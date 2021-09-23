Вице-президент «Барселоны»: «Мы просим у сосьос два года терпения»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о тяжелой финансовой ситуации и результатах клуба.

Мы все еще в отделении интенсивной терапии, с небольшим количеством кислорода благодаря операции с Goldman Sachs, которая дает нам два года передышки. Нам дали деньги, но мы должны их вернуть. Надо и дальше сокращать зарплату. Это причинило нам много вреда. И, очевидно, доходы должны продолжать расти.

Нам нужно набраться терпения ориентировочно на два года. Это то, о чем я прошу людей. Нужно спокойствие, хотя я знаю, что это нелегко после стольких побед. Мы будем работать над тем, чтобы тренеры могли как можно скорее получить игроков, которых они хотят. И нужно надеяться, что все пойдет, потому что результаты дают спокойствие. Мы должны собрать команду, в которой будут играть молодые игроки, и расти по мере того, как будут проходить матчи. Но нужно соблюдать экономию. Потому что спортивные и экономические результаты взаимосвязаны.