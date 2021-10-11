Гамула: «Словении терять уже нечего, так что посмотрим»

Российский тренер порассуждал о шансах сборной России в матче со Словенией в рамках отбора ЧМ -2022.

Есть локальная задача и ситуация, в которую попала сборная — если человек травмированный и команда добивается положительного результата — снова недовольны. Когда проигрываем — недовольны, когда выигрываем — тоже, когда будут довольные-то? Все равно молодцы, играли на результат, проявили характер со словаками.

Воспоминания от Марибора не очень хорошие, мы помним 2009 год… Думаю, будет немножко полегче, наши ребята постараются решить ту задачу, которую поставят перед ними и добьются положительного результата. По крайней мере, я бы очень хотел — после того, как отстояли со словаками, наверняка будет легче. В принципе, словенцам терять уже и нечего, так что посмотрим. Будем надеяться, что все пройдет хорошо.