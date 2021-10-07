ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Оуэн отреагировал на приобретение «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

вчера, 22:22

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Майкл Оуэн отреагировал на смену владельца команды. Напомним, что «Ньюкасл» купил фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрёл около 80% акций клуба.

Прекрасные новости для всех, кто связан с «Ньюкаслом». Новые владельцы — именно то, что нужно команде. Это может стать началом новой эры для «Ньюкасла».

До сегодняшнего дня главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сделка по продаже «Ньюкасла» оценивается в 300 млн евро.

Ранее стала известна реакция болельщиков «сорок» на покупку клуба представителями Саудовской Аравии.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:48
Англичане готовы продаться кому угодно.
d3f3r2f2ntar
d3f3r2f2ntar
сегодня в 05:47
Халявное бабло сорокам обломилось
ОПС
ОПС
сегодня в 04:57
Что то из этого должно получиться.
протон
протон
сегодня в 04:51
Владелец Мачестер Сити - принц Арабских Эмиратов.
Ньюкасл купил принц Саудовской Аравии.
К первым претензий нет, всё норм.
статьи про вторых: «Даже в зале дурной славы футбола это самый мрачный договор с дьяволом».
И те, и те живут по шариату. И там, и там прав у женщин, ЛГБТ, приезжих работников - нет.
И там, и там существует и время от времени проводится смертная казнь.
Какая разница-то? Дело лишь в политике? Тогда почему акцентируют внимания на мифические права кого-то там? :)
Это называется двойные стандарты и лицемерие. То, что сейчас правит миром.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:09, ред.
Да вроде получается, что по возможностям "Манчестер Сити" теперь позади, а Абрамовича при желании могут у себя швейцаром устроить:
Parma1972
Parma1972
вчера в 22:47
Ньюкасл forever!удачи,побед, успехов!
drug01
drug01
вчера в 22:38
Это большой шаг к успеху
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:38
Время покажет
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