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Семак: «Играли нормально до курьёзного мяча, который сами себе привезли»

вчера, 19:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о поражении от «Сочи» в 10-м туре РПЛ.

Что касается игры, то в меньшинстве играли нормально — до курьезного мяча, который сами себе привезли. После этого игра пошла на встречных курсах. Хотели выиграть. Игра была открытая, могли и забить, и пропустить. Переломным моментом стал мяч, пропущенный из-за наших ошибок.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 10:37
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 10:04
    Все нормально, поделились по братски.
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 09:57, ред.
    Переломным моментом стал мяч, пропущенный из-за наших ошибок.
    Семак почему ты как мужик не признаешь свои ошибки, а всё сваливаешь на кого то именно ты проиграл этот матч не сделав перед матчем рокировку состава, если бы дал отдохнуть половине состава то и с Сочи бы разобрались как это сделал Краснодар с двумя удалениями но ты не мужик, а трус всегда чего то боишься и перестраховываешься
    n272nm
    n272nm
    вчера в 23:09
    Очень плохо. что проиграли. Во-первых, сами отдали игру из-за идиотской ошибки. Во-вторых, сейчас Зенит ждет очень тяжелый отрезок. Мы сыграем с Арсеналом, а потом будут игры со Спартаком и Динамо, + Ювентусы с Челси в ЛЧ. Наверняка в этих играх мы потерям очки. Сегодня была возможность создать комфортный отрыв от конкурентов. Жаль, не получилось.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:25
    Хороший тур,проиграли все,кому следовало.
    Misha78
    Misha78
    вчера в 21:20
    Что то надо делать с оброной, столько пропускать это ужас, забиваем тоже много конечно, но защита трещит по швам.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:02, ред.
      beefs
      beefs
      вчера в 21:00
      по сценарию страсти разгораются...
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 21:00
      Сыграли на неделе в еврокубках и сразу сдулись в матче РПЛ!
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 20:59
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 20:32
          1bear
          1bear
          вчера в 20:32
          не надо больше так "нормально" играть,особенно в ЛЧ...
          zyxel410
          zyxel410
          вчера в 20:18
          И где играли нормально? Первый тайм бегали, бегали вокруг штрафной. Ну хотя бы издалека бить начали. Второй тайм - отдали мяч, просто тупо отдали мяч. Не потому что не могли,а потому что кто-то решил играть в оборону. И опять-таки, ну играешь в оборону,ну выпусти быстрых-молодых, пусть убегают, но нет, лучше пусть Дзюба ходит.
          второй
          второй ответ МапС (раскрыть)
          вчера в 20:09
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 20:02
            Мальмё также обыграли за счёт удаления
            МапС
            МапС ответ второй (раскрыть)
            вчера в 20:02
              второй
              второй ответ МапС (раскрыть)
              вчера в 20:01
                МапС
                МапС
                вчера в 20:00
                  shlomo
                  shlomo
                  вчера в 20:00
                  Хреново играли...свои моменты нужно реализовывать...
                  Брулин
                  Брулин
                  вчера в 19:56
                    mihaluch
                    mihaluch
                    вчера в 19:54
                    Мне показалось что матч был какой-то понарошочный.
                    Futurista
                    Futurista
                    вчера в 19:54
                    протон
                    протон
                    вчера в 19:51
                    Всё игра прошла, идем дальше, цели не было не проиграть Сочи, так получилось. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.
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