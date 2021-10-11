ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыОтбор ЧМ-2022. Европа

России для выхода на ЧМ-2022 может хватить ничейного счёта против Хорватии

вчера, 23:57
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия14.11.2021 в 17:00 Не начался

В понедельник вечером состоялись матчи 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе Н.

Сборная России в гостях победила Словению, а Хорватия дома не смогла обыграть Словакию. Таким образом, Россия вышла на чистое первое место — теперь она опережает хорватов на два балла.

Два последних тура в группе Н состоятся в ноябре. 11 ноября Хорватия сыграет в гостях с Мальтой, а Россия примет Кипр. 14 ноября хорваты дома сразятся с командой Валерия Карпина.

Если команды не оступятся в матчах с аутсайдерами, судьба путевки решится в последнем туре. Россию теперь устроит любой результат в игре против Хорватии за исключением поражения.

Напомним, что до 8-го тура хорваты опережали россиян за счет лучшей разницы мячей. Это означало, что в последнем туре России, скорее всего, нужно было бы побеждать Хорватию в гостях, чтобы занять 1-е место.

Все новости
Источник: soccer.ru
Червиченко: «Сейчас команда Словении для нас — заноза в заднице»
Вчера, 15:07 Комментарии3
Самедов: «Словенцы хорошо играют дома»
Вчера, 14:05 Комментарии3
Булыкин: «Словения оставляет впечатления средней команды»
Вчера, 13:15 Комментарии8
Кавазашвили — о сборной России: «Надежда только на одно — на чудо»
Вчера, 13:03 Комментарии15
Сборная России всегда проигрывала в Словении. Инквизитор Карпин собирается развеять черную магию Марибора
Вчера, 11:49Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии10
Ловчев: «После последней игры сборной России ждать особо нечего»
Вчера, 09:07 Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:47
По старой доброй традиции, когда нас устраивает ничья, соперник не оставляет от нас и мокрого места... Надеюсь, Карпин вдолбит футболистам в головы то, что играть надо только на победу, как это делали словаки. Только тогда добьёмся нужного результата.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:27
Если мы все совокупно убедим в достижении этой "главной цели" нашу сборную,то нас ждёт разочарование-опять "до Москвы "отступать будем. Сборная должна доказать всепропальщикам страны и мира на деле,что у неё есть потенциал и она его реализовала в очной честной борьбе. Иначе никак.
Islam0500
Islam0500
сегодня в 10:18
Ну это вполне под силу нашим. Учитывая, что к тому моменту должны вернуться все травмированные и состав будет оптимален.
NYJ
NYJ ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 09:19
Пищеварительная система подвела, как итог - обо76ись
Знатог
Знатог
сегодня в 08:32
А можа и здесь хорваты нам помогут, сыграют за нас стыки? Готовим мерседесы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:03
Играть надо на победу, а там как получится.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:45
Валере будет сложно настроить мозги игроков на победу. Нужен массированный натиск всего штаба. Иначе может быть всякое.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:07
Главное чтоб звезду не поймали и концентрацию не растеряли
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:00
Начинается, для начала надо победить Кипр а потом не настраиваться на ничью а на победу с хорватами.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 06:41
Вспоминается интервью 14-летней давности Зырянова перед Израилем и что потом вышло.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:18
Для начала − Кипр.
112910415
112910415
сегодня в 05:43
ох уж эта устраивающая ничья ...
амурец
амурец
сегодня в 05:08
Вот только на надо устраивает ничья, когда наши ребята начинают думать, что устроит и ничья влетаем без шансов, поэтому только победа в оставшихся матчах, такой должен быть настрой
bashnat013
bashnat013
сегодня в 04:55, ред.
Это все спасибо Дзюба вот нет его ,а как помогает.Предлагаю дать ему денег и отправить за полярный круг может и клубы наши попрут лч
ОПС
ОПС
сегодня в 04:54
Ничью еще надо завоевать. Матч будет тяжелейшим.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 03:21


В профиле других пользователей есть отдельная закладка с ответами на ваши комментарии.


rey_luka
rey_luka
сегодня в 02:45
Болеем за хорватов,ура!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 02:39
В стыках 2 раунда надо проходить
kasyak7
kasyak7 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 02:02
Ты че такое говоришь?!,как это проиграть??? Если проиграем хорватам,тогда хорваты опередят нас на 1 очко
kasyak7
kasyak7 ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 01:58, ред.
Там не просто стыковой матч, два матча полуфинал и финал, как-то так.Регламент нынче другой
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:43
Главное в матче с хорватами, с самого начала не играть на ничью и тогда шансы не проиграть будут неплохие!
Timur132
Timur132 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 00:33
"Первое место просто кровь из носа надо занимать"

А кто в стыках может попасться?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Палыч82 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Если Джикия так же будет кувыркаться на месте и из-за этого будут залетать голы сопернику то можно и ноги волочить)
Artemon9
Artemon9 ответ Александр Рябов (раскрыть)
сегодня в 00:13, ред.
Ну это пока что 😄
А вдруг хорваты мальте проиграют 0:4 или 0:5, а Россия сыграет вничью с Кипром.
Конечно это всё гипотетически.
Просто многие забывают, что при возможном равенстве очков в первую очередь считается разница забитых и пропущенных, а не игры между собой
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:11
Но и перенастрой с кипром на пользу не пойдет, вымотает. Пусть Валера ищет золотую середину)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:09
Все по плану, никакого расслабона. Кипр не аутсайдер, настраиваемся на каждого
Александр Рябов
Александр Рябов ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Нет. У нас отрыв в два очка а не в три.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:06, ред.
Судя по регламенту, можно и проиграть хорватам, но взять первое место, если конечно разница забитых и пропущенных будет в пользу сборной России. А для этого надо забивать Кипру как можно больше
https://m.soccer.ru/blogs/record/1219162
ABir
ABir
сегодня в 00:05
Очень важная и нужная победа сборной России, не благодаря , а вопреки! Теперь надо обязательно, во что бы то не стало обыгрывать Кипр, а самое главное - не настраиваться на ничью с хорватами
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:05
Мы ещё с Кипром можем облажаться на раз-два...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100