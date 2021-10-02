ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов — рекорд РПЛ за время сбора статистики

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02 октября 2021, 21:53

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Армейцы» нанесли 16 ударов: 9 – в створ, 4 – мимо ворот, 3 – заблокированы. «Быки» пробили 33 раза: 5 – в створ, 13 – мимо, 15 ударов заблокированы.

В общей сложности обе команды пробили по воротам 49 раз – это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда организация Opta Sports начала собирать соответствующую статистику.