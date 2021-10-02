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Очередная победа «Галатасарая». Итоги Fantasy за сентябрь

02 октября 2021, 10:46

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за сентябрь.

В минувшем месяце победителем стала одна из легендарных команд конкурса — ФК Галатасарай. Под руководством тренера Шишанутый эта команда уже не впервые доказывает свое превосходство над соперниками в Fantasy. При этом на сей раз отрыв от преследователя, которым оказалась команда 11 Легион, составил солидные 55 баллов. Также отметим активность тренеров Gahi и Майкл59ru, которые сумели завести в топ-30 сразу по 3 своих команды.

Призёры Fantasy
Команда Пользователь Очки
1 ФК Галатасарай Шишанутый 570
2 11 Легион Валерий Фролов 515
3 Kazaka Н/Д 494
4 ФК Уэска УЕСКА 492
5 Команда sbk 1 Н/Д 478
6 RJM Н/Д 475
7 Cucaracha Н/Д 464
8 Варяг Н/Д 450
9 Команда GeorgVIII GeorgVIII 450
10 Команда sbk 2 Н/Д 443
11 МЕРВ Gahi 442
12 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 434
13 Зенит Москва LOpp 427
14 Иолотанец Gahi 420
15 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 417
16 Чемпион чемпионство с душком 415
17 Команда sbkX Н/Д 415
18 FC KAUNAS ssakalas1 400
19 Будьте здоровы ИГРОЧИШКА 382
20 Команда Ulada Н/Д 380
21 11 регион Валерий Фролов 378
22 внучата- VeniaminS 377
23 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 375
24 ФК Иолотанец Gahi 368
25 B — 12 Н/Д 366
26 DetectivesOfThePast David Young 366
27 РПЛ-сен Н/Д 364
28 Order Justice Peace David Young 364
29 Пуффендуйцы Майкл59ru 364
30 Команда StZ 1 StZ 358

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
David Young
David Young
02 октября в 14:36
Поздравляю всех, успехов в следующих месяцах.
LOpp
LOpp
02 октября в 14:36
Шишанутый в Фэнтези это как Бавария в Бундеслиги
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 октября в 10:49
Пока им везёт
Антон Белянкин
Антон Белянкин
02 октября в 10:48
Поздравляю победителей!
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