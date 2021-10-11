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Ловчев: «После последней игры сборной России ждать особо нечего»

вчера, 09:07
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от игры сборных России и Словении в рамках отбора ЧМ-2022.

Я думаю, что после последней игры ждать особо нечего. Хоть мы и выиграли, но играли, на самом деле, очень слабо. Старательно, но не более того. Я не верю в то, что наши выиграют в Словении. Думаю, что просто проиграют. Игры в атаке не было, моментов практически не создали, Словакия сама себе забила.

Причина такой игры в том, что контингент футболистов в сборной довольно слабый. К тому же, некоторые получили травмы. Откровенно говоря, у нас сейчас просто слабое поколение. Футболисты, которые играли в 2018 году, тоже были слабенькие, но потихоньку делали результат. Там были опытные Акинфеев, Игнашевич и Дзюба. Было много ребят уровня довольно-таки среднего. На сегодняшний день таких просто нет. Они ушли, а молодые даже не стоят рядом с ними.

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Все комментарии
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 11:58
ну и не жди. это твои старческие проблемы. сборную и Карпина поддержат те, кто верит в команду. а ловчев пусть малахова смотрит
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:00
Вчера футбольные онанисты из Испании тем же грешили.Ну радует душу поколения смартфонов противоестественные события на поле,что же поделать!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:58
ТАк вы и раньше немногого ждали,а Валера без каплуна Артемона снёс 10 баллов из 12 и не пропустил ни одного мяча.А проблемы туземцев племени ирокезов из Словакии шерифа сборной не волнуют.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:23
В нашей сборной уже давно не было суперзвезд. Да были опытные Игнашевич и Акинфеев, которые зацементировали результат в 2018 году, Дзюба до сих пор демонстрирует класс в интервью и домашнем видео. Как говорится, если нет звезд, можно добиться результата за счет командных действий и дисциплины. Конечно фееричной игры и финтов в духе Неймара, скорости Мбаппе и распасовки возрождающейся сборной Испании мы вряд ли увидим, но добиться результата со Словенией вполне можно за счет самоотдачи и слаженного взаимодействия.
протон
протон
вчера в 10:20, ред.
Может еще один авто гол помежет сборной? надеемся хотя бы так ,чем проигрыш...Представить только на автоголах фантастически Россия берет финал в катаре, как свой талисман нужен Милан Шкриньяр ...
cska1948
cska1948
вчера в 10:01, ред.
Ну сколько можно причитать? Да, статистика в матче со словаками у нас плохая, но победу присуждают не за статистику, а за голы! Да, словаки забили себе сами, но вынудили их это сделать наши футболисты! Скажите, голландцем легче от того, что они вчера обстучали все штанги итальянцев, но проиграли? Какой толк от их содержательной игры, если они так ни чего этим составом и не выиграли?
Карпин собрал в сборную всех, кого можно и нашим экспертам не хоронить надо сборную, а поддерживать.
112910415
112910415
вчера в 10:00
надо тем или иным образом не проиграть
выиграть даже
протон
протон
вчера в 09:52
поставлю на ничью. Сборная России фактически обеспечит себе попадание в топ-2, если не проиграет в Мариборе. Словении же ничья ничего не даст. То есть хозяевам в определённый момент придётся раскрываться и рисковать. Игры первым номером и яркого футбола от россиян не ждём, а вот результата — вполне. Привычка выжимать максимум из минимума — прекрасный источник уверенности.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:51
Как это "нечего"??? Ждём разгрома от Словении!
5q2kgb6sjfw8
5q2kgb6sjfw8
вчера в 09:47
И не поспоришь с дядей Жекой
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:46
Ждать надо результат
ОПС
ОПС
вчера в 09:45
Все понятно всем, но все же хочется надеяться на лучшее.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:39
Платить этой посредственности больше так нельзя надо платить больше.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:39
И возразить Евгению Серафимовичу нечем, его слова не лишены смысла.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:32
Оптимистично! Но Валера знает, как объяснять, чтобы никто ничего не понял, но при этом выиграть!
ДСА
ДСА
вчера в 09:13
Надежда, что отскочим - есть.
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