Оуэн отреагировал на приобретение «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

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вчера, 22:22

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» отреагировал на смену владельца команды. Напомним, что «Ньюкасл» купил фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрёл около 80% акций клуба.

Прекрасные новости для всех, кто связан с «Ньюкаслом». Новые владельцы — именно то, что нужно команде. Это может стать началом новой эры для «Ньюкасла».

До сегодняшнего дня главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сделка по продаже «Ньюкасла» оценивается в 300 млн евро.

Ранее стала известна реакция болельщиков «сорок» на покупку клуба представителями Саудовской Аравии.