Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

1632295095

22 сентября 2021, 10:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes. За сезон 2021-2022 португалец, который продолжает расширять географию своих рекордов, должен заработать 91,5 млн фунтов. В эту сумму входит зарплата и всевозможные бонусы, а также выплаты по контракту с мировыми брендами.