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Сенников: «Со словенцами будет играть чуть легче, чем со словаками»

вчера, 19:49

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников порассуждал о предстоящем матча сборной России против команды Словении.

Мне кажется, что со словенцами будет играть чуть легче, чем со словаками. Сама сборная Словакии является слаженной командой, футболисты очень хорошие. Не удивительно, что они нас переигрывали, для нас хорошо, что смогли взять три очка в этой игре. Я надеюсь, что футболисты не переоценят свои возможности и серьезно будут готовиться к игре со словенцами, потому что там тоже будет тяжело, непростой матч, нужно терпеть.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:06
Вряд ли.
Gahi
Gahi
вчера в 23:05
Главное чтобы был положительный результат для сборной России. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:43
Про словенцев-ни слова,или "какие основания для подобного утверждения"?
drug01
drug01
вчера в 21:13
Лёгкой игры не жди....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
До матча лучше ничего не говорить.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:08
Посмотрим, с кем легче...
Serge Veps
Serge Veps
вчера в 20:35
Россия выиграет.
beefs
beefs
вчера в 20:33
С чего бы это легче будет?..
112910415
112910415
вчера в 20:16
чуть ?
тогда опять автогол нужен
протон
протон
вчера в 20:08
Абсурд высказываний никто не запрещал.
ДСА
ДСА
вчера в 19:49
В гостях легче только не будет.
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