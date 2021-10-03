«Барселона» показала худший старт с сезона-1987/88

«Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» в матче 7-го тура Примеры (0:2).
Это поражение стало третьим для каталонского клуба во всех турнирах этого сезона. «Барса» выиграла 3 матча в текущем сезоне и 3 раза сыграла вничью.
Этот старт сезона худший для «Барселоны» после кампании-1987/88. Тогда «блаугранас» выиграли 3 матча во всех соревнованиях и проиграли 6 раз. В том сезоне «Барса» заняла 6-е место в лиге.
Отметим, что «Атлетико» установил рекорд в очных противостояниях с «Барселоной».
А гном радуется.
А гном радуется.
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Отрицательное доминирование тоже доминирование )