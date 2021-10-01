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«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Пау Торреса

01 октября 2021, 18:16

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может перебраться в АПЛ.

По информации Marca, в трансфере 24-летнего игрока, которым также интересуется «Челси», заинтересован «Манчестер Сити». Отмечается, что представители «горожан» уже контактировали с агентом футболиста прошедшим летом.

В текущем сезоне Пау сыграл за «субмарину» в 6 матчах, не отметившись результативными действиями.

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протон
протон
01 октября в 20:19
На замену Эрику Гарсии, надеюсь МС не упустит.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 октября в 19:47
Манчестер Сити следит за центральным защитником, связанным с Челси, тем самым создавая потенциально ожесточенную битву за его подпись в январе.
Утверждается, что Манчестер Сити имеет интерес к центральному защитнику Вильярреала Пау Торресу. Тоттенхэм сделал предложение испанцу летом. Его желание остаться в Вильярреале было названо причиной того, что клуб отклонил предложение «Шпор». Хотя на пути к сделке было «кое-что еще». То, о чем идет речь, было интересом от Сити. Спортивный директор Бегиристейн связался с представителями Вильярреала, чтобы следить за прогрессом Торреса. Торрес стремится сыграть на высшем уровне европейского футбола в Лиге чемпионов. Челси и Манчестер Сити постоянно участвуют в этом соревновании. Таким образом, все может зависеть от того, кто сделает лучшее предложение.
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 18:49
Вполне добротный игрок.
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
01 октября в 18:45, ред.
Сейчас модно связывать слухами с МС, чтобы выбить солидную сумму из стретфордцев. Довольно известная практика. МЮ давно ведёт его, а МС он незачем, хотя бы по стилю игры.
Viduka
Viduka
01 октября в 18:31
В январе у Холанда активируется пункт об отступных в 75 млн.евро, но Сити, остро нуждающийся в центральном нападающем, интересуется защитником. А потом Пеп жалуется, что команде не хватает завершителя:)
shlomo2
shlomo2
01 октября в 18:22
Ман Сити просто так не интересуется
Сидор новый
Сидор новый
01 октября в 18:18
Наверное переход состоится
drug01
drug01
01 октября в 18:17
Желаем удачи
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