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Холанд — лучший молодой игрок в FIFA 22

21 сентября 2021, 11:00

Компания EA Sports опубликовала официальные рейтинги футболистов в игре FIFA 22.

Лучшим молодым игроком (до 21 года) в новой версии игры стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд с рейтингом 88.

Холанд — лучший молодой игрок в FIFA 22

Топ-9 лучших молодых футболистов FIFA 22 выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 88

2. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») — 87

3. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 84

Холанд — лучший молодой игрок в FIFA 22

4. Жоау Фелиш («Атлетико») — 83

5. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 82

Холанд — лучший молодой игрок в FIFA 22

6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») — 82

7. Александер Исак («Реал Сосьедад») — 82

Холанд — лучший молодой игрок в FIFA 22

8. Педри («Барселона») — 81

9. Рис Джеймс («Челси») — 81

Холанд — лучший молодой игрок в FIFA 22

Ранее стало известно, кто имеет наивысший рейтинг среди всех футболистов FIFA 22.

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Romeo 777
Romeo 777
21 сентября в 15:22
Заслуженно.
sir_Alex
sir_Alex
21 сентября в 13:39
Перспективный парень.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 сентября в 11:31
Он и среди взрослых лучший
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 11:02
По заслугам.
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