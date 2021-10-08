Монтелла: «Возвращение в сборную Италии — навязчивая идея Балотелли»

Главный тренер «Аданы Демирспор» заявил, что нападающий находится в прекрасной форме.

Балотелли забил четыре гола в четырёх матчах подряд, он набирает свою лучшую форму. Возвращение в сборную — его навязчивая идея. И я сделаю всё, чтобы ему помочь. Мы много разговариваем, и с тех пор, как я возглавил клуб, Марио всегда хорошо тренировался.