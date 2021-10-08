Мартинес: «Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Лиги Наций против Франции (2:3):
Мы отлично провели первый тайм. Дважды удалось забить. Всё изменилось позже. Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре. Скорее всего, наши эмоции взяли вверх. Мы позволили французам сначала отыграться, а затем и вовсе забить победный гол.
Франция больше хотела победить, потому и играли до конца, что в итоге и принесло им победу.
Всем здоровья.
Франция больше хотела победить, потому и играли до конца, что в итоге и принесло им победу.
Всем здоровья.