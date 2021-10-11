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Яковлев: «Я расстроился, узнав об уходе Ганчаренко из ЦСКА»

вчера, 10:07

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, который дебютировал в основе «армейцев» в 2021 году, поделился впечатлениями от работы под руководством Виктора Ганчаренко.

К основе ЦСКА меня подтянул еще Виктор Ганчаренко? Мне заранее сказали, что поеду с главной командой в Кампоамор. Самый тяжелый сбор в моей жизни. После молодежки — абсолютно другие скорости, интенсивность, единоборства.

Каким Ганчаренко запомнился? Я ему как тренеру симпатизирую. Плюс дал мне многое лично мне. Подсказал много нюансов, особенно в плане открываний за спину. Мелкие детали — вроде бы «ничего такого», а на поле могут пригодиться и помочь в определенной ситуации.

Что больше всего удивляло на первых порах в основе? Отношение к тренировкам и питанию. В основной команде, например, рассказывают, какая пища лучше. В молодежке таких бесед не было.

Я так и не успел дебютировать при Ганчаренко? Я сам понимал, что нужно какое-то время на адаптацию к первой команде. Привыкнуть к скоростям, единоборствам. Понадобилось месяца два-три, чтобы было комфортно. Об уходе Виктора Михайловича узнал из интернета. По-моему, тогда был перерыв на сборные и у нас была трехдневная пауза. Конечно, расстроился — ведь именно он подтянул меня к первой команде, дал возможность проявить себя на сборах в Испании.

Ганчаренко покинул ЦСКА в конце прошлого сезона и вскоре возглавил «Краснодар».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:40
Так то порой Ганчаренко в ЦСКА результаты показывал - и "Реал" обыгрывали и до четвертьфинала Лиги Европы команду доводил, но видимо тренерский цикл Виктора в "ЦСКА" был завершен, результаты стали неуклонно падать. Но тем не менее можно утверждать, что Виктор Ганчаренко один из лучших тренеров, работающих в РПЛ, и последние результаты и игра "Краснодара" настраивает на довольно оптисистичный лад.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:38
АВБ уже выпускал Владислава в играх основы. парень не терялся, отметился результативным пасом, но пока ещё не притёрся, как говорится, всё ещё впереди, удачи ему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:19
Викторович нормальный тренер просто у нас он выработал весь свой ресурс.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:55
Переходи в "Краснодар",нельзя терять протекцию гениального тренера современности.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:46
Кому-то этот тренер нравится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:34
Он уже почти год как ушёл...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:30
Ушел и ушел, не о чем жалеть.
санек002
санек002
вчера в 10:28
я думал паша яковлев горюетЁ!
berda2003
berda2003
вчера в 10:19
было бы о чём скулить, подтянул к основе от безысходности...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:16
Нечего горевать! Алёша тебе тоже даёт игровое время.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:10
Да ладно, ничего страшного не произошло.
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