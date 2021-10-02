Суарес забил всем командам чемпионата Испании, с которыми играл .

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02 октября 2021, 23:45

Форвард «Атлетико» забил гол в ворота «Барселоны» (2:0, второй тайм) в 8-м туре Примеры.

Теперь в активе уругвайского форварда голы против всех клубов, с которыми он встречался в высшей испанском дивизионе. Всего их 31, а «Барселона» стала последним – Суарес выступал за каталонцев до прошлого сезона.

Суарес выступает в чемпионате Испании с 2014 года.

Ранее в Примере был установлен солидный рекорд по одному из статистических показателей.