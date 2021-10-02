Райола предложил услуги Погба «Реалу». «Барса» выбыла из гонки за игрока

Полузащитник Поль Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».
Француз хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании, а агент игрока Мино Райола имеет хорошие отношения с «Барселоной». Однако проблема перехода Погба в каталонский клуб заключается в том, что «сине-гранатовые» испытывают финансовые трудности, поэтому не смогут предложить Полю выгодный контракт.
Понимая это, Райола вышел на представителей «Реала» и ПСЖ с предложением подписать Погба бесплатно следующим летом. На данный момент мадридский клуб является фаворитом в борьбе за игрока.
Райола тут не при чём, хотя он конечно тот ещё жирный сутенёр)
Райола тут не при чём, хотя он конечно тот ещё жирный сутенёр)
Современные агенты убивают футбол, влияя на мотивацию и настрой игроков и атмосферу в клубах.
Современные агенты убивают футбол, влияя на мотивацию и настрой игроков и атмосферу в клубах.