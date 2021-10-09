Тотти: «„Реал“ — единственный клуб, в который я мог бы перейти из „Ромы“»

Бывший капитан римской «Ромы» Франческо Тотти, который недавно отпраздновал юбилей, рассказал о своей карьере игрока:

Я начинал играть в иное время. То было время большей привязанности к болельщикам. Играя 25 лет за команду, которую я всегда любил, я не думал о других клубах.

Сегодня футбол, к сожалению, это больше про бизнес. Игроки едут туда, где больше платят.

На протяжении всей моей карьеры я получал предложения от других команд, но всегда отвечал отказом. «Реал» — единственный клуб, в который я мог бы перейти из «Ромы». Это был бы прекрасный опыт для меня и моей семьи. Но я решил остаться в «Роме».