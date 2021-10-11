ГлавнаяНовостиПроисшествияБразилия. Серия А 2021

Президента Бразилии не пустили на матч «Сантоса» из-за отсутствия прививки

вчера, 11:30
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)1 : 0Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)ГремиоМатч завершен

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на матч национального чемпионата «Сантос» – «Гремио».

Главу страны не пустили на стадион, так как на матч допускали зрителей, сделавших прививку от COVID-19.

«Для чего мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть матч „Сантоса“, а у меня спрашивают, привит ли я. Зачем? У меня антител больше, чем у привитых», – заявил президент.

Отметим, что Болсонару неоднократно выступал против вакцинации и изоляционных мер.

Все новости
Футболист «Брайтона» Ив Биссума арестован по подозрению в изнасиловании
07 октября ВидеоКомментарии14
В Англии 35 матчей пришлось отложить из-за нехватки бензина
28 сентября Комментарии15
Умер чемпион мира 1966 года Роджер Хант
28 сентября
Автобус с фанатами «Марселя» попал в аварию. Один болельщик погиб
23 сентября
Хавбек «Ювентуса» Артур попал в аварию в Турине на своём «Феррари»
22 сентября Комментарии8
В возрасте 83 лет умер экс-игрок «Милана» и «Болоньи» Романо Фольи
21 сентября
Сортировать
Все комментарии
pele1981
pele1981 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:53
Сам подумай)))
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 19:17
Ковидные сектанты верят во все, что им спустят по телевизору, при этом их мнение меняют по 100 раз на дню, те еще веруны.
Rattlehead
Rattlehead ответ Величайший_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:51
Конечно никаких миллионов нет, а еще Земля плоская и покоится на спинах четырех слонов, а те в свою очередь стоят на спине плавающей в мировом космосе-океане черепахи.
Rattlehead
Rattlehead ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 17:06, ред.
Вопросами веры занимается церковь, теориями заговора - конспирология. Ни то, ни другое меня не интересует ввиду слабой доказательной базы.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:54
Вы серьезно верите ВОЗ? Я надеюсь это сарказм был. Я понимаю, вы можете не знать некоторых деталей. Я о них говорить здесь не буду, нельзя. Но, если постараться, можно всё найти самому
Rattlehead
Rattlehead ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 16:29
И? Это как-то отменяет миллионы смертей от последствий вируса?
Rattlehead
Rattlehead ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
вчера в 16:28
Ну да, ведь никакой короны не существует.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:15
Просто очередная латиноамериканская страна с отсутствующим институтом президенства, ничего более.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:44
Дико из России это слышать
альсато
альсато
вчера в 15:39
да у нас таких "болсонару"- и не сосчитать, ...при чем каждый второй из них -президент (чего либо)))))
протон
протон
вчера в 15:35
Страна, в которой все равны перед законом и нет исключений даже для правящей верхушки - достойна уважения!
протон
протон
вчера в 15:34
"Я просто хотел посмотреть игру «Сантоса», а у меня спрашивают, привит ли я? У меня антител больше, чем у кого-либо привитого», – заявил бразильский президент."

он точно президент? как с такими мозгами можно вообще выжить?
311
311
вчера в 15:33
Мог бы отменить на пару часов ограничения в стране!)
pele1981
pele1981 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:23
Просто так, для справки - в 2018 умерло людей во всем мире - 57,630 мил. чел., в 2019 - 58,390 мил. человек, в 2020 г. 58, 972 мил. человек. Вот такая вот статистика!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:19
Целых 4 млн. среди 7 млрд населения. А если подумать, и посмотреть на процент умерших-зараженных(официально), то получим 2% (даже еще меньше прошлонаписанного),а Если уж добавим тех, кто отболел тихо и без обращений к врачам, то картина совсем грустной будет( для сектантов свидетелей страшной-ужасной короны).
Rattlehead
Rattlehead ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
вчера в 14:48
Официально более четырех миллионов скончавшихся за менее чем два года. По данным же ежегодного статистического доклада Всемирной организации здравоохранения, реальное число умерших может быть в два-три раза выше официальных цифр. Совсем немного.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:10
Смертность 5%, это никак не похоже на "мрут пачками".
Rattlehead
Rattlehead ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 14:01
Настолько слабый, что люди мрут пачками. Опыт показывает, что против эпидемий есть лишь одно средство - массовая вакцинация.
zooveterinar
zooveterinar ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:20
Уважаемый!!! Зачем Вы такое фото вылаживаете,только по обедал, за малым не блеванул от них!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:15
Адекватный президент!!! Ксожалению скоро в.о.з вместе с Билом Гейтсом сделают ему предложение,от которого он вряд ли откажется!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:11
Чума,оспа и т.п ,это одно,у этих вирусов штамм устоявшийся на сто лет вперед,а это грипп обычный,каждый месяц,три постоянно мутирующий,т.к сам посебе слабый!!! Вопрос зачем вакцинироваться,если ч/з 3-4мес,он уже поменяет свою днк!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
вчера в 12:49
Оно не только продолжается,эти ублюдки уже покушаются и на детей,крысеныш не зря в бункер прячется!!!
кристина бораз
кристина бораз ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:48
Зато у них видимо духовности нет....и вот это вот все
кристина бораз
кристина бораз
вчера в 12:44, ред.
Дикие люди..в одной демократической стране скорее бы не пустили весь стадион если бы захотел виликий без прививки на футбол глянуть
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 12:32
Ковидобесие продолжается.
berda2003
berda2003
вчера в 12:32
значит не всенародновыбраный, мстят... у нас такого нет ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:31
Охренеть, во как нужно соблюдать порядок.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:31
У нас бы не пустили трибуну, чтоб не заразить привитого пересидента.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:26
Это, прежде всего, - пример для граждан своей страны и уважение к законам, без которого ( уважения ) существование правового государства невозможно.
1bear
1bear
вчера в 12:25
а я поддерживаю президента Бразилии,за то что он выступает против вакцинации
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100