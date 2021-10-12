Широков: «Выездной матч удался намного лучше, чем со Словакией»

Бывший российский футболист прокомментировал победу сборной России над Словенией в матче отборочного этапа ЧМ -2022.

Не знаю, кто там не верил в эту сборную. Вера была, и в домашний матч даже больше, но получилось так, что выездной матч удался намного лучше, чем со Словакией за счет того, что мяч в низ положили. Начало, может, было не за нами, но с минуты 17-й мяч забрали, контролировали, играли достаточно уверенно. Неудивительно, что забили два гола. Во втором тайме немножко отдали инициативу, но все равно моменты были, можно было реализовать и не доводить до нервной концовки.