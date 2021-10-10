Неймар: «Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что ЧМ -2022 может стать для него последним.

Думаю, это мой последний чемпионат мира, потому что не знаю, хватит ли у меня сил больше заниматься футболом.

Поэтому я сделаю все, чтобы все получилось хорошо, сделаю все, чтобы победить вместе со своей страной, чтобы осуществить свою самую большую мечту с тех пор, как я был маленьким. И я надеюсь, что смогу это сделать.