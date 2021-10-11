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Булыкин: «Словения оставляет впечатления средней команды»

вчера, 13:15
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча сборной России против команды Словении в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Ожидаю лучшей игры, чем со Словакией, и такого же результата, то есть победы. Словения вообще оставляет впечатление средней команды, которую надо обыгрывать, не вспоминая матч в Мариборе, когда мы проиграли в 2009 году. Конечно, когда лидеры сборной не играют — это всегда неприятно, но нужно играть теми, кто есть, и побеждать. Рискну сделать прогноз: наши выиграют со счетом 2:1.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:58
началось шапко-закидательство экспертов
112910415
112910415
вчера в 14:36
средняя команда ?
опасно, блин ..
ДСА
ДСА
вчера в 14:12
Тут то мы должны узнать истинный уровень нашей сборной.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:48
Дак и наша не выше.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:41
Получается матч двух средних команд, только одна имеет домашнее преимущество плюс очень несчастливый для сборной России стадион. В обороне наша сборная со словаками сыграла несмотря на все разговоры надежно плюс Сафонов выручил пару раз. Главная проблема нашей сборной перед предстоящей игрой - нападение. Лучший и почти единственный играющий легионер с травмой, "герой нации" предпочел заняться съемками нового занятного видео, Смолов без голов в матчах "Локомотива" и сборной, Заболотного выпускаю для отработки в отборе мяча, Соболев в виду неважной игры даже до расширенного состава не добрался, молодой Захарян пока способен только ассистировать автоголам (ну уже неплохо). Верю, что наша сборная способна на самоотдаче неплохо отыграть в обороне, но от гола никто не застрахован и возможно забивать точно понадобиться. А вот как это сделать - головная боль Карпина.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:37
Прогноз конечно оптимистичный.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:21
Но наша сборная ниже среднего уровня
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:16
А мы какое впечатление оставляем?! 🤣🤣🤣😜😜😜
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