Иванов рассудит матч «Реал Сосьедад» — «Монако» в Лиге Европы

Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Монако».
Помощники Иванова — Роман Усачев, Валерий Данченко. VAR — Виталий Мешков, AVAR — Алексей Лунев. Четвертый арбитр — Кирилл Левников.
Матч группы B «Реал Сосьедад» — «Монако» состоится 30 сентября. Начало — в 19:45 мск.
Недавно Иванов столкнулся с критикой главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Так вот , - "Знай наших !!! Мы и здесь свистеть умеем" !!!
Так вот , - "Знай наших !!! Мы и здесь свистеть умеем" !!!
Я если честно тоже не понимаю, я с начала лета ещё не разу не получал приза за КП , телефон ☎ заполнил . А когда хотя-бы примерно вы отправили ? Что-то никто мне не звонил, а уже конец сентября. Или может я что-то пропустил или непонял ?!! Пожалуйста объясните.
Я если честно тоже не понимаю, я с начала лета ещё не разу не получал приза за КП , телефон ☎ заполнил . А когда хотя-бы примерно вы отправили ? Что-то никто мне не звонил, а уже конец сентября. Или может я что-то пропустил или непонял ?!! Пожалуйста объясните.