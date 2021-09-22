ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

22 сентября 2021, 10:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes. За сезон 2021-2022 португалец, который продолжает расширять географию своих рекордов, должен заработать 91,5 млн фунтов. В эту сумму входит зарплата и всевозможные бонусы, а также выплаты по контракту с мировыми брендами.

На второй строчке расположился Лионель Месси из ПСЖ. Аргентинец заработает 80,5 млн фунтов. Неймар и Килиан Мбаппе замыкают четверку этого рейтинга с суммой 69,5 млн фунтов.

Все новости
СлухиСтала известна сумма компенсации «Локомотива» Николичу за увольнение
Сегодня, 12:20 Комментарии18
Гус Тиль: «Ради перехода в „Фейеноорд“ я отказался от большой суммы»
01 октября Комментарии20
Потолок зарплат «Реала» в 7,5 раз выше, чем у «Барселоны». Разбираемся в финансовой системе Ла Лиги
01 октябряАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии8
Долг «Ромы» составляет почти 400 млн евро
01 октября Комментарии9
Официально«Барселона» понесла убытки в размере 481 млн евро за прошлый год
01 октября Комментарии13
ОфициальноУ «Интера» за прошлый год убытки более 245 млн евро
30 сентября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 17:52
Надо соглашаться, думать нечего
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 21:33
Начнёт,куда он денется,это же Лео Месси
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
22 сентября в 21:28
Какая субординация на поле? В Ювентусе он исполнял все штрафные, и какая реализация? 60 ударов - 1 гол?
Величие выросло и не в состоянии принять, что партнёры лучше исполняют стандарты? А разве в футболе ты не видел погромы? Тот же Роналду в несколько класико проигрывал разгромом, что-то он изменил на поле? Нет.
Его счастье, что он не попал под лучшую Баварию, и мы бы услышали совсем другие разговоры. Потому что его присутствие не отменяет разгром.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
22 сентября в 21:21
Слишком много текста. Какие предъявы? Я тебе напомнил про промахи Роналду в важных играх с пенальти, и как он потом компенсировал - это другой момент.
Почему-то промахи Месси с пенальти и компенсирование голов со штрафных ты не берёшь в учёт, тем более в этом он больше преуспел, чем Криштиану. Странно не так ли?
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
22 сентября в 21:15
А кто спорит, что Криштиану в свои 36 играет хуже кого-то?
Я начинал говорить, что Месси и за Барсу в 2019 году не забивал 7 туров. Всё это забывается, когда игрок начинает забивать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 21:08
Фернандеш отдал право пробития пенальти своему капитану по сборной. Не забывай этот момент. Субординация как минимум. Криштиано полный лидер, как на поле, так и вне поля.
А теперь вспомним поражение 8-2 от Баварии и что делал Капитан Месси в перерыве? Сидел на лавочке у самого края. Да кто ему капитана то дал? На войне бы за такое расстреляли за госизмену.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 21:04, ред.
Ты каждому сайту пишешь, а откуда вы знаете о характере Месси?
Во-первых, я смотрю матчи с его участием. К гадалке не ходи, но определённый портрет у каждого сложился. Или ты будешь отрицать то, что все знают какой вспыльчивый и дурной характер у Пепе или Диего Косты? И ты это знаешь, но лично же с ними не знаком.
Во-вторых, читаю регулярно статьи о футболе, в том числе о нём.

Поэтому данная твоя предъява мимо и очень далеко.. В молоко попал.


Месси часто забивает со штрафных , но также часто мажет пенальти, потому что при пробитии пенальти выше напряжение. Так не бывает, что с 30 метров попадает мимо вратаря, а с 11 не может. Значит психология давит.
Здесь тоже всё очевидно. Да и про Криштиано. Процент реализации у него куда выше. А все свои промахи сточки он с лихвой компенсировал. Не бывает 100% результата при исполнении пенальти.

