ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Райола предложил услуги Погба «Реалу». «Барса» выбыла из гонки за игрока

02 октября 2021, 08:35

Полузащитник Поль Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Француз хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании, а агент игрока Мино Райола имеет хорошие отношения с «Барселоной». Однако проблема перехода Погба в каталонский клуб заключается в том, что «сине-гранатовые» испытывают финансовые трудности, поэтому не смогут предложить Полю выгодный контракт.

Понимая это, Райола вышел на представителей «Реала» и ПСЖ с предложением подписать Погба бесплатно следующим летом. На данный момент мадридский клуб является фаворитом в борьбе за игрока.

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии11
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
02 октября в 13:23
    Zhgoon
    Zhgoon
    02 октября в 12:11
    Чем меньше клиентов Райолы в команде, тем лучше играет клуб. Вон, даже «Милан» ожил. Думаю, МЮ вообще взлетит до небес. Зато «Ювентус» начал сбавлять, как только на горизонте появились Райола с де Лигтом под ручки.
    Современные агенты убивают футбол, влияя на мотивацию и настрой игроков и атмосферу в клубах.
    ОПС
    ОПС
    02 октября в 11:04
    Это его право.
    1bear
    1bear
    02 октября в 10:58
    Реал не хочет покупать игроков - только "свободных" подписывать на халяву
    амурец
    амурец
    02 октября в 10:15
    а он кому то нужен?
    particular
    particular
    02 октября в 09:28
    Гонка уже давно не гонка, а редкие ускорения и всплески активности. Причём, в основном, со стороны Мино-прохиндея :))
    sv_1969
    sv_1969
    02 октября в 09:23
    Зачем он Барсе с его аппетитом и с Райолой.
    ABir
    ABir
    02 октября в 09:09
    Барса в этом сезоне похоже выпала из всех гонок
    mihaluch
    mihaluch
    02 октября в 08:53
    Если уйдёт бесплатно то получит выгодный контракт.
    David Young
    David Young ответ sbk (раскрыть)
    02 октября в 08:49
    Здравствуйте. Этот турнир не является частью конкурса.
    sbk
    sbk
    02 октября в 08:46
    ЛИга наций вне обсчета?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 октября в 08:43
    Типа Барса летом бесплатно не сможет?
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    02 октября в 08:41
    У Барсы сейчас денег нет.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    02 октября в 08:40
    Какая ещё гонка?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100