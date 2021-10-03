Джеко повторил достижение Роналдо в «Интере»

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вчера, 00:10

«Интер» обыграл «Сассуоло» (2:1) в 7-м туре Серии А.

Форвард миланской команды на 58-й минуте отправил мяч в ворота соперника после навеса хавбека Ивана Перишича.

Теперь у боснийского игрока, недавно вошедшего в топ-10 лучших бомбардиров Европы на уровне сборных, 6 голов в 7 матчах за «Интер» в Серии А. Последним игроком, которому удавалось забить столько в дебютном сезоне в миланском клубе, был Роналдо (1997/98).