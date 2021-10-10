ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Леонардо: «„Реал“ заслуживает санкций за постоянные разговоры о Мбаппе»

вчера, 11:42

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подверг критике «Реал» за публичные разговоры о желании подписать форварда парижан Килиана Мбаппе.

Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Килиан на 100% представляет клуб, ведь он жемчужина, один из лучших в мире.

Считаю, что «Реал» заслуживает санкций, так как они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 17:12
В статье:
...за постоянные разговоры о Мбаппе...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:03
Был ваш станет не вашим скоро,Перес сказал Перес сделает 100%.
SonicStar
SonicStar ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:56
Вроде как нельзя вести переговоры с игроком, без разрешения нынешнего клуба, если до конца контракта осталось более 6 месяцев
Hamman
Hamman
вчера в 16:11
Согласен с Леонардо! Наказать Реал также строго как наказали ПСЖ после водевиля с Неймаром...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:18
Всех на кол!
112910415
112910415
вчера в 15:09
расформировать немедленно !
dok66
dok66
вчера в 14:13
"Это моя корова , и я ее буду доить" . Скорее ПСЖ за эти слова Леонардо получит "черную" метку (черную - в прямом смысле) .
particular
particular
вчера в 13:13, ред.
Фууу... Как это не по-европейски, хвататься за шпагу за каждое сказанное слово :)
А выпить, а поговорить :)
Хотя, корпоративная патетика впечатляет :)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:55
Очень много разговоров о Мбаппе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:40
ТО что вы хотите, это ваши проблемы. Мбаппе сам говорит о Реале не меньше. Накажите пока своего игрока, если есть бубенчики.
sv_1969
sv_1969 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:36
Трудно не согласиться!
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 12:35
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 12:32
      Ми Ша
      Ми Ша ответ Igo0rek (раскрыть)
      вчера в 12:31
        Величайший_Князь
        Величайший_Князь
        вчера в 12:29
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ Брулин (раскрыть)
          вчера в 12:27
          Купить одно, а тратить на клуб лярды - это совсем другое.
          Брулин
          Брулин
          вчера в 12:25
          После того как Саудиты купили Ньюкасл то ПСЖ уже мешком называть даже не хочется как и другие клубы. Ньюкасл вынесет ПСЖ скоро.
          ДСА
          ДСА
          вчера в 12:20
          Ну так в суд подайте.
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          вчера в 12:19
          Наказать и расстрелять
          протон
          протон
          вчера в 12:18
          Скоро перестанет уже говорить и наконец-то подпишет, наслаждайтесь последним сезоном с ним в составе.
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 12:15
          Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Килиан на 100% представляет клуб, ведь он жемчужина, один из лучших в мире.

          Считаю, что «Реал» заслуживает санкций, так как они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок.
          Союзник противников
          Союзник противников
          вчера в 12:14
          "Реал" закрыть,как и Америку. "...и начать переделывать вновь".
          Рагнарёк
          Рагнарёк
          вчера в 12:05
          ПСЖ за счет того что не поддержали суперлигу (а может еще занесли куда надо) кладут все что можно на финансовый фэйрплэй. Так им этого мало, они теперь сами санкции хотят накладывать на всех, кто им не нравится или за просто за слова, лол
          кристина бораз
          кристина бораз
          вчера в 12:03
          Достал уже ...ноет как побитая ш...ха
          Q-J-G
          Q-J-G
          вчера в 12:01
          Санкции за разговоры, оригинально...
          Igo0rek
          Igo0rek
          вчера в 11:47
          Ну в чем-то он прав. Реал всю жизнь как сорока, стоит игроку блеснуть, сливочные сразу тут как тут. Но Мбаппе это очень временное явление. Характер там гнилой, а в сливочном пафосе он окончательно утонет.
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