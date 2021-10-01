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ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом»

01 октября 2021, 19:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС были рассмотрены обращения российских футбольных клубов. В том числе были рассмотрены обращения футбольных клубов «Зенит» и «Крылья Советов».

Комиссия постановила следующее:

1. Судья правильно засчитал гол в ворота «Крыльев Советов» на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что оба игрока ведут борьбу за позицию на поле в попытке сыграть в мяч с использованием рук в схожей манере.

2. Судья правильно не удалил игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» использует локоть в безрассудной манере, не используя при этом излишнее усилие по отношению к сопернику.

3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 77-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия.

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Все комментарии
4RT
4RT ответ Alice Tracy (раскрыть)
сегодня в 12:54
С чем тебя и поздравляю
Alice Tracy
Alice Tracy ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 12:19
... а потом я проснулся...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
02 октября в 12:15
Так, а по голу Крыльев?) перед голом Крыльев должны были ставить пенальти в ворота Крыльев. Соответсвенно гол Зиньковского должен был быть отменён. Или это неинтересно обсуждать?)
isamsn
isamsn
02 октября в 11:52
Ещё бы ничью назначили как итог разбирательства. Ну а ослепшего судью просматривающего повтор момента и судей ВАРА оштрафовать так, чтобы другим неповадно было так ошибаться.
David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
02 октября в 10:30
Я думаю что последнее предложение Вашего комментария отвечает на второй вопрос, как и на первый.
galem72
galem72
02 октября в 10:29
Какой смысл в этом пустом решении. Зачем вся эта опера с экспертно-судейским корпусом? Очередной бесполезный номенклатурный кружок для создания картинки надзора и справедливости.
CSKA2012
CSKA2012
02 октября в 02:24
Ну тогда присудите ничью , справедливо будет ) а то ваши решение и мнение никто не будет уважать.
Конь 666
Конь 666
02 октября в 02:14
И дальше что? Это просто констатация фактов.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 октября в 22:50
Ну естественно. Вот и об этом я и говорю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
01 октября в 22:45
А чем сложнее схема управления клубом с госфинансированием, тем легче воровать из бюджета. Все довольны и счастливы от Миллера до Медведева, включая Дюкова. А мешков по совместительству (не обижен)
Ironigor
Ironigor
01 октября в 21:53
Реалии нашего футбола ⚽ !!!
Да здравствует Газпром, что хочу то и ворочу !!!
Зенит - вечный чемпион 🏆России !!! Мечты сбывались, сбываются и будут сбываться !!!)
Это уже совсем не смешно, а уже тошнит 😵 !!!
Такое ощущение что вернулись девеностые , просто закреплённые законодательно . Беспредел Газпрома и в футболе и в медиа пространстве просто переходит все человеческие понимания . Мало того что забрали всю футбольную инфраструктуру, всё что связано с футболом . Так вы из футбольных медиа сделали , сроднимо платным туалетам , приспичит , - не куда не денишся , купишь платный контент и будешь смотреть футбол ⚽ . А нет бабла , бесплатно только фильмы Рэмбо , Ван Дамма и т.д , и этот цирк на Матч ТВ спортивном канале для всех бедолаг России. Так и живём , а скоро говорят хотят реформировать всё футбольное хозяйство, а кому это нужно ??? Тормоза у Газпрома.
У санкт-петербургского «Зенита» одна из самых сложных схем совладельцев среди команд РПЛ. 51,01% доли в уставном капитале клуба принадлежит АО «Газпромбанк». Также 25,01% доли в УК есть у ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Эти компании напрямую или косвенно принадлежат ПАО «Газпром».
Ладно , пожалуй этого уже достаточно. Всем спасибо за понимание, чисто моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
Аксинья
Аксинья ответ mihaluch (раскрыть)
01 октября в 21:52
Да вот только Мешков слишком часто ошибается и все в сторону одной команды (в этом сезоне уже дважды против Ростова и Крыльев, ну а в чью сторону все знают)
Cat01
Cat01
01 октября в 21:35
Теперь что говорить
Locomotive Breath
Locomotive Breath
01 октября в 21:35
