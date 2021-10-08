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Мартинес: «Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре»

сегодня, 00:34
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Лиги Наций против Франции (2:3):

Мы отлично провели первый тайм. Дважды удалось забить. Всё изменилось позже. Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре. Скорее всего, наши эмоции взяли вверх. Мы позволили французам сначала отыграться, а затем и вовсе забить победный гол.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:52
Вобщем-то сами виноваты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:33
Бельгийцы разочаровали и растроили!
m5mnvfb4u3sk
m5mnvfb4u3sk
сегодня в 08:27
За это вас и наказали
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:24
Сами виноваты
ДСА
ДСА
сегодня в 08:03
Винить в поражении можно только себя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:45
Французы показали красивый футбол.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:29
Ну не смогли Бельгийцы....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:25
Не ожидал от французов такой прыти...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:18
Расслабились раньше времени
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:15
Бельгия прошла свой пик
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:09
Хорошая была игра
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:56
Немного обидно за это поколение бельгийцев. Первое место в рейтинге долгое время, по настоящему звездный состав, хорошая игра и ни одного значащего трофея. Вот и Лига Наций упущена.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:50
Мне интересно неужели в футбольной федерации Бельгии довольны работой главного тренера Роберто Мартинесом? Имея в своем активе сильнейшее поколение бельгийских игроков, которых можно и не тренировать,а просто правильно настроить на игру, а все остальное они сами все сделают на поле для победы(это как в Барсе времен Хави Иньесты Рональдиньо) он смог толька завоевать бронзовые медали ЧМ 2018...жаль что эти заезды не выиграли чего то более значимого со сборной
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:33
Играть надо 90 минут с лишним, а не 45...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:57
Игра заканчивается с финальным свистком.
112910415
112910415
сегодня в 05:51
да, на спущенных колёсах с Францией гоняться нельзя !
протон
протон
сегодня в 04:36
Удивительно, как Бельгия практически растратила свое золотое поколение на игру под руководством этого физрука.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:56
Просто дешёвая отмазка
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:00
Потеря концентрации была более чем очевидна. Подсели во втором тайме очень сильно. Откровенно рано поверили в победу, за что и были наказаны, в футболе такое часто случается. Опорная зона во втором тайме просто отсутствовала. Удивляет Витсель. Что он вообще делает на поле - непонятно, причем одинаково бесполезно играет, что в клубе, что в сборной.
Франция больше хотела победить, потому и играли до конца, что в итоге и принесло им победу.
Всем здоровья.
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