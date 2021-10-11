Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч отборочного этапа ЧМ -2022 между сборными России и Словении.

Хочется надеяться, что счастье не закончится и будет вечным. Хотя шансов на это совсем мало. Это уже не второй, а третий раз снаряд должен в одну воронку попасть. Внушает оптимизм добавление Миранчука и Самошникова. Но то, что мы видели в домашней игре со словаками, мало обнадеживает.

Словенцы в начале были не очень, сейчас подсобрались. Но у основных конкурентов они не выигрывали, поэтому не такая грозная, как была раньше, когда не пускала нас на различные турниры, сборная. Но, мне кажется, сейчас команда Словении для нас — заноза в заднице, которая маленькая, но болючая и вонючая. Конечно, не хотелось бы на ней еще раз обжечься.

На мой взгляд, лучше нас в нашей группе две команды — Хорватия и Словакия. Но словакам катастрофически не везет. Еле-еле хорваты в прошлый раз их обыграли, и потом они и нам несчастно проиграли. Но вполне возможно, что в этот раз они победят Хорватию, игра у них хорошая, и когда-то должно все возвращаться. Если, конечно, им повезет и они обыграют хорватов, а мы вдруг каким-нибудь неведомым чудом победим Словению — это будет максимальный хохот.