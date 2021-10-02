«Ювентус» прервал 20-матчевую серию с пропущенными голами в Серии А

«Ювентус» одержал победу над «Торино» (1:0) в 7-м туре Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри впервые не пропустила гол в текущем розыгрыше чемпионата Италии.
Помимо этого, «Юве» прервал серию из 20 матчей Серии А с пропущенными мячами.
В следующем туре «Ювентус» примет «Рому» (17 октября).
В этом же матче «Юве» показал свой худший статистический результат за долгое время.
Классически футбол Аллегри. Ну может быть и хорошо хоть пропускать меньше будем. Но гол все равно сделал Кьеза. Могли на самом деле забивать больше у Сандро сто процентный момент был.
я думаю, как не прискорбно но Юве вернёт Скудетто в этом сезоне! У команды чувствуется какой то запас прочности!
Классически футбол Аллегри. Ну может быть и хорошо хоть пропускать меньше будем. Но гол все равно сделал Кьеза. Могли на самом деле забивать больше у Сандро сто процентный момент был.
я думаю, как не прискорбно но Юве вернёт Скудетто в этом сезоне! У команды чувствуется какой то запас прочности!