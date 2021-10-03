ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяИталия. Серия А 2021/2022

Ибрагимович показал, как отпраздновал свой юбилей с игроками «Милана»

вчера, 12:57

Сегодня, 3 октября, 40 лет исполнилось нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.

Шведский форвард опубликовал фотографию празднования, а видео торжества опубликовала пресс-служба «россонери». Тренерский штаб, персонал и футболисты «Милана» подарили Златану торт с его изображением.

Ибрагимович показал, как отпраздновал свой юбилей с игроками «Милана»

Напомним, что Ибрагимович праздновал свой день рождения на два дня раньше.

Все новости
Ибрагимович решил отпраздновать свой день рождения на два дня раньше
02 октября Комментарии5
Холанд подарил сыну Луиса Суареса футболку с автографом
28 сентября ФотоКомментарии10
Триппьер выложил своё фото в образе «дедушки». Сегодня у него день рождения
19 сентября ФотоКомментарии1
Беллингхэм поцеловал Холанда во время интервью
16 сентября ФотоКомментарии11
Дочь Пеле рассказала о состоянии своего отца после операции
14 сентября Комментарии4
Шунину вручили памятную футболку. Он провёл 300 матчей за «Динамо»
12 сентября ФотоКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:25
Не Златан отметил юбилей а сорокалетие перенеслось тогда,когда хотелось Златану.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:58
Одна из легенд футбола!!
Брулин
Брулин
вчера в 14:50
Пиоли о 40-летии Златана: «Он может играть вечно. Его страсть к футболу невероятна»
karnager
karnager ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:30
Это все домыслы, придуманные русскими пьяницами
1bear
1bear
вчера в 14:14
давай,Златан - скорее выходи на поле! Милан и болельщики нуждаются в тебе!...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:25
С днем рождения Ибра! 40 лет!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:21, ред.
Фото, которое вызывает положительные эмоции...

Неувядающий Златан Ибрагимович, который в свои 40 лет играет в топ-лиге, за команду в которой мечтали и мечтают играть многие. Игрок который знает что хочет, который живёт полноценной "футбольной жизнью", несмотря на свои 40 лет..., радуя игрой своих фанатов и болельщиков Мирового футбола.

Если вспомнить "Милан" до Ибрагимовича, игру "Милана", место в турнирной таблице до Ибрагимовича, то вывод один:
Златан Ибрагимович очень важное "звено" в "Милане"!

Хочется пожелать Златану здоровья, и как только возможно дольше играть в Мировом футболе...
asraeil
asraeil
вчера в 13:09
Ну может позволить себе...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:05
На то он и юбилей !!! Удачи !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:00
40 лет не отмечают, примета плохая...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:59
А по игре больше тридцати не дашь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100