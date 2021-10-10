ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Неймар: «Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня»

вчера, 15:01

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что ЧМ-2022 может стать для него последним.

Думаю, это мой последний чемпионат мира, потому что не знаю, хватит ли у меня сил больше заниматься футболом.

Поэтому я сделаю все, чтобы все получилось хорошо, сделаю все, чтобы победить вместе со своей страной, чтобы осуществить свою самую большую мечту с тех пор, как я был маленьким. И я надеюсь, что смогу это сделать.

Все новости
«Как же приятно наслаждаться такими моментами». Месси — о матче с Уругваем
Сегодня, 09:57 ФотоКомментарии5
Шмейхель — о Фергюсоне: «Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее»
Сегодня, 09:41 Комментарии4
Луис Энрике: «Мы стремимся играть в смелый футбол»
Сегодня, 01:44 Комментарии19
Манчини: «Наша игра была достаточно хороша»
Вчера, 23:47 Комментарии12
Берарди: «Было важно победить бельгийцев»
Вчера, 23:42 Комментарии5
Ван Гал: «Когда дела идут плохо, то в „Барселоне“ всегда винят иностранцев»
Вчера, 23:11 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Wizard 10
Wizard 10 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:45
Что ему там развивать? Парнишке уже тридцатка через четыре месяца. Он как был подающим надежды, так им и остался. Его время уже прошло и прошло довольно неудачно, как для футболиста, который подавал большие надежды. Единственный значимый трофей он взял в 15-ом году с Барсой. И все. Кто знает как сложилась бы его карьера, останься он в Барсе. Учитывая, что в ПСЖ он за 4 года еще ничего значимого не выиграл, то так и останется просто игроком, который устраивал красивое шоу на матчах, не более. Он типичный бразил, который любит покайфовать, параллельно играя футбол и довольно не плохо, но все же, мог достичь большего, я считаю.
Брулин
Брулин
вчера в 18:35
Режим + манера игры. Он сильно травмаопасно для себя играет, во взрослом футболе нельзя так возиться с мячом, за такое постоянно бьют по ногам. Он иногда откровенно глумится над соперниками.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:12
Чемпионат мира по футболу 2022(Катар). Не только Неймар - боязнь это нормально.
Alhunah
Alhunah
вчера в 18:03
Не твой уровень дорогой
Agamaga........
Agamaga........ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:54
В семье Месси и Неймара значит почитают старших.
berda2003
berda2003
вчера в 16:11
цену набивает себе, дешёвый трюк... очередная симуляция, чтобы пожалели...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:08, ред.
И это заявляет игрок, которому предсказывали великое будущее...

Игрок, которому 29 лет, который, на мой взгяд, один из самых талантливых игроков за всю историю Мирового футбола, делает такие пессимистические заявления, и это тогда, когда Роналду-36 лет, Месси-34 года продолжают играть в своих национальных сборных и радовать своих фанатов и футбольных болельщиков по всему миру...
Жаль, что Неймар так относится к своему таланту, который надо развивать, тем более, когда есть такой яркий пример, как К.Роналду, который несмотря на свой возраст, в отличной физической форме, с твёрдым намерением и далее играть за сборную Португалии...
Чем не пример для подражания тому же Неймару...

Хочется надеяться и верить, что его решение не окончательное, и он продолжит играть за сборную Бразилию...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:06
А что на это скажнт папа ?
Слова Месси ничего не стоят без согласия папы.
sv_1969
sv_1969 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 15:53
Да это он просто движуху запустил вокруг себя
Cat01
Cat01
вчера в 15:41
Что то рано задумал....
particular
particular
вчера в 15:32
Думы и надежды в одном стакане! Хороший собутыльник :)
Исполнитель с не плохим сценическим потенциалом и духом мечтателя-мазохиста :))
112910415
112910415
вчера в 15:29
как скоро молодость прошла ...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:13
Слабенько, для Месси и Роналду это будет пятый
протон
протон
вчера в 15:06
Неймар, как и многие бразилы после 30 уже все. Жаль, что вечеринки, карнавалы, дни рождения и бесконечные развлечения оказались дороже, чем игра в футбол
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:05
Еще поиграет!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100