Всё остальное - это его право. Может и пешком ходить, и обиды тренеру показывать на замены, что хочет пусть делает.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 20:40, ред.
Я нервничаю,да ты шутишь?!
Я и не собирался защищать Роналду,ну забрал он пенальти и что?
Это их дело,Фернандеша и МЮ-главное то что Роналду в 36 лет один из лучших в АПЛ и он это доказал и далее продолжит забивать и пенальти здесь непричём!
Ждём голов Месси!
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 20:15
Не зря в Японию уехал)
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 20:14
Человек, который бегает из клуба в клуб в поисках жирного контракта не может говорить про любовь.
Но по ушам пройдёт своим красноречием.
протон
протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 20:10
ты то ладно)) меня удивило как там оказался на 7й позиции Иньеста
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
22 сентября в 20:08
Не нервничай. Криш в адвокатах тоже не нуждается. Но он украл право пробития.
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 20:06
В первой десятке себя не вижу, но скоро там буду!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
22 сентября в 20:05, ред.
"Зная характер Месси", откуда ты можешь знать характер Месси?
"Лучше забить с игры первый" - это где такое написано?
А разве сильный характером Криштиану не мазал в полуфинале против Барсы, когда он ещё за МЮ играл?
Или на Евро в группе не мазал? Или в финале ЛЧ против Челси не мазал?
Уж Неймар бы точно уступил право пробить, если Лео бы захотел. Не пришёл он в Париж отнимать у парней такое право, будет себе пешком ходить в удовольствие.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 19:27
Я и не сомневался!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 19:24
Бэйл с Азаром зачетные парни! У них самые дорогие минуты выхода на поле))))
протон
протон
22 сентября в 16:57
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 125 млн долларов
2. Лионель Месси («ПСЖ») – 110 млн
3. Неймар («ПСЖ») – 95 млн
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 43 млн
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 41 млн
6. Роберт Левандовски («Бавария») – 35 млн
7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн
8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34 млн
9. Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн
10. Эден Азар («Реал») – 29 млн.
протон
протон
22 сентября в 16:56
Манчестер Сити был готов платить Роналду только 15 миллионов чистыми. Вот вам и ответ, откуда резкая любовь к МЮ вернулась и прочие сопли с сахаром
feris1
feris1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 13:59
Рон все свои голы за МЮ забил только с игры если ты не в курсе.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 12:40
Роналду ещё не бил пенальти за МЮ,все его голы с игры
И завязывал бы ты Месси постоянно защищать,Лео в этом не нуждается-и свои 20-30 голов он забьёт,я уверен
Просто Лео не атлет и поэтому ему сейчас сложнее в ПСЖ чем Рону в МЮ!
Свeтозар
Свeтозар
22 сентября в 12:27
Ну совсем нищеброды...
Олег Гусов
Олег Гусов
22 сентября в 12:00
Вопрос про Криштиану давно ясен и понятен ! А вот вопрос : за что Месси получает такие деньги ?
nikoladolgov
nikoladolgov
22 сентября в 11:50
По версии ФОРБС ... тупее этого рейтинга нет. Кто им заплатит - тот и богаче.
В настоящие хозяеве жизни в тени.
Caniggia
Caniggia
22 сентября в 11:36
Неудивительно и наверное, это справедливо!
кристина бораз
кристина бораз
22 сентября в 11:26
Зачем они это пишут...сейчас меся прочитает и у него истерика будет он и так только о деньгах думает а тут такая подстава что должен за копейки играть,решать исходы матчей,феерить...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 сентября в 11:20
Зная характер Месси, он мог тупо побояться взять на себя эту ответственность. Первый гол лучше забить с игры, тогда можно и не бояться промаха с пенальти. Если б он не забил с пенальти, что у Месси бывает часто, все бы кидали камни в него.
Ещё он не такой лидер, возможно , просто не смог отвоевать у Неймара это право.
112910415
112910415
22 сентября в 11:18
не жалко, ибо эффективен !
Agamaga........
Agamaga........ ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 сентября в 11:13
Месси в 2019 году 7 туров за Барсу не забивал, а потом дело пошло. Моменты были хорошие за ПСЖ, голы дело времени. Тем более без предсезонки пришёл.
Криш допустим забрал право пробить пенальти в МЮ у Бруну, а Месси не лезет забирать у Неймара. Нет навязчивой идеи, любой ценой забить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 11:10
Рон не зюба он заслужил.
амурец
амурец
22 сентября в 10:55
Ну нарцисс заслуживает свою зарплату, а за гнома мощно переплачивают
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100