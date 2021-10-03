ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года

вчера, 21:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Локомотив» уступил «Ростову» в матче 10-го тура РПЛ.

Любопытно, что для москвичей это поражение стало первым на своем стадионе в данном турнире с октября 2020 года. Тогда подопечные Марко Николича проиграли «Ротору».

Все новости
«Зенит» в окружении одной нынешней и четырёх бывших команд Анчелотти. Знакомимся с лидерами европейских чемпионатов
Сегодня, 12:41Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04
Сегодня, 08:16 Комментарии24
У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне
Вчера, 22:22 Комментарии27
«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:20 Комментарии27
Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 21:17 Комментарии25
Азмун получил прямую красную карточку в матче с «Сочи»
Вчера, 17:30 Комментарии29
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:17
Обнулили как и фк ЗЕНИТ...
pele1981
pele1981
сегодня в 05:34, ред.
То ли еще будет!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:51
В этом туре гости хозяева вообще выступили ужасно.
протон
протон
вчера в 23:07
«Локомотив» проиграл худшей команде РПЛ
1bear
1bear
вчера в 21:43
много сил забирает игра в ЕК и физических,и моральных...
сегодня даже Бавария и ПСЖ проиграли,ну и Зенит....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:38
Тоже диагноз. После матча с Лацио это было ожидаемо. В следующий раз я поверю в себя больше. Хотел поставить что - ПСЖ, Бавария, Лацио, Реал, Аякс(здесь даже счет угадал 0-1) проиграют, но нет...делал обратное! Ничего, Локо вперед!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:22
Локо сдувается? Странно, столько накупили. И кому проиграли? Три игры - 2 очка. Сливают Николича?
beefs
beefs
вчера в 21:17
это только начало...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:14
Просто пришло и их время проиграть!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100