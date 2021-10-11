Булыкин: «Словения оставляет впечатления средней команды»

Бывший футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от матча сборной России против команды Словении в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Ожидаю лучшей игры, чем со Словакией, и такого же результата, то есть победы. Словения вообще оставляет впечатление средней команды, которую надо обыгрывать, не вспоминая матч в Мариборе, когда мы проиграли в 2009 году. Конечно, когда лидеры сборной не играют — это всегда неприятно, но нужно играть теми, кто есть, и побеждать. Рискну сделать прогноз: наши выиграют со счетом 2:1.