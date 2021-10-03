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«Барселона» показала худший старт с сезона-1987/88

вчера, 00:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» в матче 7-го тура Примеры (0:2).

Это поражение стало третьим для каталонского клуба во всех турнирах этого сезона. «Барса» выиграла 3 матча в текущем сезоне и 3 раза сыграла вничью.

Этот старт сезона худший для «Барселоны» после кампании-1987/88. Тогда «блаугранас» выиграли 3 матча во всех соревнованиях и проиграли 6 раз. В том сезоне «Барса» заняла 6-е место в лиге.

Отметим, что «Атлетико» установил рекорд в очных противостояниях с «Барселоной».

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Все комментарии
karnager
karnager ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:29
    ABir
    ABir ответ karnager (раскрыть)
    вчера в 21:26
      karnager
      karnager ответ ABir (раскрыть)
      вчера в 18:24
      Ага, ты сам залетел в эту новость про барсу, и знал, что можешь отхватить, хотя фан спартака. Это все равно что зайти в манчестере в паб в форме шотландии. Понимаешь, да?
      ABir
      ABir ответ karnager (раскрыть)
      вчера в 18:12
        112910415
        112910415
        вчера в 12:23
        перестройка - всегда плохое время
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 10:49
        Это точно,очень плохой старт ,но должны оклематься.
        karnager
        karnager ответ ABir (раскрыть)
        вчера в 08:58
        Да, но не Спартаку… Он ещё не был на дне конкретно . Ждем
        sash71
        sash71 ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 08:47
        А теперь по всему и сам выгнался
        ABir
        ABir
        вчера в 08:40
        Со всеми случается. Иногда надо опуститься на дно, чтобы оттолкнуться и снова идти вверх
        1bear
        1bear
        вчера в 08:36
        тут о 6-ом месте только мечтать и мечтать,не вылетит конечно Барса из Примеры - там ещё слабее клубы есть )))))
        Elliada
        Elliada
        вчера в 08:26
        Кумана уволить надо. Второй год в Барселоне и второй год Барселона тонет. До него команда уверенно выигрывала домашние трофеи и в ЛЧ раньше 1/4 не покидали, а теперь 1 кубок Испании за 2 года. Выгнал за 2 года всех топов - Суареса, Месси, Ракитича, Видаля, Гризманна.
        sash71
        sash71 ответ Caniggia (раскрыть)
        вчера в 08:23
        Хватит …… наработал
        sash71
        sash71 ответ ЮЗИК (раскрыть)
        вчера в 08:22
        Уже не выйдут
        sash71
        sash71
        вчера в 08:20, ред.
        Походу Барселону ждёт дивизион Сегунды.
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        вчера в 08:12
        Долго будут выходить из кризиса
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 08:11
        Вот что значит Месси ушёл...
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        вчера в 08:05
          Василий 50
          Василий 50
          вчера в 07:30
          Нужна свежая недорогая кровь.
          ОПС
          ОПС ответ David Young (раскрыть)
          вчера в 07:25
          Нельзя ли футболку отправить на один размер больше? Во мне 110 кг. И самый большой размер во мне теряется.
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
          вчера в 07:25
          А вот затрат стало меньше.
          sv_1969
          sv_1969
          вчера в 07:24
          Барса ставит рекорды)))
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          вчера в 07:20
          Будет ещё хуже.
          А гном радуется.
          ОПС
          ОПС ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 07:15
          Земеля! Я то же недавно ходил за хариусом. Оставил внука по соккеру отвечать. Вроде справился, хоть и во втором классе.
          ОПС
          ОПС
          вчера в 06:09
          То ли ещё будет.
          Mangur
          Mangur
          вчера в 05:02
          Победы начинаются с поражеий
          Верг
          Верг
          вчера в 03:15
          А я думал при Ван Гале в конце девяностых что то такое было, хотя там скорее в лч больше
          David Young
          David Young ответ протон (раскрыть)
          вчера в 02:18
          Здравствуйте.

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          Конкурс Прогнозов - Мои Ставки.

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          протон
          протон
          вчера в 01:05
          Это только начало новой эры антирекордов
          Отрицательное доминирование тоже доминирование )
          David Young
          David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 00:59
          В подведении итогов отмечаются различные интересные статистические моменты, что именно будет отмечено определяют те кто подводят итоги конкурса.
          David Young
          David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 00:56
          Сейчас у Вас срок до той даты что нужно учитывая недавние продления, имеется ввиду приз за конкурс и дополнительно за комментарии.
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