Дрогба — о критике Мбаппе: «Мы слишком суровы к нему. Он ещё юный парень»

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением о критике в адрес нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Часто мы забываем, что он еще юный парень и по-прежнему учится. Мы слишком суровы по отношению к нему.
К сожалению, мы слишком быстро выходим из себя, когда речь идет о Мбаппе.
Недавно Мбаппе побил рекорд Карима Бензема в сборной Франции.
Месси и Роналду также были юными, но в отличие от Мбаппе никто не говорил, что они юные, не было повода об этом им говорить...
В футболе юность, это не повод для оправдания, юностью надо пользоваться максимально в футбольной карьере, как только возможно, как в своё время пользовались многие великие игроки Мирового футбола!
Месси и Роналду также были юными, но в отличие от Мбаппе никто не говорил, что они юные, не было повода об этом им говорить...
В футболе юность, это не повод для оправдания, юностью надо пользоваться максимально в футбольной карьере, как только возможно, как в своё время пользовались многие великие игроки Мирового футбола!