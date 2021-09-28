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В Англии 35 матчей пришлось отложить из-за нехватки бензина

28 сентября 2021, 21:21

В Великобритании некоторые заправки закрылись из-за трудностей с поставками топлива. Рядом с ними образовались огромные очереди из-за машин, поэтому некоторые футболисты не смогли доехать до матчей из-за пробок. Кризис возник из-за нехватки дальнобойщиков, которые должны доставлять горючее.

В девятой и десятой лигах Англии было отменено 35 поединков.

Ранее форвард «Монако» оплатил незнакомцу бензин на заправке.

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Перевод с BBC.co.uk
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Все комментарии
ОПС
ОПС
29 сентября в 04:22, ред.
Вот и Англии плохо без бензина.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 02:33
Бывает и такое.
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 02:21
И это якобы цивилизованная страна...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 сентября в 23:28
Видно негры бастуют.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 23:13
Разъехались водители эмигранты , вот и некому рулить бензовозами, а бензина то навалом.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
28 сентября в 22:11
Я то думал снова волчьи стаи в Атлантике орудуют))
sv_1969
sv_1969
28 сентября в 21:55
Вот так бывает
25процентный клоун
25процентный клоун
28 сентября в 21:49
электромобили... 2021ый год
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 21:45
России срочно надо спасать Англичан,мы же любим всех спасать! 😜
mihaluch
mihaluch
28 сентября в 21:40
Надо было цены поднять.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 21:36
Это просто Гулливер от жажды так поступил)))...
протон
протон
28 сентября в 21:32
Автовладельцы вполне решили, что причина прекращения работы заправок — в истощении запасов в хранилищах. Однако британские власти официально заявили — топлива у государства достаточно.
Великобритания имеет в своем распоряжении шесть нефтеперерабатывающих заводов с 47 хранилищами, и, по словам главы транспортного ведомства, ни одно из них не опустошено.
Вместе с тем и компании-операторы АЗС, и британские власти, и работники транспортной сферы признают — основная причина нехватки топлива кроется в уменьшении количества водителей бензовозов.
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 21:23
Новый анекдот от демократии, или английского юмора !)))
drug01
drug01
28 сентября в 21:22
Необычная беда
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