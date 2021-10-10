Дрогба — о критике Мбаппе: «Мы слишком суровы к нему. Он ещё юный парень»

Бывший форвард «Челси» поделился мнением о критике в адрес нападающего ПСЖ и сборной Франции .

Часто мы забываем, что он еще юный парень и по-прежнему учится. Мы слишком суровы по отношению к нему.

К сожалению, мы слишком быстро выходим из себя, когда речь идет о Мбаппе.