В Англии 35 матчей пришлось отложить из-за нехватки бензина

В Великобритании некоторые заправки закрылись из-за трудностей с поставками топлива. Рядом с ними образовались огромные очереди из-за машин, поэтому некоторые футболисты не смогли доехать до матчей из-за пробок. Кризис возник из-за нехватки дальнобойщиков, которые должны доставлять горючее.
В девятой и десятой лигах Англии было отменено 35 поединков.
Ранее форвард «Монако» оплатил незнакомцу бензин на заправке.
Великобритания имеет в своем распоряжении шесть нефтеперерабатывающих заводов с 47 хранилищами, и, по словам главы транспортного ведомства, ни одно из них не опустошено.
Вместе с тем и компании-операторы АЗС, и британские власти, и работники транспортной сферы признают — основная причина нехватки топлива кроется в уменьшении количества водителей бензовозов.
Великобритания имеет в своем распоряжении шесть нефтеперерабатывающих заводов с 47 хранилищами, и, по словам главы транспортного ведомства, ни одно из них не опустошено.
Вместе с тем и компании-операторы АЗС, и британские власти, и работники транспортной сферы признают — основная причина нехватки топлива кроется в уменьшении количества водителей бензовозов.