Холанд — лучший молодой игрок в FIFA 22

Компания EA Sports опубликовала официальные рейтинги футболистов в игре FIFA 22.
Лучшим молодым игроком (до 21 года) в новой версии игры стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд с рейтингом 88.
Топ-9 лучших молодых футболистов FIFA 22 выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 88
2. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») — 87
3. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 84
4. Жоау Фелиш («Атлетико») — 83
5. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 82
6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») — 82
7. Александер Исак («Реал Сосьедад») — 82
8. Педри («Барселона») — 81
9. Рис Джеймс («Челси») — 81
Ранее стало известно, кто имеет наивысший рейтинг среди всех футболистов FIFA 22.