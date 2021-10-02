Очередная победа «Галатасарая». Итоги Fantasy за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за сентябрь.
В минувшем месяце победителем стала одна из легендарных команд конкурса — ФК Галатасарай. Под руководством тренера Шишанутый эта команда уже не впервые доказывает свое превосходство над соперниками в Fantasy. При этом на сей раз отрыв от преследователя, которым оказалась команда 11 Легион, составил солидные 55 баллов. Также отметим активность тренеров Gahi и Майкл59ru, которые сумели завести в топ-30 сразу по 3 своих команды.
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|570
|2
|11 Легион
|Валерий Фролов
|515
|3
|Kazaka
|Н/Д
|494
|4
|ФК Уэска
|УЕСКА
|492
|5
|Команда sbk 1
|Н/Д
|478
|6
|RJM
|Н/Д
|475
|7
|Cucaracha
|Н/Д
|464
|8
|Варяг
|Н/Д
|450
|9
|Команда GeorgVIII
|GeorgVIII
|450
|10
|Команда sbk 2
|Н/Д
|443
|11
|МЕРВ
|Gahi
|442
|12
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|434
|13
|Зенит Москва
|LOpp
|427
|14
|Иолотанец
|Gahi
|420
|15
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|417
|16
|Чемпион
|чемпионство с душком
|415
|17
|Команда sbkX
|Н/Д
|415
|18
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|400
|19
|Будьте здоровы
|ИГРОЧИШКА
|382
|20
|Команда Ulada
|Н/Д
|380
|21
|11 регион
|Валерий Фролов
|378
|22
|внучата-
|VeniaminS
|377
|23
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|375
|24
|ФК Иолотанец
|Gahi
|368
|25
|B — 12
|Н/Д
|366
|26
|DetectivesOfThePast
|David Young
|366
|27
|РПЛ-сен
|Н/Д
|364
|28
|Order Justice Peace
|David Young
|364
|29
|Пуффендуйцы
|Майкл59ru
|364
|30
|Команда StZ 1
|StZ
|358
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.