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«Давила необходимость выиграть». Тренер сборной Словакии — о поражении

сегодня, 00:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Тренер сборной Словакии Штефан Таркович высказался после поражения от сборной России в рамках 7-го тура отбора ЧМ-2022.

Большое разочарование. Мы могли добиться результата, но давила необходимость выиграть. Наверное, это была лучшая наша игра с точки зрения комбинирования и доминирования, но в футболе все решают ошибки. В своей штрафной мы забили сами себе, а в чужой – были неубедительны по части завершения моментов. Над этим нам предстоит поработать.

75% владения мячом? Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, мы были лучше в этой игре, но соперник оказался эффективнее нас.

Чем удивил Карпин? Соперник показал организованную игру, команда сражалась и действовала на своем уровне. Не стал бы говорить о сюрпризах.

Качество газона? Не стал бы говорить, что было совсем плохо. Знаю, что газон молодой – ему еще надо прижиться.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:11
тренер всё правильно и корректно сказал
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:33
Послезавтра будет ваш день и вы непременно отыграетесь...на хорватах. Удачи)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:22
Просто был не их день
Mangur
Mangur
сегодня в 08:17
В матче Россиякен-Словакен победил Старик Хотабыч.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Можно попробовать провести перекличку, чтобы понимать. Первый.
ABir
ABir
сегодня в 07:56
По совести словаки были более достойны победы.
1bear
1bear
сегодня в 07:45
Словакам просто не повезло
Gahi
Gahi
сегодня в 07:32
Главное чтобы не отпугнуть удачу. Пусть команде сопутствует удача.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:27
Игра забудется, а результат есть...
протон
протон
сегодня в 07:01
Где можно посмотреть результаты моих ставок "Конкурс прогнозов" ? где проиграл, где увеличил ...
ОПС
ОПС
сегодня в 06:54
Это же очень хорошо, что не получилось.
протон
протон
сегодня в 06:51
У нас пол состава не пойми кто , инвалиды не сыгранные , против Словакии , у которой половина игроков в топ 4 лигах играет. Что за странные завышенные ожидания? Отличный результат благодаря самоотдаче. Наши молодцы как по мне , заработали очень важные очки.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:50
Карпин: "Тебе не нужен Дзюба, когда противник забивает в свои ворота!"
протон
протон
сегодня в 05:29
"Россия действовала на своём уровне"

Ну спасибо за "комплимент", на самом деле при текущем состоянии сборной, это более чем точное определение))

Корректный тренер у словаков
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:16
Вообщем не срослось
beefs
beefs
сегодня в 00:59
Чудо свершилось, счастливчики...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:59
Подвела реализация и шикарная игра Матвея.
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