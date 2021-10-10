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Ярмоленко забил 43-й гол за сборную Украины. Он близок к рекорду Шевченко

вчера, 08:28
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:1).

Для хавбека «Вест Хэма» это 43-й гол за национальную команду в 103-й игре, он продолжает занимать второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Рекордсменом по этому показателю является Андрей Шевченко — 48 голов в 111 матчах.

Также в матче с Финляндией рекорд установил голкипер украинцев Андрей Пятов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:57
Иван Иванович, Дружище Дорогой, я снова не прохожу мимо и плюсую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:57
Согласен заменить великий на знаменитый.)))
Capral
Capral ответ Любитель _футбола (раскрыть)
вчера в 16:55
Ну понятно- Ярмолка святой, а Степаненко сепар. Всё, больше вопросов не имею и прекращаю общение.
Любитель _футбола
Любитель _футбола ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:48
Степаненко провокатор еще тот и игрок довольно грязноватый))) так что Ярмола больше ответил на грубость))) Но вне поля, стульями не бил никого и в ванной с другом не был замечен, и не имитировали содомию по раздевалкам)))
Capral
Capral ответ Любитель _футбола (раскрыть)
вчера в 16:40
Особенно, эти прекрасные качества проявились у него в игре против Шахтера, в ЧУ в 2015г. когда он, ударил своего товарища по сборной игрока Шахтера Степаненко.....
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 16:22
Лидер на поле, прекрасные человеческие качества, характеризуют Андрея) Вне поля занимается благотворительностью ( а не рукоблудством).Уже и сейчас понятно что Ярмоленко один из лучших игроков в истории Украины, думается, что и рекорд Шевченко он побьет) Удачи Андрею)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:01
Рискну поставить на менее вероятный исход данного события, что Ярмоленко не перегонит Шеву.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:33, ред.
Иван Иванович, Дружище- моё Почтение!!!!!!!
Ваня, ты знаешь, я всегда плюсую тебя за твои мудрые и яркие посты! Но вот сейчас, я хочу внести поправочку, с твоего позваления разумеется. Во-первых, Шева не великий, а известный. Если мы всех известных будем называть великими, то кто-же тогда действительно великий? Великих в мировом футболе единицы, а известных и популярных много! А во-вторых, Ярмолка уже старый мерин, и футбольного будущего у него нет. А превзойти рекорд Шевы - не самое яркое событие, играя за сб. Украины....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:06
Идут примерно по одному графику. 5 голов в 8 матчах забить вполне можно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:57
Есть реальные шансы догнать и перегнать но Шевченко всегда останется более весомым и топовым чем Ярмоленко.
Землянин
Землянин
вчера в 09:57
Шевченко то покруче был, но там Шовковский чудил, крерзая матси сборной на большие турниры и чемпионаты. Ну и травмы тоже
drug01
drug01
вчера в 09:53
Скоро обойдет
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:34
В принципе вполне по силам переплюнуть Шевченко.
протон
протон
вчера в 09:30
Шутник Ярмола)) Красавчик!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:28
Должен догнать. Забивает ведь почти в каждом матче.
Gahi
Gahi
вчера в 09:20
Так и должен играть и забивать атакующий полузащитник как Андрей Ярмоленко, который уже на 4 минуте послал мяч в ворота сборной Финляндии и обозначил курс команды на победу в гостях. Этот гол приблизил его к рекорду замечательного игрока и бывшего тренера сборной команды Андрея Шевченко, до которого осталось 5 а затем и шестой гол забить чтобы обойти обладателя "Золотого мяча" как лучшего футболиста Европы 2004 года Андрея Шевченко. Этот рубеж вполне по силам игроку сборной Украины Андрею Ярмоленко, учитывая игры как в отборе на чемпионат мира так и матчи в Лиги Наций. Но как быстро это всё произойдёт будет зависеть прежде всего от самого Ярмоленко и его партнёров по команде, а главное при любом исходе имя Андрей пока долго ещё будет оставаться на верхней строчки рекордсмена сборной национальной команды по забитым голам, только фамилия у рекордсмена будет своя. Удачи
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:20
Все у него получится, главное, чтобы не думал про все эти рекорды и статистику, играл для своих болельщиков и радовал их своей игрой и забитыми голами, тогда наверняка догонит и перегонит по этому показателю великого Шевченко, благо возраст вполне позволяет. Удачи ему и главное без травм!
ДСА
ДСА
вчера в 09:16
До Шевченко можно и не дотянуться.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:06
Хорошо прёт Ярмола. Думаю в свой 31 год, он побьёт в скором времени рекорд Шевы, который казалось, вряд ли кто смог бы побить в обозримом будущем. Но ничто не вечно, даже то что установил легенда украинского футбола Андрей Шевченко!
ОПС
ОПС
вчера в 09:01
Может быть.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:36
Конечно украинские футболисты,нашим далеко,толи деньгами разбалованны,то ли менее талантливы!!!
112910415
112910415
вчера в 08:35
крутой парень
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:29
И рекорд Шевченко скоро падёт!
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