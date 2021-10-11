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Гамула: «Словении терять уже нечего, так что посмотрим»

вчера, 14:29
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Игорь Гамула порассуждал о шансах сборной России в матче со Словенией в рамках отбора ЧМ-2022.

Есть локальная задача и ситуация, в которую попала сборная — если человек травмированный и команда добивается положительного результата — снова недовольны. Когда проигрываем — недовольны, когда выигрываем — тоже, когда будут довольные-то? Все равно молодцы, играли на результат, проявили характер со словаками.

Воспоминания от Марибора не очень хорошие, мы помним 2009 год… Думаю, будет немножко полегче, наши ребята постараются решить ту задачу, которую поставят перед ними и добьются положительного результата. По крайней мере, я бы очень хотел — после того, как отстояли со словаками, наверняка будет легче. В принципе, словенцам терять уже и нечего, так что посмотрим. Будем надеяться, что все пройдет хорошо.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:28
возможно разное развитие событий
разве что доминирование нашей сборной не удаётся представить
trtu99
trtu99
вчера в 15:18
Наши парни красавцы!!!! И в этой игре быстренько запихать им хотя бы один гол, можно хоть и автогол и автобус поставить у ворот. Плевать на статистику. Ситуация такова, что бы добиться результата нужна цель и средства под неё. Есть цель это попадание на ЧМ а средств явно не достаточно ( кадровый состав и сыгранность). Так что подойдут любые средства, хоть чучелком хоть тушкой но проходить надо.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:54
Да, конечно Марибор.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:43
Только и остаётся что надеяться.
David Young
David Young ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 14:35
Вы имели ввиду в Мариборе?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:33, ред.
При этом в Словении наша сборная раньше выступала неудачно. Пора менять традицию.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:32
Вот таких и ловят на контригре
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:32
Верю, не верю. В сказку поверю !!!)
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