В Англии 35 матчей пришлось отложить из-за нехватки бензина

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28 сентября 2021, 21:21

В Великобритании некоторые заправки закрылись из-за трудностей с поставками топлива. Рядом с ними образовались огромные очереди из-за машин, поэтому некоторые футболисты не смогли доехать до матчей из-за пробок. Кризис возник из-за нехватки дальнобойщиков, которые должны доставлять горючее.



В девятой и десятой лигах Англии было отменено 35 поединков.

Ранее форвард «Монако» оплатил незнакомцу бензин на заправке.