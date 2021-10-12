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Широков: «Выездной матч удался намного лучше, чем со Словакией»

вчера, 11:43
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал победу сборной России над Словенией в матче отборочного этапа ЧМ-2022.

Не знаю, кто там не верил в эту сборную. Вера была, и в домашний матч даже больше, но получилось так, что выездной матч удался намного лучше, чем со Словакией за счет того, что мяч в низ положили. Начало, может, было не за нами, но с минуты 17-й мяч забрали, контролировали, играли достаточно уверенно. Неудивительно, что забили два гола. Во втором тайме немножко отдали инициативу, но все равно моменты были, можно было реализовать и не доводить до нервной концовки.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:54
чем дальше, тем получше )
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:44
Неплохо сыграли но стремиться и расти есть куда.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:18
Кто ж его посадит,ён же памятник 5-7 клубов,за которые поиграл.
протон
протон
вчера в 11:48
Широкова еще не посадили ?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:46
Согласен с Романом.
j4cg2ug5cwpw
j4cg2ug5cwpw
вчера в 11:45
Тут он прав
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