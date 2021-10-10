Бийол: «Буду счастлив, если мы обыграем Россию»

Защитник ЦСКА и сборной Словении порассуждал о предстоящем матче против России.

Я очень хорошо знаю российских игроков, многие из них выступают в российской лиге. Это очень квалифицированные игроки, о них мне, конечно, известно больше, чем о других соперниках. Однако я не могу утверждать, что это обязательно нам поможет.

Для меня эта игра отличается от других, потому что я играю в России, получаю там зарплату, поэтому для меня это будет особенный матч. И если нам удастся победить, я буду счастлив.