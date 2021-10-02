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ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов — рекорд РПЛ за время сбора статистики

02 октября 2021, 21:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Армейцы» нанесли 16 ударов: 9 – в створ, 4 – мимо ворот, 3 – заблокированы. «Быки» пробили 33 раза: 5 – в створ, 13 – мимо, 15 ударов заблокированы.

В общей сложности обе команды пробили по воротам 49 раз – это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда организация Opta Sports начала собирать соответствующую статистику.

Ранее в РПЛ свою статистику ухудшило московское «Динамо».

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 08:01
По мне лучше меньше, но с отражением на табло чего-то чуть больше ноля.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 07:27
А на табло ноль - ноль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:19
49 ударов - 0 голов....это смешней чем 7 оффсайдов Дзюбы на Евро...
Кому нужна столь бессмысленная статистика...

Вот помнится...
20 сент. 2019 г
Уфа - Спартак. 1:0.
У Уфы 0 ударов в створ....и 3 очка..
Вот это статистика...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 02:44
какой из них?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 02:42, ред.
Был бы толк?..(0:0) Статистика - наш уровень в Европе?
Gahi
Gahi
02 октября в 23:48
Вот именно это рекорд нанести столько ударов которые не могли этого сделать аж с 2009 года и не забить на две команды одного гола. Вот это рекорд который навряд ли будет побит в течении 10 лет. Ну а если объективно то просто игроки не хотели забивать в этом матче. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 23:30
Пятидесятый наверняка стал бы голом.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
02 октября в 23:27
Клуб, который 33 раза пробил по воротам и только 5 раз в створ, можно называть футбольным - по принадлежности, но считать таковым весьма сомнительно.
протон
протон
02 октября в 22:47
волейбольный клуб цска и футбольный клуб краснодар сыграли вничью.вот так сегодня надо назвать эту игру
-Хостинский-
-Хостинский-
02 октября в 22:36
И при этом ни один дурак не залетел )
протон
протон
02 октября в 22:25
Очередной судейский беспредел. Ничего не меняется. Фарс.
Зачем вообще этот вар нужен, если такие пенальти не ставить?
Как можно было не поставить пенальти? И после этого кто-то будет спорить что Краснодар не топят?
311
311
02 октября в 22:17
Никто не хотел защищаться, все хотели атаковать!)
Cat01
Cat01
02 октября в 22:15
Игра была равна!
armeec_
armeec_ ответ протон (раскрыть)
02 октября в 22:14
а вот кст. Я уже давно и постоянно слышу, какой Галицкий молодец, какие у него школы и.т.д Весь такой на русский футбол всей душой.
И смотрю сегодня состав Быков. ой и что там видим?))) а тама одни Русские парни, аж ТРИ человека)))
Так где ВСЕ это душевное и хваленное уже много лет????

Вот прекрасный заголовок:
«Краснодар» — одна из ярчайших команд старта сезона. Осталось научиться обыгрывать прямых конкурентов.

А прикол этому заголовку в том, что этот заголовок из года в год.

Быки топчатся на месте и топит их именно Галицкий, а не судьи и.т.д
drug01
drug01
02 октября в 22:14
Ударов много голов нет?
GrimlocK
GrimlocK
02 октября в 22:12
в АПЛ наверно за 1 тайм столько наносят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 22:11
Эх,одного удара не хватило до круглой цифири!
oFANATo
oFANATo
02 октября в 22:10
Лучший матч 10 -ти прошедших туров......хоть и сыграли 0:0
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 22:07
Ну и кому такой рекорд нужен??? Голов нет - это и запомнится , а удары по воробьям быстро забудутся.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
02 октября в 22:06
при счете 0-0 это скорее негативный рекорд
протон
протон
02 октября в 22:05
Судейское убийство настоящего футбола , вот реально жаль Галицкого , он всей душой для русского футбола, а с ним так …
Был бы зенит на месте Динамо , уже 3 пенальти дали в ворота Крыльев.
Глумление от департамента судейства над беспомощной публикой продолжается. Крайне интересно какие аргументы в пользу безупречного судейства мы услышим сейчас? Да, игра была динамичной и с моментами, но ничейной по содержанию Тем не менее любом случае, это позорище! Оооочень ждём комментариев от господина Хачатурянца, видимо мы опять пропустили радикальную реформу правил игры...
sv_1969
sv_1969
02 октября в 22:05
А счет на табло
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ SHMEL258 (раскрыть)
02 октября в 22:03
Ну Сафонову не просто так дали лучшего игрока матча, а вот у Краснодара, кроме удара в штангу и опасных моментов не было...
протон
протон
02 октября в 22:03
Яркий матч! Но запомнится всем последнее, а это неназначенный пенальти. Галицкого по человечески жаль. Столько делает для развития футбола, но против Москалёвых и Казарцевых он бессилен.
particular
particular
02 октября в 22:02
Как не считай и сколько бы они там не нанесли ударов, но картину маслом на табло они не изваяли. Игрокам атаки зарплату не выдавать :)
berda2003
berda2003
02 октября в 22:01
забыли ещё один удар нанести в дыню судье, чтобы проснулся...
armeec_
armeec_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 октября в 22:00
Ну хоть кому то понравилось ))
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 21:59
Приехал сына забирать, батя сказал, что матч шикарный и быки были лучше
blitz
blitz
02 октября в 21:58
Крутой рекорд.
SHMEL258
SHMEL258
02 октября в 21:58
Вот бы количество перевести в качество, тогда было бы здОрово...
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