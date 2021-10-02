«Ювентус» показал удручающую статистику в 1-м тайме матча с «Торино»

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02 октября 2021, 20:22

«Ювентус» встречается с «Торино» в 7-м туре Серии А (0:0, второй тайм).

Команда Массимилиано Аллегри не нанесла ни одного удара в створ ворот в первом тайме матча.

Это первый раз, когда «Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот соперника в лиге как минимум с сезона-2004/05, когда компания Opta начала вести эту статистику.

Туринское дерби пропускают два ключевых игрока «Ювентуса».