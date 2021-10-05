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Холанд недоволен тем, что его рейтинг в FIFA 22 меньше, чем у Мбаппе

вчера, 21:16

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм показал футболистам «шмелей» их карточки с рейтингами в видеоигре FIFA 22.

Нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанд получил рейтинг 88, что сделало его лучшим игроком до 21 года в игре. Беллингхэм спросил у норвежца, доволен ли он своей карточкой, на что Холанд ответил «да». После этого Беллингхэм сказал Эрлингу, что его рейтинг меньше, чем у Роберта Левандовски из «Баварии» и Килиана Мбаппе из ПСЖ. Холанду не понравилось такое решение компании EA, на что он ответил: «Без комментариев». Норвежский нападающий считает, что его скорость и физические способности должны быть выше, чем представлены в игре.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:57
особого недовольства тут не видно
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:02
Детский сад.
dyya9pwkm2k4
dyya9pwkm2k4
сегодня в 04:59
Детский сад, штаны на лямках
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:58
Играй, и сам себя улучшай.
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 00:28
Нытика продолжают пиарить. Хотя всем ясно кто тут настоящий форвард и это не француз по паспорту.
anarhist
anarhist ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
вчера в 23:09
почти все игроки до 30
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
вчера в 23:02
И кто играет в эту парашу?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:57
Как только молоко на губах обсохнет, так сразу рейтинг и подрастёт,рановато ещё с Мбаппе тягаться!
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:14
Меня там нет вообще и мне как то все равно 🤣
Rattlehead
Rattlehead ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Француз просто разностороннее и универсальнее. Он одинаково хорош на острие, фланге и в оттяжке, сильнее в созидании и подыгрыше.
протон
протон
вчера в 21:54
"Левандовски заслуженно потеснил Роналду", но оказался незаслуженно ниже Месси, а должен быть выше.
311
311
вчера в 21:42
Человек сказал "без комментариев", а СМИ уже целую историю придумали!)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:37
Холанд сильнее чем Мбаппе. Это стало особенно заметно в последние годы. Раньше они были наравне но Мбаппе сильно сдал а норвежец держит свой уровень и даже прибавляет в некоторых показателях. Рейтинг Мбаппе выше нарисовали только потому что он более распиаренный.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:18
Холанд ещё сынок
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