Яковлев: «Я расстроился, узнав об уходе Ганчаренко из ЦСКА»

Нападающий ЦСКА , который дебютировал в основе «армейцев» в 2021 году, поделился впечатлениями от работы под руководством .

К основе ЦСКА меня подтянул еще Виктор Ганчаренко? Мне заранее сказали, что поеду с главной командой в Кампоамор. Самый тяжелый сбор в моей жизни. После молодежки — абсолютно другие скорости, интенсивность, единоборства.

Каким Ганчаренко запомнился? Я ему как тренеру симпатизирую. Плюс дал мне многое лично мне. Подсказал много нюансов, особенно в плане открываний за спину. Мелкие детали — вроде бы «ничего такого», а на поле могут пригодиться и помочь в определенной ситуации.

Что больше всего удивляло на первых порах в основе? Отношение к тренировкам и питанию. В основной команде, например, рассказывают, какая пища лучше. В молодежке таких бесед не было.

Я так и не успел дебютировать при Ганчаренко? Я сам понимал, что нужно какое-то время на адаптацию к первой команде. Привыкнуть к скоростям, единоборствам. Понадобилось месяца два-три, чтобы было комфортно. Об уходе Виктора Михайловича узнал из интернета. По-моему, тогда был перерыв на сборные и у нас была трехдневная пауза. Конечно, расстроился — ведь именно он подтянул меня к первой команде, дал возможность проявить себя на сборах в Испании.