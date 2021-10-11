Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Словении в отборочном цикле ЧМ -2022.

Очень тяжелый момент сейчас, потому что может случиться все что угодно. Сегодня словаки после позорного проигрыша должны отомстить самим себе и обыграть хорватов. А мы должны сегодня выиграть у словенцев. И тогда уже я скажу, что Карпин — везунчик. Надежда только на одно — на чудо. Когда-нибудь оно должно появиться на нашем небосклоне.

Карпин был прекрасным, агрессивным, техничным футболистом, умеющим здорово играть. Я бы очень хотел, чтобы ему повезло в тренерской деятельности. Мне надо, чтобы команда вышла и поехала в Катар на ЧМ , чтобы у руля остался Валерий Георгиевич.

Сегодня будет намного сложнее, нежели со словаками. Играя в гостях, мы должны проявить максимум творчества, грамотно удерживать мяч, не спеша исполнять технические передачи: все надо делать так, чтобы было минимум потерь. Если сохраним ничью, дай Бог, уже будет хорошо, хоть лицом в грязь не ударим. Если выиграем, то, думаю, пацаны в таком состоянии, в котором они сейчас есть, могут вернуться домой героями.