Президента Бразилии не пустили на матч «Сантоса» из-за отсутствия прививки

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на матч национального чемпионата «Сантос» – «Гремио».
Главу страны не пустили на стадион, так как на матч допускали зрителей, сделавших прививку от COVID-19.
«Для чего мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть матч „Сантоса“, а у меня спрашивают, привит ли я. Зачем? У меня антител больше, чем у привитых», – заявил президент.
Отметим, что Болсонару неоднократно выступал против вакцинации и изоляционных мер.
он точно президент? как с такими мозгами можно вообще выжить?
он точно президент? как с такими мозгами можно вообще выжить?