России для выхода на ЧМ-2022 может хватить ничейного счёта против Хорватии

В понедельник вечером состоялись матчи 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе Н.
Сборная России в гостях победила Словению, а Хорватия дома не смогла обыграть Словакию. Таким образом, Россия вышла на чистое первое место — теперь она опережает хорватов на два балла.
Два последних тура в группе Н состоятся в ноябре. 11 ноября Хорватия сыграет в гостях с Мальтой, а Россия примет Кипр. 14 ноября хорваты дома сразятся с командой Валерия Карпина.
Если команды не оступятся в матчах с аутсайдерами, судьба путевки решится в последнем туре. Россию теперь устроит любой результат в игре против Хорватии за исключением поражения.
Напомним, что до 8-го тура хорваты опережали россиян за счет лучшей разницы мячей. Это означало, что в последнем туре России, скорее всего, нужно было бы побеждать Хорватию в гостях, чтобы занять 1-е место.
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А кто в стыках может попасться?
А кто в стыках может попасться?
А вдруг хорваты мальте проиграют 0:4 или 0:5, а Россия сыграет вничью с Кипром.
Конечно это всё гипотетически.
Просто многие забывают, что при возможном равенстве очков в первую очередь считается разница забитых и пропущенных, а не игры между собой
А вдруг хорваты мальте проиграют 0:4 или 0:5, а Россия сыграет вничью с Кипром.
Конечно это всё гипотетически.
Просто многие забывают, что при возможном равенстве очков в первую очередь считается разница забитых и пропущенных, а не игры между собой
https://m.soccer.ru/blogs/record/1219162
https://m.soccer.ru/blogs/record/1219162