ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом»

На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС были рассмотрены обращения российских футбольных клубов. В том числе были рассмотрены обращения футбольных клубов «Зенит» и «Крылья Советов».

Комиссия постановила следующее:

1. Судья правильно засчитал гол в ворота «Крыльев Советов» на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что оба игрока ведут борьбу за позицию на поле в попытке сыграть в мяч с использованием рук в схожей манере.

2. Судья правильно не удалил игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» использует локоть в безрассудной манере, не используя при этом излишнее усилие по отношению к сопернику.

3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 77-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия.