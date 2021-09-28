«Крылья Советов» обратились в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» сообщил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС касательно работы судей в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Мы обратились в ЭСК РФС по четырём эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артём забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова и игра рукой Барриоса. Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду.