Очередная победа «Галатасарая». Итоги Fantasy за сентябрь

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02 октября 2021, 10:46

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за сентябрь.

В минувшем месяце победителем стала одна из легендарных команд конкурса — ФК Галатасарай. Под руководством тренера Шишанутый эта команда уже не впервые доказывает свое превосходство над соперниками в Fantasy. При этом на сей раз отрыв от преследователя, которым оказалась команда 11 Легион, составил солидные 55 баллов. Также отметим активность тренеров Gahi и Майкл59ru, которые сумели завести в топ-30 сразу по 3 своих команды.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.