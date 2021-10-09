Червиченко: «Незаслуженная, но победа, иногда такие бывают»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России над командой Словакии (1:0) в отборочном этапе ЧМ-2022.
Незаслуженная, но победа, иногда такие бывают. А иногда бывает, что всё на нашей стороне, а результат против. Это спорт. В этот раз нам повезло: всё было против, но три очка забрали. Сафонов героически играл. И победа не какая-то подлая, не из-за какой-либо судейской ошибки, а просто так сложились обстоятельства.
Словаки не смогли забить то, что в принципе обязаны были забивать: один из трех моментов сто процентов можно было реализовать. Сафонов, к счастью, смог удержать даже тот ужасный выход 1 на 1, даже не знаю, чем и как он его отбил. Кроме игры Сафонова и оценивать нечего, остальные смотрелись очень плохо. Владение мячом — 25 процентов, а это всего лишь четверть времени, по ударам в створ ворот тоже ужасная статистика, а попадания в створ — вообще позор — 1 против 5. Я даже не понял, тот 1 — это который залетел или был еще какой-то? Я, честно говоря, не припоминаю ни одного удара. Есть игроки, которые непонятно зачем приезжают в сборную и непонятно вообще, что там делают. Например, Заболотный, он третий раз вышел и даже не может сделать ни одного удара. Куда это годится?
Если только победа не добыта по неспортивным приемам.
Если только победа не добыта по неспортивным приемам.
Надо было бы забивать оставили бы Смолова.
Надо было бы забивать оставили бы Смолова.