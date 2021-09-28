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Иванов рассудит матч «Реал Сосьедад» — «Монако» в Лиге Европы

28 сентября 2021, 12:20
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Монако».

Помощники Иванова — Роман Усачев, Валерий Данченко. VARВиталий Мешков, AVAR — Алексей Лунев. Четвертый арбитр — Кирилл Левников.

Матч группы B «Реал Сосьедад» — «Монако» состоится 30 сентября. Начало — в 19:45 мск.

Недавно Иванов столкнулся с критикой главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:12
Отличное назначение. Клубы из больших чемпионатов.
Djebrael
Djebrael
28 сентября в 12:42
Посмотрим что насудит.... удачи и без косяков
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 12:40
Второй пошёл!
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 12:36
Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Монако»
Так вот , - "Знай наших !!! Мы и здесь свистеть умеем" !!!
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
28 сентября в 12:30
Доброго дня ВСЕМ .
Я если честно тоже не понимаю, я с начала лета ещё не разу не получал приза за КП , телефон ☎ заполнил . А когда хотя-бы примерно вы отправили ? Что-то никто мне не звонил, а уже конец сентября. Или может я что-то пропустил или непонял ?!! Пожалуйста объясните.
Cat01
Cat01
28 сентября в 12:28
Монако надо помочь
drug01
drug01
28 сентября в 12:27
Наши пошли хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 сентября в 12:27
Отсудить надо на совесть...
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