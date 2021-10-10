Симеоне: «Чемпионат Испании проиграл от ухода Месси и Роналду»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о влиянии ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду из чемпионата Испании.
С уходом Месси и Криштиану мы все проиграли. Было много лет, в течение которых они отдавали себя по максимуму в нашей лиге.
Без них лиге нужно расти и развиваться. Думаю, темп в испанском футболе упал.
Хочется пожелать Роналду, Месси удачи в их новых командах, здоровья, футбольного долголетия, пусть играют и радуют своих фанатов столько, сколько смогут, сколько будет желания...
И огромное им спасибо за то удовольствие, которые получали и получают болельщики Мирового футбола!
Хочется пожелать Роналду, Месси удачи в их новых командах, здоровья, футбольного долголетия, пусть играют и радуют своих фанатов столько, сколько смогут, сколько будет желания...
И огромное им спасибо за то удовольствие, которые получали и получают болельщики Мирового футбола!