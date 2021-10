Ибрагимович показал, как отпраздновал свой юбилей с игроками «Милана»

Сегодня, 3 октября, 40 лет исполнилось нападающему «Милана» .

Шведский форвард опубликовал фотографию празднования, а видео торжества опубликовала пресс-служба «россонери». Тренерский штаб, персонал и футболисты «Милана» подарили Златану торт с его изображением.

Zlatan's birthday party at Milanello 🎂

Celebrating with the Rossoneri family 🔴⚫



La festa per i 40 anni di @Ibra_official a Milanello 🎂

Insieme alla tua famiglia rossonera 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/uU8IMBz5HE