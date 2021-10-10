Ярмоленко забил 43-й гол за сборную Украины. Он близок к рекорду Шевченко

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вчера, 08:28

Полузащитник сборной Украины забил гол в матче отбора ЧМ -2022 с Финляндией (2:1).

Для хавбека «Вест Хэма» это 43-й гол за национальную команду в 103-й игре, он продолжает занимать второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Рекордсменом по этому показателю является — 48 голов в 111 матчах.

Также в матче с Финляндией рекорд установил голкипер украинцев Андрей Пятов.