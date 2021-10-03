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Николич: «Очень странный тур РПЛ — ни один из лидеров не победил»

вчера, 21:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Локомотива» Марко Николич отреагировал на поражение от «Ростова» в матче РПЛ.

Поражение заслуженное. Не смогли воспользоваться своими моментами, хотя хорошо начали игру. Были хорошие отрезки, но нервничали в последние 15 минут. Соперник воспользовался нашими ошибками, а мы не забивали, когда имели возможности. У нас много проблем в команде — много травмированных, 2-3 замены были вынужденными.

Очень странный тур РПЛ — ни один из лидеров не победил.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:23
У Фантомаса в распоряжении очень приличный состав! Если не можешь - не мучайся сам и не мучай других. Причин можно много перечислить, но не назвать главную. Машинист с похмелья, поезд не бежит.
второй
второй
сегодня в 09:47
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 08:23
    Луна была " неправильная '...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 07:33
    Да уж никто из лидеров в туре не выиграл, а в воскресенье вообще выигрывали одни аутсайдеры.
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 07:17
    Великий спартак в середняках у него ходит ))
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:05
    Гримасы перестройки
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 04:39
    Лысого-аут.Ему дают весьма отличных игроков по меркам РПЛ, не Чорлук, не КРыховяков, а он ничейки катает.
    1bear
    1bear
    вчера в 23:53, ред.
    ...лидеры устали после еврокубков
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 23:52, ред.
    Ни... себе он оправдание нашёл! Надеюсь, для руководства это не аргумент. Жду их решения.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:23
    Как это все лидеры проиграли ?
    Лидер по игре это Самара ! Они займут первое место в РФПЛ с такой игрой !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:21
    Николич - болтун, кто его взял на работу ?
    протон
    протон
    вчера в 23:09
    Зачем тогда Крыховяка продали, если игроков не хватает.
    протон
    протон
    вчера в 22:57
    Николич, а сколько у тебя должно быть игроков, чтобы до октября у тебя осталось 11 готовых к игре в футбол??? Ты сентябрь начинал с 4 хорошими ЦЗ и где они??? У тебя приличная атака, 4 реально хороших по меркам РПЛ нападающих! А они не бьют по воротам! Почему??? Кто их надоумил, что мяч нужно прям завести в ворота???? Нафига эта перепасовка чуть ли ни во вратарской соперника??? Почему мы не можем выиграть месяц, а два лучших бомбардира команды начинают игру на лавке??? Может дело не в бобине? Все знают кто сидит в кабине…
    протон
    протон
    вчера в 22:56
    достали своим Николичем. там Кокорин почти двадцать минут на поле находился и ни разу не упал!!!
    ABir
    ABir
    вчера в 22:46
    Скорее всего некоторые лидеры в лидерах не на долго
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:44, ред.
    Вообще-то Николичу следовало бы следить за результатами своей команды, а не кивать на других, типа : "Не мы одни такие". Четыре удручающие игры в исполнении Локо явно говорят о кризисе в команде. Вот и сегодня проиграли Ростову вполне заслуженно. Во второй половине второго тайма Ростов просто делал что хотел и по праву забил победный гол.
    Посмотрим каким вернется Локо после матчей сборной.
    Всем здоровья.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 22:42
    Такие туры полезны что бы лидеры не жировали)
    Capral
    Capral
    вчера в 22:38
    И это говорит тренер, который в трёх последних играх с аутсайдерами набрал 2 очка и забил один мяч.... Будь моя воля, я бы его посадил.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:35
    Николич намекает на договорной характер матчей?
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:30
    Астрологи неправильно составили гороскоп.
    pomor45
    pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Это гигантская флуктуация.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:12
    Ну всё, Николич начал валить на травмы. Значит уже пакует чемоданы.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:08
    Да уж, тур действительно, уникальный! Ростов с заслуженной победой! Последние 20 минут матча дончане просто откровенно возили ползающий Локо и гол стал справедливым исходом этого тотального превосходства Ростова в физике. А для Локо матч в четверг в Риме явно не прошел без последствий и в результате 4 игры без побед, включая Лацио и только 1 забитый мяч! Впору начать разговоры о кризисе в команде. Николичу явно есть о чём крепко задуматься в паузе чемпионата. Ну а Ростов уходит на перерыв в явно приподнятом настроении, избежав нерадостной участи аутсайдера таблицы, где он явно не должен находиться.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:04, ред.
    Этоо хорошо.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:03
    похоже Марко скоро покинет паровозов
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:59
    Иногда такое случается
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:59
    да о5 и побед в еврокубках не знает, прям незнайка какой-то
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:55
    Ещё и пеналь в ворота Локо кукуян зажал. Поздравляю болельщиков Ростова с победой
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:55
    А были ли лидеры?)...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Николич не знает, что в РПЛ лидеров считают снизу вверх.
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