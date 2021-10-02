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«Ювентус» показал удручающую статистику в 1-м тайме матча с «Торино»

02 октября 2021, 20:22
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» встречается с «Торино» в 7-м туре Серии А (0:0, второй тайм).

Команда Массимилиано Аллегри не нанесла ни одного удара в створ ворот в первом тайме матча.

Это первый раз, когда «Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот соперника в лиге как минимум с сезона-2004/05, когда компания Opta начала вести эту статистику.

Туринское дерби пропускают два ключевых игрока «Ювентуса».

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:07
Только за первый тайм очков не начисляют. А вот долгожданный сухарь в чемпионате - очень кстати.
Это типичный Аллегри. Даже против аутсайдера будет 90 минут играть в защите
Итог матча - наглядная иллюстрация того, насколько переоценена подобного рода статистика. Особенно, когда она попадает в руки дилетантов, клепающих заметки на спортсе.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 октября в 23:06
Все-таки победили.
Juventus CR7
Juventus CR7
02 октября в 21:55
Ювентус сейчас очень далек от лучшей своей форме!!!
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
02 октября в 21:29
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 октября в 21:23
    Юве сейчас в кризисе
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 октября в 21:08
    Аллегри пора на выход.
    sv_1969
    sv_1969
    02 октября в 21:01
    Не все вечно!
    УЕСКА
    УЕСКА
    02 октября в 20:35
    Это не удивляет ведь основные нападающие травмированы и сказался тяжелый матч с Челси среди недели а Торино отдыхал в это время и сегодня более свежий.
    beefs
    beefs
    02 октября в 20:30
    ну, Юве и дает...
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