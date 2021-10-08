Мартинес: «Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Лиги Наций против Франции (2:3):

Мы отлично провели первый тайм. Дважды удалось забить. Всё изменилось позже. Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре. Скорее всего, наши эмоции взяли вверх. Мы позволили французам сначала отыграться, а затем и вовсе забить победный гол.