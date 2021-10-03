Ибрагимович показал, как отпраздновал свой юбилей с игроками «Милана»

Сегодня, 3 октября, 40 лет исполнилось нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.
Шведский форвард опубликовал фотографию празднования, а видео торжества опубликовала пресс-служба «россонери». Тренерский штаб, персонал и футболисты «Милана» подарили Златану торт с его изображением.
Zlatan's birthday party at Milanello 🎂— AC Milan (@acmilan) October 3, 2021
Celebrating with the Rossoneri family 🔴⚫
La festa per i 40 anni di @Ibra_official a Milanello 🎂
Insieme alla tua famiglia rossonera 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/uU8IMBz5HE
Напомним, что Ибрагимович праздновал свой день рождения на два дня раньше.
Неувядающий Златан Ибрагимович, который в свои 40 лет играет в топ-лиге, за команду в которой мечтали и мечтают играть многие. Игрок который знает что хочет, который живёт полноценной "футбольной жизнью", несмотря на свои 40 лет..., радуя игрой своих фанатов и болельщиков Мирового футбола.
Если вспомнить "Милан" до Ибрагимовича, игру "Милана", место в турнирной таблице до Ибрагимовича, то вывод один:
Златан Ибрагимович очень важное "звено" в "Милане"!
Хочется пожелать Златану здоровья, и как только возможно дольше играть в Мировом футболе...
Неувядающий Златан Ибрагимович, который в свои 40 лет играет в топ-лиге, за команду в которой мечтали и мечтают играть многие. Игрок который знает что хочет, который живёт полноценной "футбольной жизнью", несмотря на свои 40 лет..., радуя игрой своих фанатов и болельщиков Мирового футбола.
Если вспомнить "Милан" до Ибрагимовича, игру "Милана", место в турнирной таблице до Ибрагимовича, то вывод один:
Златан Ибрагимович очень важное "звено" в "Милане"!
Хочется пожелать Златану здоровья, и как только возможно дольше играть в Мировом футболе...