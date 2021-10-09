Червиченко: «Незаслуженная, но победа, иногда такие бывают»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России над командой Словакии (1:0) в отборочном этапе ЧМ -2022.

Незаслуженная, но победа, иногда такие бывают. А иногда бывает, что всё на нашей стороне, а результат против. Это спорт. В этот раз нам повезло: всё было против, но три очка забрали. Сафонов героически играл. И победа не какая-то подлая, не из-за какой-либо судейской ошибки, а просто так сложились обстоятельства.

Словаки не смогли забить то, что в принципе обязаны были забивать: один из трех моментов сто процентов можно было реализовать. Сафонов, к счастью, смог удержать даже тот ужасный выход 1 на 1, даже не знаю, чем и как он его отбил. Кроме игры Сафонова и оценивать нечего, остальные смотрелись очень плохо. Владение мячом — 25 процентов, а это всего лишь четверть времени, по ударам в створ ворот тоже ужасная статистика, а попадания в створ — вообще позор — 1 против 5. Я даже не понял, тот 1 — это который залетел или был еще какой-то? Я, честно говоря, не припоминаю ни одного удара. Есть игроки, которые непонятно зачем приезжают в сборную и непонятно вообще, что там делают. Например, Заболотный, он третий раз вышел и даже не может сделать ни одного удара. Куда это годится?