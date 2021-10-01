«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Пау Торреса

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может перебраться в АПЛ.
По информации Marca, в трансфере 24-летнего игрока, которым также интересуется «Челси», заинтересован «Манчестер Сити». Отмечается, что представители «горожан» уже контактировали с агентом футболиста прошедшим летом.
В текущем сезоне Пау сыграл за «субмарину» в 6 матчах, не отметившись результативными действиями.
Утверждается, что Манчестер Сити имеет интерес к центральному защитнику Вильярреала Пау Торресу. Тоттенхэм сделал предложение испанцу летом. Его желание остаться в Вильярреале было названо причиной того, что клуб отклонил предложение «Шпор». Хотя на пути к сделке было «кое-что еще». То, о чем идет речь, было интересом от Сити. Спортивный директор Бегиристейн связался с представителями Вильярреала, чтобы следить за прогрессом Торреса. Торрес стремится сыграть на высшем уровне европейского футбола в Лиге чемпионов. Челси и Манчестер Сити постоянно участвуют в этом соревновании. Таким образом, все может зависеть от того, кто сделает лучшее предложение.
Утверждается, что Манчестер Сити имеет интерес к центральному защитнику Вильярреала Пау Торресу. Тоттенхэм сделал предложение испанцу летом. Его желание остаться в Вильярреале было названо причиной того, что клуб отклонил предложение «Шпор». Хотя на пути к сделке было «кое-что еще». То, о чем идет речь, было интересом от Сити. Спортивный директор Бегиристейн связался с представителями Вильярреала, чтобы следить за прогрессом Торреса. Торрес стремится сыграть на высшем уровне европейского футбола в Лиге чемпионов. Челси и Манчестер Сити постоянно участвуют в этом соревновании. Таким образом, все может зависеть от того, кто сделает лучшее предложение.