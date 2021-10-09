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Бензема: «Приложу все усилия, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

вчера, 14:08

Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал, что мечтает выиграть «Золотой мяч»:

С детства я всегда мечтал о «Золотом мяче». Это мечта большинства игроков. Приложу все усилия, чтобы выиграть этот трофей.

Напомним, что France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч», среди 30 претендентов оказался и Карим Бензема.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:01
очень хорош и стабилен, но ...
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:54
Да будет ТАК!
протон
протон
вчера в 16:41
Бензема - вполне достойный кандидат. Удачи ему!
Он же вроде не говорит что в этом году должен получить золотой мяч?
"Я буду очень стараться. Надеюсь, КОГДА-НИБУДЬ осуществлю свою мечту детства". Лучший игрок нынешнего сезона, если продолжит в том же духе, то ЗМ 2022 его
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:13
Бенз в свои 33 просто феноменален! Конечно, он заслужил ЗМ, но у него есть главный серьёзный конкурент - Левандовски, который заслужил его не меньше. Должен быть кто-то из них, третьего не дано. Жаль нельзя вручить 2 ЗМ одновременно.
амурец
амурец
вчера в 16:11
Почему нет, играет то довольно прилично
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:45
Почему нет.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:19
Холланд, Мбаппе или Роналду, но ни как ни Бензема , я так думаю ...
1bear
1bear
вчера в 15:18
удачи,но слишком много конкурентов...+ очень многое зависит от выступления клуба,а если в ЛЧ проигрывать Шерифу,то.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:16
Вообщем то Бензема заслужил.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:03
Хотелось бы, чтобы Карим Бензема выиграл Золотой мяч...

Игрок, который в свои 33 года лучший в составе "Реала", преданный "Реалу" не на словах, а на деле, доказав это своей игрой, истинный "Мадридиста", лучший в сборной Франции, и это после того, как он не играл за сборную Франции- шесть лет!
Согласитесь, что после шестилетнего перерыва возвратиться в сборную и быть лучшим в составе этой сборной на ЕВРО-2020, может только игрок, который высочайшего класса, каким и является Карим Бензема.
Да, есть ещё достойные кандидаты, чтобы выиграть Золотой мяч, но я буду болеть за Карима Бензема, на мой взгляд, он заслуживает Золотой мяч, и это он доказал своей игрой и за "Реал", и за сборную Франции.
drug01
drug01
вчера в 14:32
Желаю чтобы это сбылось!!!
Cat01
Cat01
вчера в 14:31
Будем ждать решение
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:29
Золотой мяч он заслуживает, как и Левандовски.
Несколько игроков «Челси» заслужили быть в списке.
А вот Месси и Роналду уже перебор переборов.
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Удачи тебе Карим!
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