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«Молодой вратарь с огромным будущим выручил Россию». Вайсс — о Сафонове

вчера, 10:50
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс после поражения словакской команды от России (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022 отметил игру голкипера Матвея Сафонова.

У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь [Сафонов], удача была на стороне России. Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота.

Вы полностью обороняетесь и можете добиться своей цели. Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звездные футболисты, такие как Головин, Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло.

Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 07:43
Будем надеяться к лучшему дружище.🙏.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 07:40
Спасибо за тёплые слова. 🙏.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 22:32
Приветствую, Уважаемый! Здоровья вам! Поправляйтесь!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:26
Спасибо.🤝🙏.
Ironigor
Ironigor ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 21:18
Будь здоров дружище 👍✊✊🙋‍♂️
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 21:12
Здоровья Вам!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:22
Спасибо дружище.Дай бог всем здоровья.Очень рад за поддержку.🙏.
Q-J-G
Q-J-G ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 18:04
Здоровья Вам, Уважаемый!
Здоровья прежде всего, будет здоровье, будет и всё остальное!
Ravshan878
Ravshan878 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:56
Спасибо🙏 надеюсь всё будет нормально.
David Young
David Young ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 15:38
Пожалуйста. Надеюсь Ваше здоровье вернётся в норму и Вы сможете без проблем смотреть футбольные матчи. Удачи Вам на пути к полному выздоровлению.
Ravshan878
Ravshan878 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:34
Физкультпривет уважаемый.Пока врачи не разрешает смотреть азартные игры.Вроде сердца успокоился.Но есть немного проблемы с сердечно - сосудистой системой.Думаю всё будет хорошо.Врачи старается уменьшить пульс.Стучит больше ста. Спасибо за инфу.👍.)
112910415
112910415
вчера в 15:14
перехваливать не надо, хотя большой молодец !
надо забивать, ибо автоголы соперников на поток не поставишь
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:13
У Матвея ноль в игре и два хороших сэйва и надёжная игра по мелочам - это совсем не мало для вратаря. Там было предостаточно моментов, когда Матвей подчищал, играя на выходе без лишних нервов, поэтому все комплименты в его адрес по праву.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:03
Матвей качественно сделал свою работу - это нормально. А вот про многих его партнеров этого не скажешь.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 13:23
Сборная России тухляк
David Young
David Young ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 13:02
Приветствую. КЭТиК активна на сайте, Вы просто в последнее время не видели её комментариев, так бывает.

Этот матч наверняка она, как и Вы, смотрела. Хотя могу и ошибаться на этот счёт. Но пользователями сайта обычно интересны матчи сборной России.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 12:59
Правильно катёнок.Скажика милая где соседка KETiK?Что то давненько не была.)))
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 12:47
Следующий матч для Моти будет решающим.
Аксинья
Аксинья ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
Маленькая поправочка - Карпин вообще не суется во вратарские дела, полностью доверяя Кафанову, который дока в этом деле и говорит кого из киперов ставить в ворота. Ну а не дай Бог случится вратарская ошибка повлияющая на исход встречи то большая часть шишек обрушится конечно на Карпина ))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:15
Ну вот , теперь есть основной вратарь сборной страны, а бразилец пусть за Бразилию играет !
Alhunah
Alhunah
вчера в 11:58
ну наконецто и у нас появился свой оливер кан
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:54
Благодаря бесплодным футбольным фрикциям стареющей сборной Словакии,у САфонова реально было всего два отличных сейва и остальная безошибочная игра по мелочам.Так что не надо объявлять его главным действующим лицом матча,ибо наши корявые мужественные неумехи ложились под удары и не давали вратарю реально показать свой класс.Если таковой есть,конечно,о чём узнаем попозжа.
1bear
1bear
вчера в 11:46
Сафонов - лучший вратарь России,хоть и молодой
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:27
Сафонов надежно отработал, а Шкриньяр просто выполнил работу наших нападающих:
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:25
Фарт может закончится, Сафонов не сможет выручать постоянно, несмотря на безупречную его игру со словаками... Поэтому надо играть и забивать, не надеяться на фарт Сафонова, и на то, что игроки Словении забьют мяч в свои ворота...
Но сложно играть по-другому, когда столько травмированных игроков, многие из которых игроки стартового состава, ведущие игроки...
А по поводу Сафонова, в матче со словаками сыграл хорошо, был лучшим в составе сборной, но не рано ли после одного матча "петь дифирамбы", давайте дождёмся, хотя бы, матча со сборной Словении, а лучше ещё и матчи со сборной Кипра, Хорватии и тогда только выводы о игре Сафонова и об игре сборной России в целом....
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:23
Ну что, Проблема вратаря в сборной России решена? ... очень солидно сыграл в Казани и складывается впечатление, что он, пройдя чёрно-белую полосу, стал зрелым вратарём....человек взрослеет мгновенно..... он превратился в свои 22 из многообещающего молодого игрока в мужика на футбольном поле.... конечно, ещё будут ошибки и даже откровенные привозы и этого не избежать в карьере никому из голкиперов..... НО вот теперь Сафонов, пожалуй, готов быть первым номером сборной России, решив проблему, которая так напрягала Валерия Карпина.... со Словенией в воротах должен играть Сафонов.... если тренер профессионал, то победный состав обычно не меняет (если только некоторые футболисты совсем неудачно сыграли либо получили травму...).... уверен, что Карпин будет придерживаться этого принципа.... жду Матвея в воротах и во втором матче и такой же хорошей игры!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:16
Сафонов действительно сыграл достойно.
particular
particular
вчера в 11:10, ред.
Скорее всего, игра вторым номером - это не изыск игровой модели Карпина, а следствие сложившейся обстановки на поле, превосходство словаков и неспособности наших витязей что-либо им противопоставить.
Сафонов выручил, но, к сожалению, больше никто (ну, разве что, кроме Сутормина) НИЧЕГО не вложил в командное дело.
Короче, на будущее, - для командных успехов будет недостаточно гения Валерона, везения Сафонова и чьей-то случайно подставленной головы или ноги.
Mangur
Mangur
вчера в 11:10
Будущее огромное.Главное как он этим будущим распорядятся
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:07
Влатарская школа нас пока еще не подводит,Акинфеев,Сафонов!!! Надеюся еще будут!!!
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