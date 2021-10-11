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Кавазашвили — о сборной России: «Надежда только на одно — на чудо»

вчера, 13:03
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Словении в отборочном цикле ЧМ-2022.

Очень тяжелый момент сейчас, потому что может случиться все что угодно. Сегодня словаки после позорного проигрыша должны отомстить самим себе и обыграть хорватов. А мы должны сегодня выиграть у словенцев. И тогда уже я скажу, что Карпин — везунчик. Надежда только на одно — на чудо. Когда-нибудь оно должно появиться на нашем небосклоне.

Карпин был прекрасным, агрессивным, техничным футболистом, умеющим здорово играть. Я бы очень хотел, чтобы ему повезло в тренерской деятельности. Мне надо, чтобы команда вышла и поехала в Катар на ЧМ, чтобы у руля остался Валерий Георгиевич.

Сегодня будет намного сложнее, нежели со словаками. Играя в гостях, мы должны проявить максимум творчества, грамотно удерживать мяч, не спеша исполнять технические передачи: все надо делать так, чтобы было минимум потерь. Если сохраним ничью, дай Бог, уже будет хорошо, хоть лицом в грязь не ударим. Если выиграем, то, думаю, пацаны в таком состоянии, в котором они сейчас есть, могут вернуться домой героями.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:36
И чудо случилось! Hallelujah!
Землянин
Землянин
сегодня в 07:37
Ну пожалуйста, как заказывал
suiw
suiw
вчера в 18:01
Дожили. Словения с ее населением в 2,5 млн считается фаворитом.Это надо же было в такую задницу футбол загнать.
протон
протон
вчера в 16:16
Словения играет на своем поле против России и этот матч будет решающим. Только победа дает хоть какие-то шансы в борьбе за второе место в группе.
У сборной России не вызваны Черышев, Головин, Миранчук, Зобнин и еще несколько игроков основы и игроков около основы. Взамен играют амбициозные новички. Словения на своем поле очень редко проигрывает и гостям будет тяжело.
Ну что!Словения для меня фаворит в данном матче!
протон
протон
вчера в 16:01
Вообще-то играть надо на победу. Иначе и играть нет смысла!
альсато
альсато
вчера в 15:52
НА ЧУДО? ...А когда было по другому?))))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:26
Кавазашвили — о сборной России: «Надежда только на одно — на чудо» . Чудо - автобус ЛиАз 🚌 !!!)
berda2003
berda2003
вчера в 14:03
надо пошаманить, в бубен коё-кому настучать - глядишь и выиграют...
CTAPbIU
CTAPbIU
вчера в 13:57
А что нового сказал Анзор?
При всем уважении, это банально
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:41
Откуда анзорику известно а может ребята сыграют совсем по другому.
112910415
112910415
вчера в 13:21
... хоть и печально это
shlomo
shlomo
вчера в 13:18
Есть тревога, что "чудо" два раза подряд может не повториться.... по воротам толком не бьем, игры пока нет..... в матчем со Словакией нас спасло наверное присутствие Хоттабыча на трибуне.... и получилось, как у Тютчева, в Россию можно только верить..... давайте снова верить, может быть, все и будет..... потому что если мы не выйдем с первого места из группы, то нам с такой игрой ловить нечего в стыковочных матчах..... надеюсь на удачу, которая сопутствует Карпину, на ребят, которые должны поверить в себя.....Россия - вперед!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:16
Он прав, к сожалению
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:08
Опять автогол и игра на ноль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:08
С такой игрой да ...
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