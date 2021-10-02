Суарес забил всем командам чемпионата Испании, с которыми играл .

Форвард «Атлетико» Луис Суарес забил гол в ворота «Барселоны» (2:0, второй тайм) в 8-м туре Примеры.
Теперь в активе уругвайского форварда голы против всех клубов, с которыми он встречался в высшей испанском дивизионе. Всего их 31, а «Барселона» стала последним – Суарес выступал за каталонцев до прошлого сезона.
Суарес выступает в чемпионате Испании с 2014 года.
Ранее в Примере был установлен солидный рекорд по одному из статистических показателей.
Ещё бы , Осторожно - на поле злой Суарес !!!)
Ещё бы , Осторожно - на поле злой Суарес !!!)
Иллюзия каталонцев разбита была ещё много лет назад но они продолжали целовать ноги аргентинца ограбившего их клуб и загнавшего в долги. Смотрел недавно таблицу разрешенного лимита зарплат в ла лиге, Барселона может платить 97 млн в год это меньше чем была зарплата аргентинца - будете продолжать молиться на него???
Иллюзия каталонцев разбита была ещё много лет назад но они продолжали целовать ноги аргентинца ограбившего их клуб и загнавшего в долги. Смотрел недавно таблицу разрешенного лимита зарплат в ла лиге, Барселона может платить 97 млн в год это меньше чем была зарплата аргентинца - будете продолжать молиться на него???
За то, что выгнал Суареса нужно выгнать Кумана.
Таких нападающих не отдают бесплатно, не выгоняют из клуба. И они хотят ещё выиграть что-то.
За то, что выгнал Суареса нужно выгнать Кумана.
Таких нападающих не отдают бесплатно, не выгоняют из клуба. И они хотят ещё выиграть что-то.