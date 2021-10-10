ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Дрогба — о критике Мбаппе: «Мы слишком суровы к нему. Он ещё юный парень»

вчера, 16:10

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением о критике в адрес нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Часто мы забываем, что он еще юный парень и по-прежнему учится. Мы слишком суровы по отношению к нему.

К сожалению, мы слишком быстро выходим из себя, когда речь идет о Мбаппе.

Недавно Мбаппе побил рекорд Карима Бензема в сборной Франции.

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Все комментарии
Wizard 10
Wizard 10
вчера в 19:50
Хватит его оправдывать. Просто у него есть еще время, хотя Месси и Криштиану уже имели по золотому мячу в его возрасте.
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:11
Критика всегда нужна...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:17
Как бы он так и не остался юным до окончания футбольной карьеры...

Месси и Роналду также были юными, но в отличие от Мбаппе никто не говорил, что они юные, не было повода об этом им говорить...
В футболе юность, это не повод для оправдания, юностью надо пользоваться максимально в футбольной карьере, как только возможно, как в своё время пользовались многие великие игроки Мирового футбола!
протон
протон
вчера в 16:16
знаем таких юных, которые так и не повзрослели. к примеру Балотелли
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:13
Юнцом его уже не назовешь
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