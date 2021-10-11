Президента Бразилии не пустили на матч «Сантоса» из-за отсутствия прививки

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вчера, 11:30

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на матч национального чемпионата «Сантос» – «Гремио».

Главу страны не пустили на стадион, так как на матч допускали зрителей, сделавших прививку от COVID-19.

«Для чего мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть матч „Сантоса“, а у меня спрашивают, привит ли я. Зачем? У меня антител больше, чем у привитых», – заявил президент.

Отметим, что Болсонару неоднократно выступал против вакцинации и изоляционных мер.