«Барселона» понесла убытки в размере 481 млн евро за прошлый год

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01 октября 2021, 15:39

Убытки «Барселоны» за минувший финансовый год составили 481 млн евро. Об этом сообщает официальный сайт каталонской команды.

Операционные доходы клуба составили 631 млн евро, что меньше 828 млн евро, изначально заложенных в бюджете. Показатель за прошлый год составил €855 млн. Операционные расходы увеличились на 19% по сравнению с прошлым сезоном, с 955 млн до 1,136 млрд евро, что стало рекордным показателем за всю историю «Барселоны». Чистый долг на 30 июня 2021 года составил 680 млн. Операционные доходы в бюджете на сезон-2021/22 — 765 млн, расходы запланированы на уровне 784 млн при значительном сокращении фонда заработной платы.