Райола предложил услуги Погба «Реалу». «Барса» выбыла из гонки за игрока

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02 октября 2021, 08:35

Полузащитник не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Француз хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании, а агент игрока Мино Райола имеет хорошие отношения с «Барселоной». Однако проблема перехода Погба в каталонский клуб заключается в том, что «сине-гранатовые» испытывают финансовые трудности, поэтому не смогут предложить Полю выгодный контракт.