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Тотти: «„Реал“ — единственный клуб, в который я мог бы перейти из „Ромы“»

вчера, 16:00

Бывший капитан римской «Ромы» Франческо Тотти, который недавно отпраздновал юбилей, рассказал о своей карьере игрока:

Я начинал играть в иное время. То было время большей привязанности к болельщикам. Играя 25 лет за команду, которую я всегда любил, я не думал о других клубах.

Сегодня футбол, к сожалению, это больше про бизнес. Игроки едут туда, где больше платят.

На протяжении всей моей карьеры я получал предложения от других команд, но всегда отвечал отказом. «Реал» — единственный клуб, в который я мог бы перейти из «Ромы». Это был бы прекрасный опыт для меня и моей семьи. Но я решил остаться в «Роме».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:18
Нет...ну нет...
ДСА
ДСА
вчера в 17:41
Сейчас можно рассказывать любые сказки.
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:34
Но этого не случилось...за что тебе спасибо от болельщиков Ромы
протон
протон
вчера в 16:13
Респект последнему из могикан !!!
Он обязательно вернётся в свою Рому ...
Когда-нибудь .
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:09
но не перешел
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:04
Легенда "Ромы", навсегда в сердцах болельщиков "Ромы".
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