Сенников: «Со словенцами будет играть чуть легче, чем со словаками»

Бывший защитник «Локомотива» порассуждал о предстоящем матча сборной России против команды Словении.

Мне кажется, что со словенцами будет играть чуть легче, чем со словаками. Сама сборная Словакии является слаженной командой, футболисты очень хорошие. Не удивительно, что они нас переигрывали, для нас хорошо, что смогли взять три очка в этой игре. Я надеюсь, что футболисты не переоценят свои возможности и серьезно будут готовиться к игре со словенцами, потому что там тоже будет тяжело, непростой матч, нужно терпеть.