Ярмоленко забил 43-й гол за сборную Украины. Он близок к рекорду Шевченко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:1).
Для хавбека «Вест Хэма» это 43-й гол за национальную команду в 103-й игре, он продолжает занимать второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
Рекордсменом по этому показателю является Андрей Шевченко — 48 голов в 111 матчах.
Также в матче с Финляндией рекорд установил голкипер украинцев Андрей Пятов.
Ваня, ты знаешь, я всегда плюсую тебя за твои мудрые и яркие посты! Но вот сейчас, я хочу внести поправочку, с твоего позваления разумеется. Во-первых, Шева не великий, а известный. Если мы всех известных будем называть великими, то кто-же тогда действительно великий? Великих в мировом футболе единицы, а известных и популярных много! А во-вторых, Ярмолка уже старый мерин, и футбольного будущего у него нет. А превзойти рекорд Шевы - не самое яркое событие, играя за сб. Украины....
Ваня, ты знаешь, я всегда плюсую тебя за твои мудрые и яркие посты! Но вот сейчас, я хочу внести поправочку, с твоего позваления разумеется. Во-первых, Шева не великий, а известный. Если мы всех известных будем называть великими, то кто-же тогда действительно великий? Великих в мировом футболе единицы, а известных и популярных много! А во-вторых, Ярмолка уже старый мерин, и футбольного будущего у него нет. А превзойти рекорд Шевы - не самое яркое событие, играя за сб. Украины....