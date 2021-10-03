Семак: «Играли нормально до курьёзного мяча, который сами себе привезли»

Главный тренер «Зенита» рассказал о поражении от «Сочи» в 10-м туре РПЛ .

Что касается игры, то в меньшинстве играли нормально — до курьезного мяча, который сами себе привезли. После этого игра пошла на встречных курсах. Хотели выиграть. Игра была открытая, могли и забить, и пропустить. Переломным моментом стал мяч, пропущенный из-за наших ошибок.