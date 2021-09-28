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«Крылья Советов» обратились в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

28 сентября 2021, 10:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС касательно работы судей в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Мы обратились в ЭСК РФС по четырём эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артём забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова и игра рукой Барриоса. Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду.

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Все комментарии
Viktor novicki
Viktor novicki ответ протон (раскрыть)
29 сентября в 20:49, ред.
для чего столько букв,оправдание уже признание вины,не нужно сваливать все в одну кучу,мы уже не помним,что было к примеру в 20 туре прошлого чемпионата по футболу в РПЛ,отвечайте за сегодняшние косяки и все наладится.
Viktor novicki
Viktor novicki ответ ОПС (раскрыть)
29 сентября в 20:42
да нет ,не бесполезно,как говорил Глеб Жиглов:=вор должен сидеть в тюрьме=,но это образно,пусть народ видит,включает мозги и делает выводы.
suiw
suiw
28 сентября в 23:39
Не трогайте священную корову. Ее кормит Газпром. Газ- вещество особенное. Пока газ в недрах- он общий, а как только его извлекут, то он только Миллеру принадлежит
протон
протон
28 сентября в 21:23
Так фол на Малкоме был или нет? Судя по тому, какой пенальти поставили в ворота Зенита после стычки Жемы и Ерохина – это пенальти. Просто, получается, что если пенальти на Малкоме в матче с Крыльями не было, то не было и пенальти в ворота Зенита в матче с Локо (значит в том туре Локо подарили ничью), а если пенальти на Малкоме был, то это ошибка в пользу Крыльев, потому что во второй фазе этой контратаки они забили гол. Причем арбитры, судившие матчи Зенита с Крыльями и Локо, плюс-минус те же. Выходит, что в одном из этих 2 матчей ТОЧНО была ошибка в пользу соперника Зенита - пенальти с Локо не позволил Зениту набрать +2 очка или неназначенный пенальти и вытекающий из эпизода гол, который мог помешать набрать Зениту 3 очка в матче против Крыльев. Понимаю, что вышло очень неудобно, особенно для любителей искать заговоры Газпрома, но всё же. Газпром, такой Газпром.
Конь 666
Конь 666
28 сентября в 20:02
Ниче не изменится. Дюков, как и Фурсенко в свое время, не допустит чемпиона не из Питера. Поберегите нервы, этот ЭСК весь давно куплен
karakal60
karakal60
28 сентября в 15:12
Трубнику можно перед матчем 1 круга вешать медали .Всё куплено.
zooveterinar
zooveterinar
28 сентября в 13:14
Ой,ребята,это полнейший голяк,пожалейте свои нервные столбы клеток, и главное время!!! Во-втором круге встречи в раздевалке нахлобучте,электрикам могару они рубильник вырубят ,десяти минут хватит!!!
oFANATo
oFANATo
28 сентября в 12:53, ред.
Пора уже Зенит лишать очков за липовые пенальти.....вчера и судья Николаев разобрал эпизод с падением Дзюбы, заявил что это не пенальти на Дзюбе.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 12:52
Час назад в передаче "Правила игры" Николаев признал пенку левой. Ждем вердикта судейского комитета.
LAISMEN
LAISMEN
28 сентября в 12:49
Если честно на все этот беспредел смотреть тошно. Футбол больше стал на театр походить. Я понимаю что искусство падать еще никто не отменял , а вот понятие честности и порядочности нынче дефицит.
ОПС
ОПС
28 сентября в 12:01
Бесполезно это.
ZIBO rock
ZIBO rock
28 сентября в 11:55
Подрисуют руку, начертят линии "как надо".....
Состав ЭСК :
Ашот Хачатурянц - бывший работник Газэкспорт
Сергей Фурса - бывший директор Газпром академии Зенита
Николай Левников - Санкт Петербург
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 сентября в 11:54
С этими жалобами скоро дойдёт до того, что окончательный счёт будут устанавливать эти комиссии с комитетами...
