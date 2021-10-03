«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года

1633284813

вчера, 21:13

«Локомотив» уступил «Ростову» в матче 10-го тура РПЛ .

Любопытно, что для москвичей это поражение стало первым на своем стадионе в данном турнире с октября 2020 года. Тогда подопечные Марко Николича проиграли «Ротору».