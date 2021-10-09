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Червиченко: «Незаслуженная, но победа, иногда такие бывают»

вчера, 16:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России над командой Словакии (1:0) в отборочном этапе ЧМ-2022.

Незаслуженная, но победа, иногда такие бывают. А иногда бывает, что всё на нашей стороне, а результат против. Это спорт. В этот раз нам повезло: всё было против, но три очка забрали. Сафонов героически играл. И победа не какая-то подлая, не из-за какой-либо судейской ошибки, а просто так сложились обстоятельства.

Словаки не смогли забить то, что в принципе обязаны были забивать: один из трех моментов сто процентов можно было реализовать. Сафонов, к счастью, смог удержать даже тот ужасный выход 1 на 1, даже не знаю, чем и как он его отбил. Кроме игры Сафонова и оценивать нечего, остальные смотрелись очень плохо. Владение мячом — 25 процентов, а это всего лишь четверть времени, по ударам в створ ворот тоже ужасная статистика, а попадания в створ — вообще позор — 1 против 5. Я даже не понял, тот 1 — это который залетел или был еще какой-то? Я, честно говоря, не припоминаю ни одного удара. Есть игроки, которые непонятно зачем приезжают в сборную и непонятно вообще, что там делают. Например, Заболотный, он третий раз вышел и даже не может сделать ни одного удара. Куда это годится?

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Glonas (раскрыть)
сегодня в 01:58
Это смотря как понимать данную фразу и какой смысл в неё вкладывать, в целом я с Вами скорее согласен чем не согласен.
Glonas
Glonas
сегодня в 00:31
Господин_товарищ Червиченко . Незаслуженных побед не бывает.
Если только победа не добыта по неспортивным приемам.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:28, ред.
Пусть лучше "незаслуженная" победа, чем заслуженное поражение, или кто-то против...?!
Землянин
Землянин
вчера в 20:43, ред.
Почему не заслуженная. Так и Челси играет и у Мауриньо излюбленная тактика, вымучивая ничьи и один гол на чужом поле, так и ЛЧ и Чемпионат Европы Греция выигрывала
cska1948
cska1948
вчера в 19:40
Чего вы так все накинулись на нашу команду? Ребята сыграли самоотверженно, в меру своих сил, равнодушных на поле не было. То, что в команде не было Дзюбы, так это даже хорошо! По такой игре Дзюба простоял бы всю игру в центре поля без мяча, а Заболотный пахал в защите. Правильно Карпин перед игрой сказал, что ментально команда играть готова. И если бы не эта готовность, то влетели бы по самое небалуйся...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Следующая победа будет заслуженой! 😜
Alean
Alean
вчера в 18:02
Странный этот Червиченко, не уж-то не понимает Заболтный не выходил забивать. Его основная задача тянуть время цепляясь за мячи. И он уверено на четвёрочку справился со своей задачей.
Надо было бы забивать оставили бы Смолова.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:40
Стыдятся своей же победы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:26
Да всё гуд, победителей не судят и потом нам тоже должно везти когда-нибудь, так что всё ровно.
idres
idres
вчера в 17:22
Ну залуженная, не заслуженная.....смотри на табло
beefs
beefs
вчера в 17:21
странные фингалы у Смолова и Кузяева, говорят что столкнулись на тренировке...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:14
Без фола, эти ребята уступают...На каждом метре, на каждом участке..и, это дома. Нет..
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:13
А что фингал? Ты просто проспал предыдущие события.Федя его получил на тренировке.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:12
Бред какой..."Незаслуженная",это когда договорный матч,или судья решил исход поединка.Скорее-нелогичный,но заслуженный.За стойкость ,долготерпение,взаимовыручку,позволившие выстоять,когда никаких аргументов в пользу своего преимущества не было.Да и этот автогол надо было организовать,ведь он родился вследствие контратаки,а не глупого паса защитника мимо своего вратаря.Плохое владение аргументацией и русским языком приводит к ложным выводам.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:09
А фингал у Смолова под левым глазом что-то ни кто не заметил.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:03
Все верно ,играет кто может и ,кто вообще есть!!!! Да и вообще видно,что в обороне не отсиживались, играли как могли!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:47
Первая адекватная писанина Червя. Исправляться начал...)
протон
протон
вчера в 16:47
«Про футбол и сборную! Сразу отвечу! Да, играли плохо! Очень слабо! Да, возили…. Но при этом можно проиграть, а можно выиграть. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал! Ясно было, что игры не будет. Не был понятен лишь результат.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:40
Да ладно "незаслуженная", мы что Словакию обыграть не в состоянии?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:38
Ну пусть будет...
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