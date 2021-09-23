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Вице-президент «Барселоны»: «Мы просим у сосьос два года терпения»

23 сентября 2021, 15:27

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о тяжелой финансовой ситуации и результатах клуба.

Мы все еще в отделении интенсивной терапии, с небольшим количеством кислорода благодаря операции с Goldman Sachs, которая дает нам два года передышки. Нам дали деньги, но мы должны их вернуть. Надо и дальше сокращать зарплату. Это причинило нам много вреда. И, очевидно, доходы должны продолжать расти.

Нам нужно набраться терпения ориентировочно на два года. Это то, о чем я прошу людей. Нужно спокойствие, хотя я знаю, что это нелегко после стольких побед. Мы будем работать над тем, чтобы тренеры могли как можно скорее получить игроков, которых они хотят. И нужно надеяться, что все пойдет, потому что результаты дают спокойствие. Мы должны собрать команду, в которой будут играть молодые игроки, и расти по мере того, как будут проходить матчи. Но нужно соблюдать экономию. Потому что спортивные и экономические результаты взаимосвязаны.

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Перевод с sport.es
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Все комментарии
Volera
Volera
23 сентября в 18:44
Если бы кредит дали на 300 млн больше, то и с месси бы договорились
протон
протон
23 сентября в 17:38
Тренера нормального найдите, тогда и сосьос будут терпеть...
А то уже 5 лет терпим, да все никак не натерпимся...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
23 сентября в 17:07
Возродятся ли через 2 года?... вопрос...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ДСА (раскрыть)
23 сентября в 16:45
Давно скатились уже-5 лет середняки.
ДСА
ДСА
23 сентября в 16:05
Похоже скатятся в обычные середняки.
nzfawb6qjfgr
nzfawb6qjfgr
23 сентября в 16:02
Сосьос ключевое слово в характеристике постгномового периода
Аксинья
Аксинья
23 сентября в 15:40
просите у сосьос - получите от сосьос ))
stanichnik
stanichnik
23 сентября в 15:32
Как потопаешь, так и полопаешь.
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