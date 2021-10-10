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Симеоне: «Чемпионат Испании проиграл от ухода Месси и Роналду»

вчера, 14:07

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о влиянии ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду из чемпионата Испании.

С уходом Месси и Криштиану мы все проиграли. Было много лет, в течение которых они отдавали себя по максимуму в нашей лиге.

Без них лиге нужно расти и развиваться. Думаю, темп в испанском футболе упал.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 05:37
Согласен. Это было золотое время грандов. Сейчас игроки более посредственные. Ахилес и Гектор ушли. Пришли однодневки и хотят ЗМ. 😀
амурец
амурец
вчера в 19:07
Судя по игре в сериАле и сейчас в АПЛ чемпионат Испании действительно проиграл после ухода Роналду, а суд по игре в лиге 1, после ухода Месси только выиграл
RamonCSKA
RamonCSKA ответ da da da (раскрыть)
вчера в 18:16
И Португальцы европейские бразильцы
Величайший_Князь
Величайший_Князь
вчера в 18:15
Очередные бредни Симеоне. Если бы они 10 лет назад ушли из Ла Лиги, то чемпионат безусловно бы потерял. А так только выигрывает. Они уже на закате и давно не показывают высшего пилотажа.
steel900
steel900 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:10
Как буд-то некролог читаю ))
Побольше оптимизма, все не так фатально, жизнь продолжается...
dok66
dok66
вчера в 17:52
После их ухода Лига точно потеряет свой рейтинг .
League1
League1
вчера в 17:47
Уход Роналду сильно повлиял. После его ухода за Лалигой стало наблюдать менее интересно Про уход меся такого не скажешь
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:46
Так считают разве что глоры самого нарцисса.
Его приход и уход никак не повлиял на Ла Лигу и сериал.
DXTK
DXTK
вчера в 16:48
А что Симеоне так расстроен, .....наоборот Реал и Барса ослабли, наконец у Атлетико шанс на трофеи, ....... радуйся что хоть Суарес остался в лиге которого вам отдали.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:51
За соперничеством Месси - Роналду наблюдали все болельщики Мирового футбола, а ЭЛЬ-КЛАСИКО "Барселона"-"Реал" по интриге, по накалу страстей ничуть не уступало матчам плей-офф ЛЧ... Но, к огромному сожалению, всё это осталось в прошлом...
Хочется пожелать Роналду, Месси удачи в их новых командах, здоровья, футбольного долголетия, пусть играют и радуют своих фанатов столько, сколько смогут, сколько будет желания...
И огромное им спасибо за то удовольствие, которые получали и получают болельщики Мирового футбола!
da da da
da da da ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:17
так было всегда,только в футбол испанцы природно играет лучше Англии,и в целом в Европе.
Брулин
Брулин
вчера в 15:08
Это было неизбежно все равно. Не в другие клубы, так на пенсию бы ушли на несколько сезонов позже. Испанцам хватит ностальгировать по этим двоим, и пора растить новых звезд
112910415
112910415
вчера в 15:02
потеря огромна и невосполнима
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:48
Бензема действительно лучше гномика.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:46
Когда в одно и тоже время из одной лиги уходят двое самых крутых игрока современности, естественно что чемпионат будет проигрывать и очень сильно !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:46
Уход Рона ударил по престижу чемпионата Испании а уход карлика наоборот очистил чемпионат от всяких нечистот.
Cat01
Cat01
вчера в 14:37
Они великие игроки... Звезды
drug01
drug01
вчера в 14:37
Это следовало ожидать
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 14:36, ред.
Испания своим распределением призовых между 2 клубами проиграла фактически апл и сильно отстала

В Англии Аутсайдеры примерно по финансам как Севилья
ДСА
ДСА
вчера в 14:31
Это Барселона с Реалом проиграли.
particular
particular
вчера в 14:31, ред.
Очевидно, потеря ярких индивидуумов обесцветила палитру ЛаЛиги.
Причём, предпосылок для её роста и развития нет и не ожидается. Доминирование перетекает на остров, ресурсы концентрируются там же. Так что, в обозримом будущем, интонацию на европейской арене будут задавать другие.
протон
протон
вчера в 14:25
А Тебас говорит, что лига ничего не потеряла. А Великий Алонсо говорит, что Бензема лучше Месси.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:25
Здесь не поспорить. Уверен, что предстоящее Эль-классико не будет столь популярным, как ранее.

Кстати, Месси так и не забил в Эль-классико больше, после ухода Роналду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:17
Нормально,скоро все войдет в норму.
Mangur
Mangur
вчера в 14:10
Не заметил. Просто стереотипы работают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:10
То что проиграл это точно!
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