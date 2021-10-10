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Кек — о грядущем поединке против России: «Желаю нам удачи»

вчера, 18:33
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Рулевой сборной Словении Матьяж Кек порассуждал о предстоящем матче со сборной России.

У нас ответственный матч. Хотим победы, мы её заслуживаем. Желаю нам удачи. 12 лет с прошлого памятного матча — срок. Каждый раз с удовольствием приезжаем в Марибор. Не знаю, удастся ли нам повторить успех того матча, но это значимое для нас место. Воспоминания — прекрасная вещь, но нельзя сравнивать нынешнюю сборную Словении с той. Завтра будет новый матч. Россия находится в хорошей форме, выиграла у Словакии. Они заслуживают своё место, идут без поражений.

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Все комментарии
minai
minai ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 12:19
О да. Это был большой косяк.
112910415
112910415
сегодня в 08:14
ну уж нет, удача нужна нам !
sse3ts6h28bz
sse3ts6h28bz
сегодня в 02:26
Удачи вам. В смысле, не видать
valt134
valt134 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 00:05
Старею... Вспомнился злосчастный матч с Украиной.
minai
minai ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 23:39
А его и не было. В раме был Акинфеев .
minai
minai
вчера в 23:37, ред.
Карпину следовало взять Жиркова. Он точно помнит ресторан, где команда бухала в ночь перед игрой.
valt134
valt134
вчера в 22:39
Я так понимаю Филимонова в воротах не будет... Наши шансы повышаются...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:21
СКатают ничейку наверное!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:07
Задач особых нет, лишь бы нагадить.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:02
Удачи и победы сборной России!!!
Только победа!!!
Величайший_Князь
Величайший_Князь
вчера в 19:35
Главное не обКекаться. Аха-ха)
Для вас это уже будет удачей. Валера опять сыграет на результат.
Futurista
Futurista
вчера в 19:04
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:45
Столкновение двух команд, обе из которых рассчитывают на удачу. Пока удача и фарт были на нашей стороне, надеюсь и в этой игре они от нас не отвернуться.
протон
протон
вчера в 18:41
История той давности. Можно ли нас в этом винить? В какой-то степени – да. В конце концов, наши ожидания и правда были только нашей проблемой. Но правда и в том, что поражение в Мариборе стало поворотным моментом в истории российского футбола: супергерои – или те, кого мы ими считали – снова превратились в законченных неудачников, на место винтажного, плюшевого Виталия Мутко пришли экстрасенсы и магические шары полоумного Сергея Фурсенко, Гус улетел зализывать раны в Турцию, Аршавин свалился с карьерного пика и полетел вниз, поколение Евро-2008 сменилось игроками, которые не интересуют вообще никого, а тотальный облом на Евро-2012 окончательно прибил все, что когда-то построил Хиддинк – и отбросил нас так далеко, что мы до сих пор не можем прийти в себя.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:36, ред.
Ну а мы в свою очередь, желаем Удачи сборной России !!!
Вперёд Россия ,только Победа ✌ !!!
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