ГлавнаяНовостиСтатистикаИталия. Серия А 2021/2022

Джеко повторил достижение Роналдо в «Интере»

вчера, 00:10
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» обыграл «Сассуоло» (2:1) в 7-м туре Серии А.

Форвард миланской команды Эдин Джеко на 58-й минуте отправил мяч в ворота соперника после навеса хавбека Ивана Перишича.

Теперь у боснийского игрока, недавно вошедшего в топ-10 лучших бомбардиров Европы на уровне сборных, 6 голов в 7 матчах за «Интер» в Серии А. Последним игроком, которому удавалось забить столько в дебютном сезоне в миланском клубе, был Роналдо (1997/98).

Все новости
«Зенит» в окружении одной нынешней и четырёх бывших команд Анчелотти. Знакомимся с лидерами европейских чемпионатов
Сегодня, 12:41Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04
Сегодня, 08:16 Комментарии24
У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне
Вчера, 22:22 Комментарии27
«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:20 Комментарии27
Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 21:17 Комментарии25
«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года
Вчера, 21:13 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ deodorante per ambienti (раскрыть)
вчера в 10:27
Да, но и Джеко через 5 месяцев 36 лет стукнет уже как никак...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 09:36
Надеемся продолжит в том же духе
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:03
Может ещё и опередит.
ДСА
ДСА
вчера в 06:59
У него все получается.
Gahi
Gahi
вчера в 06:57
Молодец, есть возможность отличиться и в следующем матче. Удачи
deodorante per ambienti
deodorante per ambienti
вчера в 06:49
Даже глупо сравнивать те годы и этот чемпионат. Роналдо забивал когда едва ли не каждый клуб серии А был топом, а Джеко только ноунеймам пока забивает.
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 05:14
С этим не поспоришь
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:12
Джеко действительно хорош
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 02:51
Были бы рекорды... Роналдо в Интере провел не так уж много. Почти как Златан в Милане)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 02:04
Джеко отлично заменил Лукаку в Интере. Сходу начал забивать голы в каждом матче благо что он хорошо знаком с чемпионатом Италии и времени на адаптацию ему не нужно. Очень угадало руководство с его трансфером. Казалось что после ухода таких важных для Интера игроков как Лукаку и Хакими а также смены тренера у них возникнут проблемы но достаточно безболезненно перенесла эти потери команда и снова борется за чемпионство. Удачи Интеру!
протон
протон
вчера в 01:06
Тащит как не в себя! А теперь можете открыть новость о переходе Джеко в Интер и почитать комментарии всяких клоунов о его возрасте и кондициях.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:52
Все бьют рекорды!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 00:40
Серьёзное начало. А забил то хорошо Джеко 👍
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 00:29
Джеко и Бобовое дерево: это правдивая история люди, он поднимался вверх очень долго - карабкаясь вверх по дереву, но его там ждал великан с именем Роналдо!
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 00:28
Бывает!
Как я понял пользователь сам должен попросить, хотя до этого другие просили и вип давали. Ну ладно это не главное.
Меня больше заинтересовало, что вы написали, что мне дали вип, а по факту не дали, это как понять? То есть вы сочли это за моё обращение и не дав мне продление випа ещё вдобавок лишили последующего обращения?
drug01
drug01
вчера в 00:19
Вот это результат!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:13
Джеко скоро побьёт все рекорды!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100