vale46
01 октября в 18:06
Распиаренный бездарь? ну-ну,кто же тогда не бездарь?И кстати Барселона сама предлагала контракты своим игрокам,их никто не заставлял это делать.
League1
League1 ответ STVA 1 (раскрыть)
01 октября в 17:53
От распиаренного бездаря избавились хотя бы, уже шаг в перёд.
League1
League1 ответ VeniaminS (раскрыть)
01 октября в 17:52
гномяра конечно
League1
League1
01 октября в 17:51
Каждый год, когда гномяра переподписывал контракт на улучшенных условиях, я говорил, что нимчем хорошим это для барсы не кончится, доведёт распиаренный бездарь барсу до банкротсва...
dzvinka
dzvinka
01 октября в 17:45, ред.
а по сути то, закрыли лишь бонус по лояльности месси, и пол лярда новых долгов за год)))
ДСА
ДСА
01 октября в 16:17
В общем Барселона катится в финансовую пропасть.
VeniaminS
VeniaminS
01 октября в 16:02
у всех долги и кто виноват?
Василий 50
Василий 50
01 октября в 16:02
Зато Месси жрал в три горла
Belgie2020
Belgie2020
01 октября в 15:42
Ложкоед всему вина
STVA 1
STVA 1
01 октября в 15:40
Никакая суперлига не поможет!И тем более Лапорта)
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