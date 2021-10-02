«Ювентус» прервал 20-матчевую серию с пропущенными голами в Серии А

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02 октября 2021, 21:03

«Ювентус» одержал победу над «Торино» (1:0) в 7-м туре Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри впервые не пропустила гол в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Помимо этого, «Юве» прервал серию из 20 матчей Серии А с пропущенными мячами.

В следующем туре «Ювентус» примет «Рому» (17 октября).

В этом же матче «Юве» показал свой худший статистический результат за долгое время.