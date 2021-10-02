ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов — рекорд РПЛ за время сбора статистики

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче 10-го тура чемпионата России.
«Армейцы» нанесли 16 ударов: 9 – в створ, 4 – мимо ворот, 3 – заблокированы. «Быки» пробили 33 раза: 5 – в створ, 13 – мимо, 15 ударов заблокированы.
В общей сложности обе команды пробили по воротам 49 раз – это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда организация Opta Sports начала собирать соответствующую статистику.
Ранее в РПЛ свою статистику ухудшило московское «Динамо».
Кому нужна столь бессмысленная статистика...
Вот помнится...
20 сент. 2019 г
Уфа - Спартак. 1:0.
У Уфы 0 ударов в створ....и 3 очка..
Вот это статистика...
Кому нужна столь бессмысленная статистика...
Вот помнится...
20 сент. 2019 г
Уфа - Спартак. 1:0.
У Уфы 0 ударов в створ....и 3 очка..
Вот это статистика...
Зачем вообще этот вар нужен, если такие пенальти не ставить?
Как можно было не поставить пенальти? И после этого кто-то будет спорить что Краснодар не топят?
Зачем вообще этот вар нужен, если такие пенальти не ставить?
Как можно было не поставить пенальти? И после этого кто-то будет спорить что Краснодар не топят?
И смотрю сегодня состав Быков. ой и что там видим?))) а тама одни Русские парни, аж ТРИ человека)))
Так где ВСЕ это душевное и хваленное уже много лет????
Вот прекрасный заголовок:
«Краснодар» — одна из ярчайших команд старта сезона. Осталось научиться обыгрывать прямых конкурентов.
А прикол этому заголовку в том, что этот заголовок из года в год.
Быки топчатся на месте и топит их именно Галицкий, а не судьи и.т.д
И смотрю сегодня состав Быков. ой и что там видим?))) а тама одни Русские парни, аж ТРИ человека)))
Так где ВСЕ это душевное и хваленное уже много лет????
Вот прекрасный заголовок:
«Краснодар» — одна из ярчайших команд старта сезона. Осталось научиться обыгрывать прямых конкурентов.
А прикол этому заголовку в том, что этот заголовок из года в год.
Быки топчатся на месте и топит их именно Галицкий, а не судьи и.т.д
Был бы зенит на месте Динамо , уже 3 пенальти дали в ворота Крыльев.
Глумление от департамента судейства над беспомощной публикой продолжается. Крайне интересно какие аргументы в пользу безупречного судейства мы услышим сейчас? Да, игра была динамичной и с моментами, но ничейной по содержанию Тем не менее любом случае, это позорище! Оооочень ждём комментариев от господина Хачатурянца, видимо мы опять пропустили радикальную реформу правил игры...
Был бы зенит на месте Динамо , уже 3 пенальти дали в ворота Крыльев.
Глумление от департамента судейства над беспомощной публикой продолжается. Крайне интересно какие аргументы в пользу безупречного судейства мы услышим сейчас? Да, игра была динамичной и с моментами, но ничейной по содержанию Тем не менее любом случае, это позорище! Оооочень ждём комментариев от господина Хачатурянца, видимо мы опять пропустили радикальную реформу правил игры...