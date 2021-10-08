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Монтелла: «Возвращение в сборную Италии — навязчивая идея Балотелли»

вчера, 11:57

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла заявил, что нападающий Марио Балотелли находится в прекрасной форме.

Балотелли забил четыре гола в четырёх матчах подряд, он набирает свою лучшую форму. Возвращение в сборную — его навязчивая идея. И я сделаю всё, чтобы ему помочь. Мы много разговариваем, и с тех пор, как я возглавил клуб, Марио всегда хорошо тренировался.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:22
анамнез у него сложный
может ведь подвести в ответственный момент
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:13, ред.
Талантливый игрок, который своим скверным, непредсказуемым характером "сломал" свою футбольную карьеру, а ведь играть в сборной мог бы и сейчас, играть стабильно, играть в стартовом составе, но, увы, вместо играть в сборной по факту, сейчас-это только навязчивая идея Балотелли - играть в сборной...

Всё возможно, но зная характер Балотелли, вряд ли главный тренер Италии пригласит его в сборную Италии... Зачем успешной сборной Италии игрок, который создаёт проблемы на ровном месте...
Хотя всё может быть, посмотрим!
ОПС
ОПС
вчера в 12:07
Возраст пока небольшой.
Cat01
Cat01
вчера в 12:06
Ждём игру
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:06
Уж очень у него скверный характер.
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