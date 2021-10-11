России для выхода на ЧМ-2022 может хватить ничейного счёта против Хорватии

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вчера, 23:57

В понедельник вечером состоялись матчи 8-го тура отборочного турнира к ЧМ -2022 в группе Н.

Сборная России в гостях победила Словению, а Хорватия дома не смогла обыграть Словакию. Таким образом, Россия вышла на чистое первое место — теперь она опережает хорватов на два балла.

Два последних тура в группе Н состоятся в ноябре. 11 ноября Хорватия сыграет в гостях с Мальтой, а Россия примет Кипр. 14 ноября хорваты дома сразятся с командой Валерия Карпина.

Если команды не оступятся в матчах с аутсайдерами, судьба путевки решится в последнем туре. Россию теперь устроит любой результат в игре против Хорватии за исключением поражения.

Напомним, что до 8-го тура хорваты опережали россиян за счет лучшей разницы мячей. Это означало, что в последнем туре России, скорее всего, нужно было бы побеждать Хорватию в гостях, чтобы занять 1-е место.