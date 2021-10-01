«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Пау Торреса

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01 октября 2021, 18:16

Защитник «Вильярреала» может перебраться в АПЛ .

По информации Marca, в трансфере 24-летнего игрока, которым также интересуется «Челси», заинтересован «Манчестер Сити». Отмечается, что представители «горожан» уже контактировали с агентом футболиста прошедшим летом.

В текущем сезоне Пау сыграл за «субмарину» в 6 матчах, не отметившись результативными действиями.