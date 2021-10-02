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«Ювентус» прервал 20-матчевую серию с пропущенными голами в Серии А

02 октября 2021, 21:03
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Торино» (1:0) в 7-м туре Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри впервые не пропустила гол в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Помимо этого, «Юве» прервал серию из 20 матчей Серии А с пропущенными мячами.

В следующем туре «Ювентус» примет «Рому» (17 октября).

В этом же матче «Юве» показал свой худший статистический результат за долгое время.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 03:53
Хоть так как то.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 23:12
Торино,кое как,что с командой?!
протон
протон
02 октября в 23:05
Маккени это жесть . Юве подбирается к верхушке, скоро повоюем. Браво Аллегри, браво Юве! В порядке игра в целом, даже парафиниться некого.
Классически футбол Аллегри. Ну может быть и хорошо хоть пропускать меньше будем. Но гол все равно сделал Кьеза. Могли на самом деле забивать больше у Сандро сто процентный момент был.
я думаю, как не прискорбно но Юве вернёт Скудетто в этом сезоне! У команды чувствуется какой то запас прочности!
1bear
1bear
02 октября в 22:23
Аллегри мало-помалу исправляет ситуацию,удачи в матче с Ромой
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 22:17
Для чемпионства этого мало.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 октября в 21:36
Кажется есть прогресс.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
02 октября в 21:27
НА то они и серии. Серии всегда начинаются и заканчиваются. Это не главное, главное - победы.
Василий 50
Василий 50
02 октября в 21:13
Да плевать на такую серию
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ juvenale (раскрыть)
02 октября в 21:12
100% разберёмся!!Макс своё дело знает!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 21:09
Это уже и не так важно
juvenale
juvenale
02 октября в 21:06
потиху начали оборону налаживать,а после уже с атакой разберемся
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