ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом»

На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС были рассмотрены обращения российских футбольных клубов. В том числе были рассмотрены обращения футбольных клубов «Зенит» и «Крылья Советов».
Комиссия постановила следующее:
1. Судья правильно засчитал гол в ворота «Крыльев Советов» на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что оба игрока ведут борьбу за позицию на поле в попытке сыграть в мяч с использованием рук в схожей манере.
2. Судья правильно не удалил игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» использует локоть в безрассудной манере, не используя при этом излишнее усилие по отношению к сопернику.
3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 77-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия.
Да здравствует Газпром, что хочу то и ворочу !!!
Зенит - вечный чемпион 🏆России !!! Мечты сбывались, сбываются и будут сбываться !!!)
Это уже совсем не смешно, а уже тошнит 😵 !!!
Такое ощущение что вернулись девеностые , просто закреплённые законодательно . Беспредел Газпрома и в футболе и в медиа пространстве просто переходит все человеческие понимания . Мало того что забрали всю футбольную инфраструктуру, всё что связано с футболом . Так вы из футбольных медиа сделали , сроднимо платным туалетам , приспичит , - не куда не денишся , купишь платный контент и будешь смотреть футбол ⚽ . А нет бабла , бесплатно только фильмы Рэмбо , Ван Дамма и т.д , и этот цирк на Матч ТВ спортивном канале для всех бедолаг России. Так и живём , а скоро говорят хотят реформировать всё футбольное хозяйство, а кому это нужно ??? Тормоза у Газпрома.
У санкт-петербургского «Зенита» одна из самых сложных схем совладельцев среди команд РПЛ. 51,01% доли в уставном капитале клуба принадлежит АО «Газпромбанк». Также 25,01% доли в УК есть у ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Эти компании напрямую или косвенно принадлежат ПАО «Газпром».
Ладно , пожалуй этого уже достаточно. Всем спасибо за понимание, чисто моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
Да здравствует Газпром, что хочу то и ворочу !!!
Зенит - вечный чемпион 🏆России !!! Мечты сбывались, сбываются и будут сбываться !!!)
Это уже совсем не смешно, а уже тошнит 😵 !!!
Такое ощущение что вернулись девеностые , просто закреплённые законодательно . Беспредел Газпрома и в футболе и в медиа пространстве просто переходит все человеческие понимания . Мало того что забрали всю футбольную инфраструктуру, всё что связано с футболом . Так вы из футбольных медиа сделали , сроднимо платным туалетам , приспичит , - не куда не денишся , купишь платный контент и будешь смотреть футбол ⚽ . А нет бабла , бесплатно только фильмы Рэмбо , Ван Дамма и т.д , и этот цирк на Матч ТВ спортивном канале для всех бедолаг России. Так и живём , а скоро говорят хотят реформировать всё футбольное хозяйство, а кому это нужно ??? Тормоза у Газпрома.
У санкт-петербургского «Зенита» одна из самых сложных схем совладельцев среди команд РПЛ. 51,01% доли в уставном капитале клуба принадлежит АО «Газпромбанк». Также 25,01% доли в УК есть у ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Эти компании напрямую или косвенно принадлежат ПАО «Газпром».
Ладно , пожалуй этого уже достаточно. Всем спасибо за понимание, чисто моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
Фантастика!
Фантастика!
Ничего нового.
Ничего нового.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1283729/zenit-krylya-sovetov
Кто бы мог подумать, что в БЕЗРАССУДНОЙ манере можно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗЛИШНЕЕ УСИЛИЕ по отношению к сопернику. Такой перл достоин как минимум занесения в золотой фонд научной мысли по логике и психологии. Разве нет? А ты говоришь очевидно. Мне кое что другое очевидно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1283729/zenit-krylya-sovetov
Кто бы мог подумать, что в БЕЗРАССУДНОЙ манере можно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗЛИШНЕЕ УСИЛИЕ по отношению к сопернику. Такой перл достоин как минимум занесения в золотой фонд научной мысли по логике и психологии. Разве нет? А ты говоришь очевидно. Мне кое что другое очевидно.
Судей отстранить, Дзюбу наказать за симуляцию
Судей отстранить, Дзюбу наказать за симуляцию