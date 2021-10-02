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Суарес забил всем командам чемпионата Испании, с которыми играл

02 октября 2021, 23:45
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Форвард «Атлетико» Луис Суарес забил гол в ворота «Барселоны» (2:0, второй тайм) в 8-м туре Примеры.

Теперь в активе уругвайского форварда голы против всех клубов, с которыми он встречался в высшей испанском дивизионе. Всего их 31, а «Барселона» стала последним – Суарес выступал за каталонцев до прошлого сезона.

Суарес выступает в чемпионате Испании с 2014 года.

Ранее в Примере был установлен солидный рекорд по одному из статистических показателей.

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Все комментарии
sash71
sash71 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:29
В ПСЖ только начало пути, а вот в Атлетико как никак уже второй сезон.
амурец
амурец ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 11:28
Он показал кто и а Атлетико стал топом, а кто в ПСЖ профаном
Брулин
Брулин
вчера в 09:54
Молоток ель пистолеро! Так держать! Хоть это и чертовски больно.
sash71
sash71
вчера в 08:39
Суарес хотел и дождался именно этого момента. Т.к. с ним поступила Барселона так с ним никто не поступал. Теперь он доказал, что не профан в футболе на фоне Месси, а действительно ТОП
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:06
Суарес всегда голоден до мяча
ДСА
ДСА
вчера в 06:56
Ему нужна новая кровь.
deodorante per ambienti
deodorante per ambienti
вчера в 06:47
Предатель. Мог бы и травму симулировать, чтоб пропустить игру.
burning earpiece
burning earpiece
вчера в 06:28
Это уровень, господа
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:27
Суарес доказал что он не лыком шит.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 06:10
Это хороший показатель.
Gahi
Gahi
вчера в 04:26
Суарес ещё раз этим доказал, что он хороший футболист. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 03:19
Всем забил и всех перекусал!
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:52
Суарес забил всем командам чемпионата Испании, с которыми играл .
Ещё бы , Осторожно - на поле злой Суарес !!!)
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 02:11
Мне кажется это один из самых важных показателей что игра барсы не зависла только от меси, и его завышенная зарплата была не обосновано велика, хотя многие не могут это понять даже наблюдая за тем какие плохие результаты клуб показывать начал ещё после ухода Хави потом Иньесты, и каждый раз когда клуб покидал хороший игрок всё становилось хуже и хуже - но как мы знаем если барса выигрывала игру то это благодаря меси а если проигрывали то виноват тренер
Иллюзия каталонцев разбита была ещё много лет назад но они продолжали целовать ноги аргентинца ограбившего их клуб и загнавшего в долги. Смотрел недавно таблицу разрешенного лимита зарплат в ла лиге, Барселона может платить 97 млн в год это меньше чем была зарплата аргентинца - будете продолжать молиться на него???
амурец
амурец
вчера в 01:36
Молодец, смотрите в Барселоне кого вы сплавили, а на кого молились
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 00:31
Роналду вроде тоже всем забивал, для этого он один гол забил себе.
За то, что выгнал Суареса нужно выгнать Кумана.
Таких нападающих не отдают бесплатно, не выгоняют из клуба. И они хотят ещё выиграть что-то.
1bear
1bear
вчера в 00:30
браво!,особенно приятен гол в ворота Барсы
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 00:15
Знал что забьет.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 00:12
Этот жест Суарес показал сегодня?? Мля.... Реально отомстил.
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:09
Такого напа отдать!Вот бараны!! Я рад за Луиса))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 00:08
Да и похоже все-таки уволил Кумана. Алле, Куман, давай до свидания:
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 00:02
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beefs
beefs
02 октября в 23:59
вот это достижение, так держать...
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