Оуэн отреагировал на приобретение «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Майкл Оуэн отреагировал на смену владельца команды. Напомним, что «Ньюкасл» купил фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрёл около 80% акций клуба.
Прекрасные новости для всех, кто связан с «Ньюкаслом». Новые владельцы — именно то, что нужно команде. Это может стать началом новой эры для «Ньюкасла».
До сегодняшнего дня главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сделка по продаже «Ньюкасла» оценивается в 300 млн евро.
Ранее стала известна реакция болельщиков «сорок» на покупку клуба представителями Саудовской Аравии.
Ньюкасл купил принц Саудовской Аравии.
К первым претензий нет, всё норм.
статьи про вторых: «Даже в зале дурной славы футбола это самый мрачный договор с дьяволом».
И те, и те живут по шариату. И там, и там прав у женщин, ЛГБТ, приезжих работников - нет.
И там, и там существует и время от времени проводится смертная казнь.
Какая разница-то? Дело лишь в политике? Тогда почему акцентируют внимания на мифические права кого-то там? :)
Это называется двойные стандарты и лицемерие. То, что сейчас правит миром.
Ньюкасл купил принц Саудовской Аравии.
К первым претензий нет, всё норм.
статьи про вторых: «Даже в зале дурной славы футбола это самый мрачный договор с дьяволом».
И те, и те живут по шариату. И там, и там прав у женщин, ЛГБТ, приезжих работников - нет.
И там, и там существует и время от времени проводится смертная казнь.
Какая разница-то? Дело лишь в политике? Тогда почему акцентируют внимания на мифические права кого-то там? :)
Это называется двойные стандарты и лицемерие. То, что сейчас правит миром.