«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года

«Локомотив» уступил «Ростову» в матче 10-го тура РПЛ.
Любопытно, что для москвичей это поражение стало первым на своем стадионе в данном турнире с октября 2020 года. Тогда подопечные Марко Николича проиграли «Ротору».
«Локомотив» уступил «Ростову» в матче 10-го тура РПЛ.
Любопытно, что для москвичей это поражение стало первым на своем стадионе в данном турнире с октября 2020 года. Тогда подопечные Марко Николича проиграли «Ротору».
сегодня даже Бавария и ПСЖ проиграли,ну и Зенит....
сегодня даже Бавария и ПСЖ проиграли,ну и Зенит....