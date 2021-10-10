Симеоне: «Чемпионат Испании проиграл от ухода Месси и Роналду»

Главный тренер «Атлетико» высказался о влиянии ухода и из чемпионата Испании.

С уходом Месси и Криштиану мы все проиграли. Было много лет, в течение которых они отдавали себя по максимуму в нашей лиге.

Без них лиге нужно расти и развиваться. Думаю, темп в испанском футболе упал.