Монтелла: «Возвращение в сборную Италии — навязчивая идея Балотелли»

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла заявил, что нападающий Марио Балотелли находится в прекрасной форме.
Балотелли забил четыре гола в четырёх матчах подряд, он набирает свою лучшую форму. Возвращение в сборную — его навязчивая идея. И я сделаю всё, чтобы ему помочь. Мы много разговариваем, и с тех пор, как я возглавил клуб, Марио всегда хорошо тренировался.
Всё возможно, но зная характер Балотелли, вряд ли главный тренер Италии пригласит его в сборную Италии... Зачем успешной сборной Италии игрок, который создаёт проблемы на ровном месте...
Хотя всё может быть, посмотрим!
Всё возможно, но зная характер Балотелли, вряд ли главный тренер Италии пригласит его в сборную Италии... Зачем успешной сборной Италии игрок, который создаёт проблемы на ровном месте...
Хотя всё может быть, посмотрим!