25процентный клоун
25процентный клоун
28 сентября в 11:34
Респет, но вместо рфс как всегда рассудит Мальме
Sergei Egorov
Sergei Egorov
28 сентября в 11:34
У Газпрома всё схвачено, Зенит, это зло .
Futurista
Futurista
28 сентября в 11:27
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
28 сентября в 11:22
и что они пытаются доказать? гол Дзюбы спорный, но там оба футболиста руками себе помогали, Артём Чернова продавил в борьбе, склоняюсь к тому, что счёт зенит сравнял по правилам ( футбол - это не балет и не фигурное катание) Дзюба стоял в 5ти метрах от ворот и за ним должен был присматривать молодой вратарь крылья советов, а он стоял на линии как истукан ( у нас этим грешит Максименко) про пенальти все уже высказались, просто позорище, а не пенка. пока такие клоуны как Мешков, Казарцев, Иванов и тд будут ставить бомжам такие пенальти в лиге чемпионов зениту ничего не светит, а в рпл такие дяди двухметровые под 100 кг веса как Дзюба будут продолжать падать от любого прикосновения соперника...Самаре бесполезно добиваться правды в газпромовских инстанкциях, веса у них нет ни какого и слушать их в серьёз никто не станет, руководству крыльев лучше задуматься как удержать этот состав от распродажи. через пару лет да сделав хотя бы по одной покупке в трансферное окно с этими ребятами можно было бы бороться в рпл за самые высокие места! ( найти бы Самаре спонсора хорошего и попробовать не распродавать игроков, а укрепить этот состав, мы как болельщики все выйграли бы от этого, на ростов, уфу, нижний и тд сил смотреть нет)... вместо того чтобы жаловаться на газпром Самаре нужно сделать выводы, обе игры в Питере ( прошлый сезон тоже) крылья проиграли, а могли увезти 3 очка, в этот раз когда крылья повели начал подсвистывать Мешков, но и он не всё может, нужно было использовать свои моменты при ничейном счёте ( Сергеев, Глушенков, при 2-1 в доп время в упор бьёт Самара, а Сергеев не смог подстроиться под отскок мяча) Осинкин слишком поздно сделал замены, видно было при 1-1 что зенит полностью взял игру под свой контроль и вот вот дожмёт клуб с волги. сделай тренер тройную замену как он часто делает и был бы шанс развернуть тот матч в свою сторону ( ещё надеяться на Пиняева)
galem72
galem72
28 сентября в 11:18
Это как писать свои недовольства в цик памфиловой по поводу выборов. ))
d_fincher
d_fincher
28 сентября в 10:58
Это конечно бесполезно. Несмотря на чистое нарушение правил, у Зенита второй тур подряд не забирают очки. Но хотя бы пусть все знают, как эти очки получены.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
28 сентября в 10:55, ред.
Зенит, как Клеопатра вне подозрений. Это истина!
mat73
mat73
28 сентября в 10:54
Я уже вижу официальный ответ этому - "Да всё нормально! Чё ты!?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 10:47
За то время которое Корниленко потратил на писанину бессмысленной жалобы можно было бы что то полезное сделать........скворечник например...
zenitman11
zenitman11
28 сентября в 10:46
А по поводу чистого пенальти на Малкоме, которого судья не увидел, после чего был забит гол в ворота Зенита они не хотят спросить? А до этого момента Крылья со своей половины выйти не могли. А забей Зенит этот пенальти Крылья бы вообще поплыли и ещё штук 5 пустили.
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 10:42, ред.
Газпром, - это мечты только Зенита !!!
Сп62
Сп62
28 сентября в 10:42
Три очка не вернёшь, но судей то надо призвать к ответственности. Сколько можно терпеть?
Vladimir808
Vladimir808
28 сентября в 10:34
Читайте басни Крылова,)
11 АБДУЛ
11 АБДУЛ
28 сентября в 10:26
Толк!!! С газом не поспоришь))
sv_1969
sv_1969
28 сентября в 10:25
по поводу судейства в матче с «Зенитом»))))Дальше все понятно
Cat01
Cat01
28 сентября в 10:23
Судьи против Зенита не пойдут
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 10:21
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