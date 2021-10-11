Ловчев: «После последней игры сборной России ждать особо нечего»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от игры сборных России и Словении в рамках отбора ЧМ -2022.

Я думаю, что после последней игры ждать особо нечего. Хоть мы и выиграли, но играли, на самом деле, очень слабо. Старательно, но не более того. Я не верю в то, что наши выиграют в Словении. Думаю, что просто проиграют. Игры в атаке не было, моментов практически не создали, Словакия сама себе забила.

Причина такой игры в том, что контингент футболистов в сборной довольно слабый. К тому же, некоторые получили травмы. Откровенно говоря, у нас сейчас просто слабое поколение. Футболисты, которые играли в 2018 году, тоже были слабенькие, но потихоньку делали результат. Там были опытные Акинфеев, Игнашевич и Дзюба. Было много ребят уровня довольно-таки среднего. На сегодняшний день таких просто нет. Они ушли, а молодые даже не стоят рядом с ними.