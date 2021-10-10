Кек — о грядущем поединке против России: «Желаю нам удачи»

Рулевой сборной Словении Матьяж Кек порассуждал о предстоящем матче со сборной России.
У нас ответственный матч. Хотим победы, мы её заслуживаем. Желаю нам удачи. 12 лет с прошлого памятного матча — срок. Каждый раз с удовольствием приезжаем в Марибор. Не знаю, удастся ли нам повторить успех того матча, но это значимое для нас место. Воспоминания — прекрасная вещь, но нельзя сравнивать нынешнюю сборную Словении с той. Завтра будет новый матч. Россия находится в хорошей форме, выиграла у Словакии. Они заслуживают своё место, идут без поражений.
Только победа!!!
Только победа!!!
Для вас это уже будет удачей. Валера опять сыграет на результат.
Для вас это уже будет удачей. Валера опять сыграет на результат.
Вперёд Россия ,только Победа ✌ !!!
Вперёд Россия ,только Победа ✌ !!!