«Ювентус» показал удручающую статистику в 1-м тайме матча с «Торино»

«Ювентус» встречается с «Торино» в 7-м туре Серии А (0:0, второй тайм).
Команда Массимилиано Аллегри не нанесла ни одного удара в створ ворот в первом тайме матча.
Это первый раз, когда «Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот соперника в лиге как минимум с сезона-2004/05, когда компания Opta начала вести эту статистику.
Туринское дерби пропускают два ключевых игрока «Ювентуса».
Это типичный Аллегри. Даже против аутсайдера будет 90 минут играть в защите
Итог матча - наглядная иллюстрация того, насколько переоценена подобного рода статистика. Особенно, когда она попадает в руки дилетантов, клепающих заметки на спортсе.
Это типичный Аллегри. Даже против аутсайдера будет 90 минут играть в защите
Итог матча - наглядная иллюстрация того, насколько переоценена подобного рода статистика. Особенно, когда она попадает в руки дилетантов, клепающих заметки на спортсе.