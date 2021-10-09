Бензема: «Приложу все усилия, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал, что мечтает выиграть «Золотой мяч»:
С детства я всегда мечтал о «Золотом мяче». Это мечта большинства игроков. Приложу все усилия, чтобы выиграть этот трофей.
Напомним, что France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч», среди 30 претендентов оказался и Карим Бензема.
Игрок, который в свои 33 года лучший в составе "Реала", преданный "Реалу" не на словах, а на деле, доказав это своей игрой, истинный "Мадридиста", лучший в сборной Франции, и это после того, как он не играл за сборную Франции- шесть лет!
Согласитесь, что после шестилетнего перерыва возвратиться в сборную и быть лучшим в составе этой сборной на ЕВРО-2020, может только игрок, который высочайшего класса, каким и является Карим Бензема.
Да, есть ещё достойные кандидаты, чтобы выиграть Золотой мяч, но я буду болеть за Карима Бензема, на мой взгляд, он заслуживает Золотой мяч, и это он доказал своей игрой и за "Реал", и за сборную Франции.
Игрок, который в свои 33 года лучший в составе "Реала", преданный "Реалу" не на словах, а на деле, доказав это своей игрой, истинный "Мадридиста", лучший в сборной Франции, и это после того, как он не играл за сборную Франции- шесть лет!
Согласитесь, что после шестилетнего перерыва возвратиться в сборную и быть лучшим в составе этой сборной на ЕВРО-2020, может только игрок, который высочайшего класса, каким и является Карим Бензема.
Да, есть ещё достойные кандидаты, чтобы выиграть Золотой мяч, но я буду болеть за Карима Бензема, на мой взгляд, он заслуживает Золотой мяч, и это он доказал своей игрой и за "Реал", и за сборную Франции.