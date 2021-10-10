«Молодой вратарь с огромным будущим выручил Россию». Вайсс — о Сафонове

Бывший главный тренер сборной Словакии после поражения словакской команды от России (0:1) в матче квалификации ЧМ -2022 отметил игру голкипера .

У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь [Сафонов], удача была на стороне России. Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота.

Вы полностью обороняетесь и можете добиться своей цели. Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звездные футболисты, такие как Головин, Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло.

Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду.