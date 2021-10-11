Самедов: «Словенцы хорошо играют дома»

Бывший российский футболист прокомментировал матч сборной России против Словении в рамках 8-го тура отборочного этапа ЧМ -2022.

Очень тяжелый матч будет, я думаю. И со словаками была трудная игра. Но сборная Словении показывает себя как очень хорошая команда, так что будет непросто. Тем более что словенцы хорошо играют дома, а для любой сборной игры на выезде всегда даются труднее. Так что со словенцами точно не будет легче.

Надеюсь, что для нашей команды все сложится хорошо. Потери игроков — это всегда серьезная проблема для команды, но это часть футбола, и, думаю, у словенцев тоже наверняка есть потери. Это факт, который надо принять и двигаться дальше, ничего с этим не сделаешь. Верю в победу, но нужно играть гораздо лучше, чем со словаками, потому что в том матче присутствовало везение. Я думаю, второй раз такое может не пройти.