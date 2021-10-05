Холанд недоволен тем, что его рейтинг в FIFA 22 меньше, чем у Мбаппе

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм показал футболистам «шмелей» их карточки с рейтингами в видеоигре FIFA 22.
Нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанд получил рейтинг 88, что сделало его лучшим игроком до 21 года в игре. Беллингхэм спросил у норвежца, доволен ли он своей карточкой, на что Холанд ответил «да». После этого Беллингхэм сказал Эрлингу, что его рейтинг меньше, чем у Роберта Левандовски из «Баварии» и Килиана Мбаппе из ПСЖ. Холанду не понравилось такое решение компании EA, на что он ответил: «Без комментариев». Норвежский нападающий считает, что его скорость и физические способности должны быть выше, чем представлены в игре.