Николич: «Очень странный тур РПЛ — ни один из лидеров не победил»

Наставник «Локомотива» отреагировал на поражение от «Ростова» в матче РПЛ .

Поражение заслуженное. Не смогли воспользоваться своими моментами, хотя хорошо начали игру. Были хорошие отрезки, но нервничали в последние 15 минут. Соперник воспользовался нашими ошибками, а мы не забивали, когда имели возможности. У нас много проблем в команде — много травмированных, 2-3 замены были вынужденными.