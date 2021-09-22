Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes. За сезон 2021-2022 португалец, который продолжает расширять географию своих рекордов, должен заработать 91,5 млн фунтов. В эту сумму входит зарплата и всевозможные бонусы, а также выплаты по контракту с мировыми брендами.
На второй строчке расположился Лионель Месси из ПСЖ. Аргентинец заработает 80,5 млн фунтов. Неймар и Килиан Мбаппе замыкают четверку этого рейтинга с суммой 69,5 млн фунтов.
Величие выросло и не в состоянии принять, что партнёры лучше исполняют стандарты? А разве в футболе ты не видел погромы? Тот же Роналду в несколько класико проигрывал разгромом, что-то он изменил на поле? Нет.
Его счастье, что он не попал под лучшую Баварию, и мы бы услышали совсем другие разговоры. Потому что его присутствие не отменяет разгром.
Величие выросло и не в состоянии принять, что партнёры лучше исполняют стандарты? А разве в футболе ты не видел погромы? Тот же Роналду в несколько класико проигрывал разгромом, что-то он изменил на поле? Нет.
Его счастье, что он не попал под лучшую Баварию, и мы бы услышали совсем другие разговоры. Потому что его присутствие не отменяет разгром.
Почему-то промахи Месси с пенальти и компенсирование голов со штрафных ты не берёшь в учёт, тем более в этом он больше преуспел, чем Криштиану. Странно не так ли?
Почему-то промахи Месси с пенальти и компенсирование голов со штрафных ты не берёшь в учёт, тем более в этом он больше преуспел, чем Криштиану. Странно не так ли?
Я начинал говорить, что Месси и за Барсу в 2019 году не забивал 7 туров. Всё это забывается, когда игрок начинает забивать.
Я начинал говорить, что Месси и за Барсу в 2019 году не забивал 7 туров. Всё это забывается, когда игрок начинает забивать.
А теперь вспомним поражение 8-2 от Баварии и что делал Капитан Месси в перерыве? Сидел на лавочке у самого края. Да кто ему капитана то дал? На войне бы за такое расстреляли за госизмену.
А теперь вспомним поражение 8-2 от Баварии и что делал Капитан Месси в перерыве? Сидел на лавочке у самого края. Да кто ему капитана то дал? На войне бы за такое расстреляли за госизмену.
Во-первых, я смотрю матчи с его участием. К гадалке не ходи, но определённый портрет у каждого сложился. Или ты будешь отрицать то, что все знают какой вспыльчивый и дурной характер у Пепе или Диего Косты? И ты это знаешь, но лично же с ними не знаком.
Во-вторых, читаю регулярно статьи о футболе, в том числе о нём.
Поэтому данная твоя предъява мимо и очень далеко.. В молоко попал.
Месси часто забивает со штрафных , но также часто мажет пенальти, потому что при пробитии пенальти выше напряжение. Так не бывает, что с 30 метров попадает мимо вратаря, а с 11 не может. Значит психология давит.
Здесь тоже всё очевидно. Да и про Криштиано. Процент реализации у него куда выше. А все свои промахи сточки он с лихвой компенсировал. Не бывает 100% результата при исполнении пенальти.
Всё остальное - это его право. Может и пешком ходить, и обиды тренеру показывать на замены, что хочет пусть делает.
Во-первых, я смотрю матчи с его участием. К гадалке не ходи, но определённый портрет у каждого сложился. Или ты будешь отрицать то, что все знают какой вспыльчивый и дурной характер у Пепе или Диего Косты? И ты это знаешь, но лично же с ними не знаком.
Во-вторых, читаю регулярно статьи о футболе, в том числе о нём.
Поэтому данная твоя предъява мимо и очень далеко.. В молоко попал.
Месси часто забивает со штрафных , но также часто мажет пенальти, потому что при пробитии пенальти выше напряжение. Так не бывает, что с 30 метров попадает мимо вратаря, а с 11 не может. Значит психология давит.
Здесь тоже всё очевидно. Да и про Криштиано. Процент реализации у него куда выше. А все свои промахи сточки он с лихвой компенсировал. Не бывает 100% результата при исполнении пенальти.
Всё остальное - это его право. Может и пешком ходить, и обиды тренеру показывать на замены, что хочет пусть делает.
Я и не собирался защищать Роналду,ну забрал он пенальти и что?
Это их дело,Фернандеша и МЮ-главное то что Роналду в 36 лет один из лучших в АПЛ и он это доказал и далее продолжит забивать и пенальти здесь непричём!
Ждём голов Месси!
Я и не собирался защищать Роналду,ну забрал он пенальти и что?
Это их дело,Фернандеша и МЮ-главное то что Роналду в 36 лет один из лучших в АПЛ и он это доказал и далее продолжит забивать и пенальти здесь непричём!
Ждём голов Месси!
Но по ушам пройдёт своим красноречием.
Но по ушам пройдёт своим красноречием.
"Лучше забить с игры первый" - это где такое написано?
А разве сильный характером Криштиану не мазал в полуфинале против Барсы, когда он ещё за МЮ играл?
Или на Евро в группе не мазал? Или в финале ЛЧ против Челси не мазал?
Уж Неймар бы точно уступил право пробить, если Лео бы захотел. Не пришёл он в Париж отнимать у парней такое право, будет себе пешком ходить в удовольствие.
"Лучше забить с игры первый" - это где такое написано?
А разве сильный характером Криштиану не мазал в полуфинале против Барсы, когда он ещё за МЮ играл?
Или на Евро в группе не мазал? Или в финале ЛЧ против Челси не мазал?
Уж Неймар бы точно уступил право пробить, если Лео бы захотел. Не пришёл он в Париж отнимать у парней такое право, будет себе пешком ходить в удовольствие.
2. Лионель Месси («ПСЖ») – 110 млн
3. Неймар («ПСЖ») – 95 млн
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 43 млн
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 41 млн
6. Роберт Левандовски («Бавария») – 35 млн
7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн
8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34 млн
9. Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн
10. Эден Азар («Реал») – 29 млн.
2. Лионель Месси («ПСЖ») – 110 млн
3. Неймар («ПСЖ») – 95 млн
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 43 млн
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 41 млн
6. Роберт Левандовски («Бавария») – 35 млн
7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн
8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34 млн
9. Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн
10. Эден Азар («Реал») – 29 млн.
И завязывал бы ты Месси постоянно защищать,Лео в этом не нуждается-и свои 20-30 голов он забьёт,я уверен
Просто Лео не атлет и поэтому ему сейчас сложнее в ПСЖ чем Рону в МЮ!
И завязывал бы ты Месси постоянно защищать,Лео в этом не нуждается-и свои 20-30 голов он забьёт,я уверен
Просто Лео не атлет и поэтому ему сейчас сложнее в ПСЖ чем Рону в МЮ!
В настоящие хозяеве жизни в тени.
В настоящие хозяеве жизни в тени.
Ещё он не такой лидер, возможно , просто не смог отвоевать у Неймара это право.
Ещё он не такой лидер, возможно , просто не смог отвоевать у Неймара это право.
Криш допустим забрал право пробить пенальти в МЮ у Бруну, а Месси не лезет забирать у Неймара. Нет навязчивой идеи, любой ценой забить.
Криш допустим забрал право пробить пенальти в МЮ у Бруну, а Месси не лезет забирать у Неймара. Нет навязчивой идеи, любой ценой забить.