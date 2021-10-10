Неймар: «Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что ЧМ-2022 может стать для него последним.
Думаю, это мой последний чемпионат мира, потому что не знаю, хватит ли у меня сил больше заниматься футболом.
Поэтому я сделаю все, чтобы все получилось хорошо, сделаю все, чтобы победить вместе со своей страной, чтобы осуществить свою самую большую мечту с тех пор, как я был маленьким. И я надеюсь, что смогу это сделать.
Игрок, которому 29 лет, который, на мой взгяд, один из самых талантливых игроков за всю историю Мирового футбола, делает такие пессимистические заявления, и это тогда, когда Роналду-36 лет, Месси-34 года продолжают играть в своих национальных сборных и радовать своих фанатов и футбольных болельщиков по всему миру...
Жаль, что Неймар так относится к своему таланту, который надо развивать, тем более, когда есть такой яркий пример, как К.Роналду, который несмотря на свой возраст, в отличной физической форме, с твёрдым намерением и далее играть за сборную Португалии...
Чем не пример для подражания тому же Неймару...
Хочется надеяться и верить, что его решение не окончательное, и он продолжит играть за сборную Бразилию...
Игрок, которому 29 лет, который, на мой взгяд, один из самых талантливых игроков за всю историю Мирового футбола, делает такие пессимистические заявления, и это тогда, когда Роналду-36 лет, Месси-34 года продолжают играть в своих национальных сборных и радовать своих фанатов и футбольных болельщиков по всему миру...
Жаль, что Неймар так относится к своему таланту, который надо развивать, тем более, когда есть такой яркий пример, как К.Роналду, который несмотря на свой возраст, в отличной физической форме, с твёрдым намерением и далее играть за сборную Португалии...
Чем не пример для подражания тому же Неймару...
Хочется надеяться и верить, что его решение не окончательное, и он продолжит играть за сборную Бразилию...
Слова Месси ничего не стоят без согласия папы.
Слова Месси ничего не стоят без согласия папы.
Исполнитель с не плохим сценическим потенциалом и духом мечтателя-мазохиста :))
Исполнитель с не плохим сценическим потенциалом и духом мечтателя-мазохиста :))