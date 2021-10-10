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Бийол: «Буду счастлив, если мы обыграем Россию»

вчера, 19:25
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Защитник ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол порассуждал о предстоящем матче против России.

Я очень хорошо знаю российских игроков, многие из них выступают в российской лиге. Это очень квалифицированные игроки, о них мне, конечно, известно больше, чем о других соперниках. Однако я не могу утверждать, что это обязательно нам поможет.

Для меня эта игра отличается от других, потому что я играю в России, получаю там зарплату, поэтому для меня это будет особенный матч. И если нам удастся победить, я буду счастлив.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:41
Тогда лучше в конюшню не возвращайся,мы тебя побъём кнутом.
Gahi
Gahi
вчера в 20:28
Будем очень надеяться, что после этой игры Яка Бийол скажет уже так, "А счастье было так возможно,Так близко!". Но увы не суждено мне было, испытать его сегодня. Удачи
Futurista
Futurista
вчера в 20:21, ред.
Вот же конь простой)...а нужен троянский...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:21
Нас не победить!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:14
Не надейся Яка, победы вам не видать.
drug01
drug01
вчера в 20:06
У каждого своя задача
протон
протон
вчера в 19:37
думаю ничья максимум светит России, возможно после игры со словаками сделают выводы и будут землю грызть, хотелось бы верить,поставлю на ничью. это максимум что могут. сборная Россия
shlomo
shlomo
вчера в 19:36
Ну ну...узду то на тебя мы набросим....:)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:30
Вот уж действительно счастье))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:27
Как мало ему нужно для счастья...
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