Признали? Ну а дальше что? Если бы после этого признания прозвучало следующее: арбитра отстранить, матч переиграть (или признать результат ничейным), нырку штраф, то тогда было бы дело! А так... пук в лужу).
морозз
морозз
01 октября в 21:24
    Sergei Egorov
    Sergei Egorov
    01 октября в 21:18
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ mihaluch (раскрыть)
      01 октября в 21:18
      А ВАР для чего?!
      LOpp
      LOpp
      01 октября в 21:09
      Снова результативные ошибки в пользу Зенита.
      Ничего нового.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      01 октября в 21:05
      Этот "орган" нужен хотя бы для того чтобы издавать такие перлы: "...Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» использует локоть в безрассудной манере, не используя при этом излишнее усилие по отношению к сопернику.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1283729/zenit-krylya-sovetov
      Кто бы мог подумать, что в БЕЗРАССУДНОЙ манере можно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗЛИШНЕЕ УСИЛИЕ по отношению к сопернику. Такой перл достоин как минимум занесения в золотой фонд научной мысли по логике и психологии. Разве нет? А ты говоришь очевидно. Мне кое что другое очевидно.
      4RT
      4RT
      01 октября в 21:01
      Вердикт:"Зениту засчитать техническое поражение,Дзюбу - расстрелять"😁
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      01 октября в 21:00
      Так верните ТРИ очка Самаре !
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев ответ Gahi (раскрыть)
      01 октября в 20:58
      А я сомневаюсь что это была ошибка, матч то уже к концу подходил, могло бы уже и не быть шансов.
      LAISMEN
      LAISMEN
      01 октября в 20:55, ред.
      Всех симулянтов ныряющих, падающих, спотыкающихся, неуверенно стоящих на ногах, сдувающихся ветром всех к ногтю (такие же санкции как и судьям дисквалификация плюс штраф ). После этого я думаю футбольных актеров станет значительно меньше.
      pomor45
      pomor45
      01 октября в 20:54
      Присмотритесь внимательно к играм и судейству в западных лигах. Там приём, исполненный Дзюбой, используется вовсю и судье предоставляется только оценка искусства его исполнения. Игрок просто использует безрассудное действие соперника в штрафной. Претензий нет ни со стороны игроков к судье, ни со стороны судьи к исполнителю. Скажите на милость, чего хотел достичь игрок КС, когда сзади цеплялся за пятку Дзюбы, касаясь зоны ахилла ? Мяч он мог достать однозначно только сбив игрока. Вот Дзюба этим и воспользовался, а судья наказал игрока КС за это намерение. Таких примеров в западных лигах сколько угодно. Если мы не будем осваивать это новшество, то в ЕК будем привозить себе пенальти только так. Не надейтесь, что сможете помешать этак слегка, чтобы сбить с толку соперника, не уронив его. Он мгновенно воспользуется этим и устроит пенальти в ваши ворота, а оценивать со стороны - мог ли устоять игрок на ногах - это от лукавого: решили, что могучий Дзюба мог, а кто помельче? Тоже мог, но упал бы и вопросов ни у какого ЭСК не вызвал бы. Так что, подсекать крупных можно - только осторожно, а мелких не тронь? Нет, уж, за злонамеренность и безрассудство тоже надо наказывать. Дзюба - молодец; в другой раз подумают, прежде чем такими приёмчиками против него пользоваться.
      A.S.A
      A.S.A
      01 октября в 20:52
      Все ,кто смотрел матч в прямом эфире видели, что там был левый пенальти, а судья в поле и судьи наВаре почему то не разглядели этого....
      Судей отстранить, Дзюбу наказать за симуляцию
      Аксинья
      Аксинья
      01 октября в 20:51
      Стоит тренеру вякнуть против судьи и он тут же получает карточку и дискву, а судья может творить безнаказанно что хочет...Таковы реалии нашего футбола))
      Аксинья
      Аксинья
      01 октября в 20:48
      И это всё? За игру Ростов - Зенит Мешкову хоть пальчиком погрозили, а здесь вообще как делу быть...тишина)) Едем дальше...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      01 октября в 20:46
      Как на ВАРе симулянта не разглядели???
      zsb1961
      zsb1961
      01 октября в 20:44
      Два очка подарил судья питерцам.
      beefs
      beefs
      01 октября в 20:44
      каждый раз одно и тоже, радуйтесь крылышки, гол в ваших воротах липовый, а Дзюба лучший...
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