Леонардо: «„Реал“ заслуживает санкций за постоянные разговоры о Мбаппе»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подверг критике «Реал» за публичные разговоры о желании подписать форварда парижан Килиана Мбаппе.
Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Килиан на 100% представляет клуб, ведь он жемчужина, один из лучших в мире.
Считаю, что «Реал» заслуживает санкций, так как они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок.
...за постоянные разговоры о Мбаппе...
...за постоянные разговоры о Мбаппе...
А выпить, а поговорить :)
Хотя, корпоративная патетика впечатляет :)))
А выпить, а поговорить :)
Хотя, корпоративная патетика впечатляет :)))
Жирная сорока в наше время это Шейхпариж, ШейхСити, Аброчелси, и скоро к ним подтянется Ньюкасел
Жирная сорока в наше время это Шейхпариж, ШейхСити, Аброчелси, и скоро к ним подтянется Ньюкасел
Считаю, что «Реал» заслуживает санкций, так как они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок.
Считаю, что «Реал» заслуживает санкций, так как они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок.