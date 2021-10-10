Леонардо: «„Реал“ заслуживает санкций за постоянные разговоры о Мбаппе»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подверг критике «Реал» за публичные разговоры о желании подписать форварда парижан .

Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ . Килиан на 100% представляет клуб, ведь он жемчужина, один из лучших в мире.

Считаю, что «Реал» заслуживает санкций, так как они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок.