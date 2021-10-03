Джеко повторил достижение Роналдо в «Интере»

«Интер» обыграл «Сассуоло» (2:1) в 7-м туре Серии А.
Форвард миланской команды Эдин Джеко на 58-й минуте отправил мяч в ворота соперника после навеса хавбека Ивана Перишича.
Теперь у боснийского игрока, недавно вошедшего в топ-10 лучших бомбардиров Европы на уровне сборных, 6 голов в 7 матчах за «Интер» в Серии А. Последним игроком, которому удавалось забить столько в дебютном сезоне в миланском клубе, был Роналдо (1997/98).
Как я понял пользователь сам должен попросить, хотя до этого другие просили и вип давали. Ну ладно это не главное.
Меня больше заинтересовало, что вы написали, что мне дали вип, а по факту не дали, это как понять? То есть вы сочли это за моё обращение и не дав мне продление випа ещё вдобавок лишили последующего обращения?
Как я понял пользователь сам должен попросить, хотя до этого другие просили и вип давали. Ну ладно это не главное.
Меня больше заинтересовало, что вы написали, что мне дали вип, а по факту не дали, это как понять? То есть вы сочли это за моё обращение и не дав мне продление випа ещё вдобавок лишили последующего обращения?